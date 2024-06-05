Ударами ракет и беспилотников уничтожены склады группировки ВСУ «Хортица» - Минобороны
ВС России продолжают проведение специальной военной операции, очередные сутки прошли без существенных изменений на линии боевого соприкосновения, хотя продвижение фиксируется практически на всех направлениях, включая Херсонскую область, где наши ведут бои за острова на Днепре. Ситуация на фронте по-прежнему сложная для обеих сторон, несмотря на то, что мы наступаем, а противник обороняется. Основные бои в Харьковской области, на Покровском направлении и под Часовым Яром.
В течение минувших суток ВС России нанесли серию ударов по объектам на территории Украины, уничтожив склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона», также прилетело по месту хранения безэкипажных катеров. Работали беспилотники и ракеты.
В Харьковской области войска группировки «Север» сумели продвинуться вперед на отдельных участках, нанеся поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады ТрО и 13-й бригады НГУ в районах Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ. Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, САУ PzH 2000, две гаубицы Д-20, три Д-30 и РСЗО «Град». Уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.
По остальным направлениям без особых изменений, отмечается продвижение войск в районе Очеретино, где есть заходы в населенные пункты, а также под Часовым Яром.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу — 1300 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, 10 бронемашин, один БТР Stryker, 18 единиц автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы М777, три Д-20, четыре Д-30, одна «Мста-Б» и орудие М198. РСЗО «Град», САУ «Акация» и «Гвоздика». Уничтожены две станции РЭБ «Анклав» и одна «Нота». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ М109 Paladin, САУ «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и четыре Д-30.
Средствами ПВО в течение суток уничтожены 55 беспилотников, сбиты 10 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также две ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.
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