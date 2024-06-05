МИД Эстонии: Документ о предоставлении Киеву ежегодной военной помощи не носит обязывающий характер

9
МИД Эстонии: Документ о предоставлении Киеву ежегодной военной помощи не носит обязывающий характер

Готовящийся к подписанию властями Эстонии и Украины двусторонний документ, согласно которому предполагается ежегодное предоставление Киеву военной помощи в размере сто миллионов евро, как сообщил эстонский МИД, не носит обязывающий характер.

Таким образом, эстонская военная поддержка Украине, вероятнее всего, ограничится лишь громкими заявлениями о намерении выделять значительные средства, а также призывами к финансированию киевского режима другими странами Евросоюза.



Ранее сообщалось. что эстонское правительство в ответ на просьбу киевского режима пообещало Киеву отправить Украине один из энергоблоков Ауверской электростанции, являющейся частью системы Нарвской системы энергогенерации. При этом отмечается, что вышеуказанное оборудование изначально планировалось утилизировать, поскольку энергоблок полностью выработал свой ресурс. В будущем планируется передать Киеву еще два выведенных из эксплуатации энергоблока, оказавшихся неспособными выдавать ожидаемую мощность.

Электростанция в Аувере была заложена в 2011 году, однако, оборудование, поставленное французским концерном Alstom, оказалось ненадлежащего качества и не выдавало необходимой мощности. Кроме того, электростанция стоимостью 610 миллионов евро за семь лет своего существования из-за различных поломок и ремонтных работ в общей сложности почти четыре года простояла без дела.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 15:30
    Если не носит обязывающий характер,то с этим документом можно распорядиться,иным ( бытовым) способом. Гигиена- важней Украины.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:33
      ежегодное предоставление Киеву военной помощи в размере сто миллионов евро, как сообщил эстонский МИД, не носит обязывающий характер.

      А чего испугались...??? Кормите Окраину регулярно, но помните, что она весь ваш эстонский годовой бюджет за неделю сожрёт и не подавится... Ну вот такая она прожорливая... crying
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:31
    «Документ о предоставлении Киеву ежегодной военной помощи не носит обязывающий характер» —

    — Молодцы эстонцы,не тормозят ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 15:42
      как сообщил эстонский МИД, не носит обязывающий характер.
      Так что ждите, ждите, ждите...
      планируется передать Киеву еще два выведенных из эксплуатации энергоблока
      которые в нерабочем состоянии ! lol Щедрость эстонцев выше всяческих похвал ! laughing
  3. Everevil Звание
    Everevil
    +3
    Сегодня, 15:40
    Документ о предоставлении Киеву ежегодной военной помощи не носит обязывающий характер...

    Да все уже давно поняли, что лимитриофы - не более чем позёры, пустозвоны и подстрекатели negative
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 15:48
    Таким образом, эстонская военная поддержка Украине, вероятнее всего, ограничится лишь громкими заявлениями о намерении выделять значительные средства, а также призывами к финансированию киевского режима другими странами Евросоюза.

    Лаять на Россию это прибалтийская тема. В этом они преуспели и отточили гавканье во всех диапазонах звука. В этом они поддержат, но не более yes
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 15:55
    Это как так? Руки жали, на камеру целовались обнимались, договор показывали. А оно вона как, может дадим, может подумаем. Войска говорят пошлем, поставим Россию на колени.))
  6. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 16:07
    МИД Эстонии: Документ о предоставлении Киеву ежегодной военной помощи не носит обязывающий характер

    Красавцы! Настоящие "партнеры" все-таки в распаде СССР было хоть немного но чего-то хорошего, от такого дерьма избавились!
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:12
    Болтуны, пустобрехи... впрочем, там теперь все такие, политические прос с с низкой социальной, короче.