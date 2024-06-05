Готовящийся к подписанию властями Эстонии и Украины двусторонний документ, согласно которому предполагается ежегодное предоставление Киеву военной помощи в размере сто миллионов евро, как сообщил эстонский МИД, не носит обязывающий характер.Таким образом, эстонская военная поддержка Украине, вероятнее всего, ограничится лишь громкими заявлениями о намерении выделять значительные средства, а также призывами к финансированию киевского режима другими странами Евросоюза.Ранее сообщалось. что эстонское правительство в ответ на просьбу киевского режима пообещало Киеву отправить Украине один из энергоблоков Ауверской электростанции, являющейся частью системы Нарвской системы энергогенерации. При этом отмечается, что вышеуказанное оборудование изначально планировалось утилизировать, поскольку энергоблок полностью выработал свой ресурс. В будущем планируется передать Киеву еще два выведенных из эксплуатации энергоблока, оказавшихся неспособными выдавать ожидаемую мощность.Электростанция в Аувере была заложена в 2011 году, однако, оборудование, поставленное французским концерном Alstom, оказалось ненадлежащего качества и не выдавало необходимой мощности. Кроме того, электростанция стоимостью 610 миллионов евро за семь лет своего существования из-за различных поломок и ремонтных работ в общей сложности почти четыре года простояла без дела.

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