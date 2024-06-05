Американский дрон-разведчик завершил операцию над Чёрным морем, но о месте его посадки поступает противоречивая информация
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Американский разведывательный дрон Global Hawk завершил свою операцию в Черноморском регионе. Она стала рекордной по длительности и продолжалась около 36 часов. Как уже сообщало «Военное обозрение», это примерно вдвое больше того времени, которое в среднем БПЛА-разведчики ВВС США затрачивали на проведение разведки в указанном регионе. Мало того, 36 часов – это вообще предельное время полёта такого беспилотника. По крайней мере, так сообщал ранее его производитель.
При этом не все ресурсы, позволяющие отслеживать перемещение тех или иных летательных аппаратов, указывают на то, что беспилотник RQ-4B Global Hawk вернулся на базу ВМС Сигонелла на итальянской Сицилии (коммуна Комизо). Другие перестали выдавать информацию об американском дроне, когда он вошёл в воздушное пространство Румынии.
Нахождение в воздухе в течение 36 часов и противоречивая информация от разных мониторинговых ресурсов может свидетельствовать и о том, что разведывательный дрон пришлось сажать не на основной военной базе, а на другом аэродроме – ввиду выработки «временного» ресурса проведения разведывательной миссии. Как вариант - на авиабазе им. Михаила Когэлничану в Румынии.
Пентагон по поводу дрона RQ-4B Global Hawk, «поведение» которого в Черноморском регионе в рамках рассматриваемой «миссии» нельзя назвать характерным, информации пока не даёт, да и вряд ли даст, если с БПЛА всё в порядке.
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