Американский дрон-разведчик завершил операцию над Чёрным морем, но о месте его посадки поступает противоречивая информация

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Американский дрон-разведчик завершил операцию над Чёрным морем, но о месте его посадки поступает противоречивая информация

Американский разведывательный дрон Global Hawk завершил свою операцию в Черноморском регионе. Она стала рекордной по длительности и продолжалась около 36 часов. Как уже сообщало «Военное обозрение», это примерно вдвое больше того времени, которое в среднем БПЛА-разведчики ВВС США затрачивали на проведение разведки в указанном регионе. Мало того, 36 часов – это вообще предельное время полёта такого беспилотника. По крайней мере, так сообщал ранее его производитель.

При этом не все ресурсы, позволяющие отслеживать перемещение тех или иных летательных аппаратов, указывают на то, что беспилотник RQ-4B Global Hawk вернулся на базу ВМС Сигонелла на итальянской Сицилии (коммуна Комизо). Другие перестали выдавать информацию об американском дроне, когда он вошёл в воздушное пространство Румынии.



Нахождение в воздухе в течение 36 часов и противоречивая информация от разных мониторинговых ресурсов может свидетельствовать и о том, что разведывательный дрон пришлось сажать не на основной военной базе, а на другом аэродроме – ввиду выработки «временного» ресурса проведения разведывательной миссии. Как вариант - на авиабазе им. Михаила Когэлничану в Румынии.

Пентагон по поводу дрона RQ-4B Global Hawk, «поведение» которого в Черноморском регионе в рамках рассматриваемой «миссии» нельзя назвать характерным, информации пока не даёт, да и вряд ли даст, если с БПЛА всё в порядке.
28 комментариев
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  1. Бомба Звание
    Бомба
    +7
    Сегодня, 14:49
    Так, что нам делать с этой информацией?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 14:53
      Опять этот Блэк Хоук, самка собаки, ушёл безнаказанным. am angry
      Сбивать их надо. Сбивать. good
      1. barclay Звание
        barclay
        +2
        Сегодня, 15:17
        Да, если не хватает политической воли сбивать, то на худой конец пуганули бы истребителями. Он сам бы слинял.
        Самое интересное то, что все всё в руководстве понимают, и ноль реакции.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 15:18
          А чего там пугать: горючкой облить, как в прошлый раз. am
          Горючка дешевле дрона стоит. good
          1. barclay Звание
            barclay
            -1
            Сегодня, 15:23
            Разбросать какой-нибудь мусор у него на пути из контейнера подвешенного к истребителю. Он попадает в воздухозаборник и Глобал Хоук тю- тю...
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 14:59
      А вот почему мы не можем сбивать эти дроны? Запад говорит, что они не участвуют в конфликте, но помогают Украине информацией и оружием. Ну на этом основании мы можем начать их сбивать
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 15:14
        Мы все можем, но мы верим, что запад развяжет из-за него ядерный конфликт, а вот запад не верит в нашу способность ответить на эскалацию.
    3. alexmach Звание
      alexmach
      0
      Сегодня, 15:20
      Так, что нам делать с этой информацией?

      Завидововать (с)
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 14:50
    Пентагон по поводу дрона RQ-4B Global Hawk, «поведение» которого в Черноморском регионе в рамках рассматриваемой «миссии» нельзя назвать характерным, информации пока не даёт, да и вряд ли даст, если с БПЛА всё в порядке.

    Как всегда вся надежда на Трампа, мексиканских мигрантов, хуситов и Йеллоустоун...
    До скорых встреч над акваторией...До скорых обстрелов разведанных целей!
    1. alexmach Звание
      alexmach
      -2
      Сегодня, 15:24
      Справедливости ради проскакивала информация, что им теперь мешать будут, не сбивать а вот всякие пакости делать типа с топливом и тому подобное.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Сегодня, 14:52
    В общем шоу со сбиванием вражеского дрона не будет. Не поддаемся на провокации и вообще дрон это марионетка, собьём этот - отправят другой, не будем делать из него мученика. Ничего не забыл?
  4. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 14:53
    Не понимаю озабоченности судьбой американского аппарата-разведчика. Не разделяю беспокойства автора заметки. Совсем.
    Кстати, над дозаправкой в воздухе этих беспилотников янки работали еще 12 лет назад.
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    -1
    Сегодня, 14:53
    Висел на пределе времени полета...
    Видать не смог с наскока наковырять то, что хотел. Жаль, что не свалили. Но, думаю, к этому всё идёт.
  6. Ратник-80 Звание
    Ратник-80
    0
    Сегодня, 14:55
    Сейчас везде эти ИИ , может заглючил решил ещё полетать , как раньше у нас мама "а нука домой , не мам я ещё погуляю " lol
  7. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -2
    Сегодня, 14:56
    Так, а квадрик подымется на высоту его полета?
    Просто если верхи не хотят - может квадрик положить на дирежабль\шар самодельные, а потом уже в ручную его?
  8. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 14:59
    Местом его посадки должно было стать дно Чёрного моря. По крайней мере у военкоров было добро на сбитие, но ракеты видимо не выдали request
    1. Володин Звание
      Володин
      -1
      Сегодня, 15:03
      Ракеты не выдали кому? Военкорам?
      1. al3x Звание
        al3x
        +4
        Сегодня, 15:05
        Военкорам


        Им, родным. lol Вчера тут носились люди с неким инсайдом от военкоров, что добро на сбитие получено.
        1. next322 Звание
          next322
          0
          Сегодня, 15:18
          военкорам не выдали даже тапочки, о каких ракетах можно говорить
        2. alexmach Звание
          alexmach
          0
          Сегодня, 15:26
          На пакости, не на сбитие.
  9. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    -1
    Сегодня, 15:24
    Es ist doch eigentlich ein Skandal, dass Russland solche Flüge gerade über dem Schwarzen Meer immer noch ungestraft zulässt...?!?
    Gerade Global Hawk ist eine reine Angriffs-Drohne und die Daten die sie sammelt, dienen auch AUSSCHLIEßLICH Angriffszwecken und zwar Angriffen auf Russland...!!!
  10. Dear_Matt Звание
    Dear_Matt
    0
    Сегодня, 15:25
    Dear Russians bross, I sincerely hope you're prepared for the next wave of drones and missiles? Presumably the Ukrainians will soon do so (or their patrons).
  11. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 15:39
    Терпилу из России делает безволие нашего ГШ, ох как плохо это всё отразится на нашем население.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:57
      как на населении отразится действия ГШ?
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 16:29
      ГШ люди подневольные, у них политическое руководство есть, если конечно не допускать, что ГШ саботирует приказ кремля об уничтожении.
  12. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 16:07
    Дык, его же сбили, разве не так?
    Хуситы.
    Семь раз подряд. fellow
  13. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 16:12
    о месте его посадки поступает противоречивая информация

    Нам то какая караганда, где эта ворона загнездилась, вот если бы его в море присадили, или в Крыму на бережок, было бы интересно заглянуть "что там у лошадки внутри", а в данном случае, когда даже помешать не удалось (или не захотелось), уже никакой разницы, теперь надо ждать как он нам нагадил и во сколько жизней опять обойдется нам эта политкорректность.
  14. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 16:51
    Собрал информацию, значит скоро укрорейх будет бомбить Россию. Путину своих не жалко, главное западных партнеров не рассердить, а то они и так договорняк подписывать не спешат.