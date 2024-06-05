«Использовать Зеленского»: президент Давосского форума признался пранкерам, зачем Западу нужен глава киевского режима

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«Использовать Зеленского»: президент Давосского форума признался пранкерам, зачем Западу нужен глава киевского режима

Глава киевского режима Владимир Зеленский необходим Западу исключительно в утилитарных целях, для его использования против России. Это дал понять президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, с которым побеседовали российские пранкеры Вован и Лексус.

Пранкеры вели беседу со Швабом от имени известного французского экономиста-глобалиста Жака Аттали. В итоге глава Давосского форума начал откровенничать. В частности, Шваб признался, что Запад просто использует главу киевского режима.

Нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, чего хочет, оружие и доступ в ЕС, только если поддержит наши демократические принципы

- рассказал президент Давосского форума.

Шваб также отметил, что принимать Украину в Евросоюз никто не собирается, но «перспективы для этого надо сохранять». Фактически основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе открыто признался в том, что «коллективный Запад» видит в Зеленском лишь «пешку», марионетку для достижения своих целей в противостоянии с Россией.

Впрочем, в этом никто в России никогда и не сомневался. Но слова Шваба являются очередным подтверждением данного тезиса. Кстати, скорее всего, факт использования себя прекрасно понимает и Зеленский. Но и он, и его окружение уже находятся в безвыходной ситуации, плюс к тому продолжают извлекать из сложившейся ситуации значительные финансовые и иные выгоды.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:04
    «Глава киевского режима Владимир Зеленский необходим Западу исключительно в утилитарных целях» —

    — "А мужики-то не знали" ...
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:09
      Одно не понятно, если уж мы и так давно знали для чего клоуна держат на троне, а он то нам зачем нужен живой, особенно сейчас когда срок его годности прошёл ещё в прошлом месяце? request
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 15:24
        Мы можем продолжать говорить для мировой обЧественности о миролюбии, что готовы к переговорам, но просроченность клоуна не позволяет этого сделать. Так что пользовать его будут продолжать с двух сторон.
      2. Canecat Звание
        Canecat
        0
        Сегодня, 15:33
        а он то нам зачем нужен живой, особенно сейчас когда срок его годности прошёл ещё в прошлом месяце?

        Живой он нужен, что бы Запад за вымя дергать и приказы бестолковые отдавать.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:14
      Президент Всемирного Давосского форума Шваб признался, что Запад использует просроченного презика в утилитарных целях. laughing lol wassat
      А Шваб и Запад не боятся заразиться дурной болезнью? fool wassat
      В утилитарных целях нужно использовать качественные контрацептивы. laughing good
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 16:28
        Молодцы пранекеры! good Обставили старого Повелителя мух! Шоб он ими подавился! lol wassat сам-то он жрал мясное меню да летал на частном самолёте в Давос, не сберегая Природу.Выболтал всю правду.Видимо, достал всех Зеленский, его только терпят. Пока ещё
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          +2
          Сегодня, 16:41
          Цитата: Reptiloid
          Молодцы пранекеры!

          Да вообще мужики отлично работают!!!! Сколько уже раскрутили циников западных да и наших (Макаревича например недавно) то Красавы!
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 16:49
            Нравится мне, как они Веллера разводили.! Он потом чуть не до слёз crying crying ручками дрожал и трясся весь! Ответ сочинил, что чуть ли не ВВП против него замышлял, дескать не могут пранкеры так сами развести его, Веллера, что чуть ли не заговор против него
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 15:07
    Глава киевского режима Владимир Зеленский необходим Западу исключительно в утилитарных целях, для его использования против России.

    Всё правильно... Попользовать да выбросить, как презик одноразового использования... Впрочем, судя по унылой и постаревшей физиономии Зели, он и сам это прекрасно понимает... am
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 17:07
      [как презик одноразового использования... ]
      А бывают и многоразовые? laughing
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 15:10
    Нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, чего хочет, оружие и доступ в ЕС, только если поддержит наши демократические принципы
    belay Вот так же и Горбачева использовали, за "Прекрасный Горби" request
  4. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 15:11
    «коллективный Запад» видит в Зеленском лишь «пешку», марионетку для достижения своих целей
    Только эта пешка оказалась слишком борзой, тот случай когда "хвост пытается вилять собакой" - wag the dog.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:45
      Так и с Гитлером было запад его к власти проталкивал а он позже запад послал.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:45
    А ещё... на кого-то же надо потом все эти "бесчинства" повесить?..
    И его заодно.
  6. Караванщик Звание
    Караванщик
    0
    Сегодня, 16:38
    факт использования себя прекрасно понимает и Зеленский.

    Ну еще бы не понимает..! Недавно казино на Кипре прикупил за 100 млн евро.
    Жизнь удалась на крови украинцев и т.д.