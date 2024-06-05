Глава киевского режима Владимир Зеленский необходим Западу исключительно в утилитарных целях, для его использования против России. Это дал понять президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, с которым побеседовали российские пранкеры Вован и Лексус.Пранкеры вели беседу со Швабом от имени известного французского экономиста-глобалиста Жака Аттали. В итоге глава Давосского форума начал откровенничать. В частности, Шваб признался, что Запад просто использует главу киевского режима.- рассказал президент Давосского форума.Шваб также отметил, что принимать Украину в Евросоюз никто не собирается, но «перспективы для этого надо сохранять». Фактически основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе открыто признался в том, что «коллективный Запад» видит в Зеленском лишь «пешку», марионетку для достижения своих целей в противостоянии с Россией.Впрочем, в этом никто в России никогда и не сомневался. Но слова Шваба являются очередным подтверждением данного тезиса. Кстати, скорее всего, факт использования себя прекрасно понимает и Зеленский. Но и он, и его окружение уже находятся в безвыходной ситуации, плюс к тому продолжают извлекать из сложившейся ситуации значительные финансовые и иные выгоды.

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