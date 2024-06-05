Первая за пределами Москвы крупная выставка трофейной военной техники из зоны СВО откроется в Свердловской области

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Первая за пределами Москвы крупная выставка трофейной военной техники из зоны СВО откроется в Свердловской области

Новая экспозиция трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Украине, будет открыта в Свердловской области. Это первая в России крупная выставка трофеев, открытая вне Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Новая выставка трофейной техники заработает на днях в Верхней Пышме Свердловской области, на ней посетителям покажут захваченную и уничтоженную бойцами ЦВО в ходе СВО технику ВСУ. Основу экспозиции составят западные образцы, поставляемые на Украину коалицией во главе с США. Речь идет о танках, бронетранспортёрах, БМП и бронемашинах и т. д., произведенных в США, Турции, Великобритании, Германии и других странах, захваченных на Донецком и Авдеевском направлениях. Вся техника доставлена в Свердловскую область из зоны СВО, она не имеет никакого отношения к московской выставке трофеев.



В числе экспонатов — танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, всего 14 единиц.

— говорится в сообщении.

Также будут показаны ударные и разведывательные беспилотники ВСУ, стрелковое оружие, шевроны и символика подразделений украинской армии.

Выставка будет развернута на площади Дворца спорта в Верхней Пышме и начнет свою работу 8 июня в 11:00. Для посетителей она будет доступна ежедневно с 09:00 до 21:00 и закроется в середине июля.
4 комментария
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +4
    Сегодня, 15:37
    Ну и правильно ! Надо показывать народу свои достижения по поражению хвалёной западной техники !
    Не всё у них так хорошо, как подают в рекламных роликах !
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Starover_Z
      Ну и правильно ! Надо показывать народу свои достижения по поражению хвалёной западной техники !

      Дело не только в этом ..Пусть молодежь смотрит что такое "западная демократия" и к чему она ведет страны мира Чтобы в России никогда не повторились лихие конец 80-х и жуткие 90-е Мы же поверили им и вот теперь кровь льется между славянами на радость англосаксам и прочим подпевалам
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:42
    Там этого железа сгоревшего на два поля наберётся вот в полях выставить и пусть все смотрят что бывает с теми кто лезет на русскую землю.
  3. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    0
    Сегодня, 17:02
    Ранее была еще одна выставка в Грозном (Ахматовцы собрали приличные трофеи), так что в Свердловской области уже третья, а не вторая!