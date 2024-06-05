Первая за пределами Москвы крупная выставка трофейной военной техники из зоны СВО откроется в Свердловской области
Новая экспозиция трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Украине, будет открыта в Свердловской области. Это первая в России крупная выставка трофеев, открытая вне Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Новая выставка трофейной техники заработает на днях в Верхней Пышме Свердловской области, на ней посетителям покажут захваченную и уничтоженную бойцами ЦВО в ходе СВО технику ВСУ. Основу экспозиции составят западные образцы, поставляемые на Украину коалицией во главе с США. Речь идет о танках, бронетранспортёрах, БМП и бронемашинах и т. д., произведенных в США, Турции, Великобритании, Германии и других странах, захваченных на Донецком и Авдеевском направлениях. Вся техника доставлена в Свердловскую область из зоны СВО, она не имеет никакого отношения к московской выставке трофеев.
— говорится в сообщении.
Также будут показаны ударные и разведывательные беспилотники ВСУ, стрелковое оружие, шевроны и символика подразделений украинской армии.
Выставка будет развернута на площади Дворца спорта в Верхней Пышме и начнет свою работу 8 июня в 11:00. Для посетителей она будет доступна ежедневно с 09:00 до 21:00 и закроется в середине июля.
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