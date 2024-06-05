Эрдоган: Турция впервые начала экспортировать природный газ в Европу

11
Эрдоган: Турция впервые начала экспортировать природный газ в Европу

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил, что его страна сделала большой шаг на пути превращения в международный центр торговли энергоносителями – она стала экспортировать природный газ в европейские страны. Пока называются три страны – Румыния, Венгрия и Болгария.

Мы находимся на пороге большого прорыва в достижении нашей цели стать центром торговли природным газом. BOTAS (турецкая государственная газовая компания) начал экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Таким образом, мы впервые экспортируем природный газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями

– заявил Эрдоган в своем обращении к нации.



При этом не уточняется, о чьем газе идет речь – собственно турецком, азербайджанском, российском или каком-нибудь другом. Что касается газа из России, то он и так давно идет в Европу через Турцию. С вышеперечисленными странами Евросоюза Турция подписала соглашения о поставках газа в прошлом году.

Напомним, что осенью 2022 года, после подрыва «Северных потоков» на Балтике, российский президент выдвинул идею создания в Турции газового хаба, чтобы перенаправить туда утраченный объем газа. В Анкаре заверяют, что вся необходимая инфраструктура для этого готова.

Президент Турции в том же обращении к нации заявил также, что на 90% завершены работы по возведению первого реактора АЭС «Аккую», которую строит российский «Росатом».
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:27
    «При этом не уточняется, о чьем газе идет речь – собственно турецком, азербайджанском, российском или каком-нибудь другом» —

    — О природном ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:51
      При этом не уточняется, о чьем газе идет речь – собственно турецком, азербайджанском, российском или каком-нибудь другом.

      О халявном...Одна из немногих труб, по которой он может течь...
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 16:06
        Цитата: ROSS 42
        При этом не уточняется, о чьем газе идет речь – собственно турецком, азербайджанском, российском или каком-нибудь другом.

        О халявном...Одна из немногих труб, по которой он может течь...

        А что об этот думает заокеанский обком ? Планы по устранению очередного конкурента рассматриваются ?
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -1
          Сегодня, 17:00
          Цитата: Starover_Z
          А что об этот думает заокеанский обком ?

          Давайте посмотрим на вопрос не с точки зрения профессора Воронцова, давшего относительно верный ответ о природе газа, а с точки зрения пенсионера, говорящего о халяве для Турции, как и для Китая:
          Согласно документу, цена на российский трубопроводный газ для Турции и Европы, где наблюдается резкое сокращение импорта товаров из России из-за действий Москвы на Украине, как ожидается, снизится в этом году до 501,6 доллара за 1000 кубометров и 481,7 доллара в 2024 году с 983,8 доллара в 2022 году.
          Для Китая она составит 297,3 и 271,6 доллара в 2023 и 2024 годах соответственно.

          Поэтому можно сказать с определённой уверенностью о том, что Китай пожимает руку дающего, а вот Турция со своими «Байрактарами», нездоровым интересом в Закавказье и раздутыми ценами на отдых для россиян, со своей инфляцией в 65% не просто кусает, а ещё и плюёт в руку дающего.
          * * *
          Кто не согласен с моим объяснением может бросить в меня «палку».
  2. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +2
    Сегодня, 16:19
    Эти " Южные потоки", как и АЭС, в будущем, имеют риск стать предметом шантажа, со стороны турок.
    Буквально, на днях, проскочила новость, на одном ТГ канале,что китайцы требуют, от Газпрома, поставки газа по внутрироссийским ценам)) Из-за этого стопорится продолжение проекта " Сила Сибири" (2?)..
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      -1
      Сегодня, 16:38
      Нормальная колониальная политика. Я бы слово "сила" убрал. Оставил бы "сибирский" газ..
    2. Vita VKO Звание
      Vita VKO
      +1
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Сибирский цирюльник
      китайцы требуют, от Газпрома, поставки газа по внутрироссийским ценам)) .

      Так и России ни кто не мешает потребовать от Китая поставок редкоземельных металлов в Россию по их внутренним ценам, есть ещё и куча других товаров, которому оказывается гос.поддержка в Китае. Например те же электромобили и литевые аккумуляторы стоят в несколько раз дешевле.
      1. Сибирский цирюльник Звание
        Сибирский цирюльник
        0
        Сегодня, 17:04
        Только, наши требования и надувание щёк,мало кого беспокоят, в мировом сообществе. А если учесть, что мы "импортозаиестились" так, что плюгавые зубочистки, тащим из Китая, то наши яйца, определённо в тисках
        Не понравились западные: положили в восточные
  3. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +1
    Сегодня, 16:35
    Хорошо тов. Эрдоган пристроился! am
  4. 2al Звание
    2al
    0
    Сегодня, 16:53
    Эрдоган анонсирует предстоящий удар по инфраструктуре Газпрома в районе Сочи по Голубому и Турецкому потоков. Тогда турки сорвут джекпот из-за резкого роста цен на газ в Южной Европе, как и США после уничтожения СП-1.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 17:05
      Цитата: 2al
      Эрдоган анонсирует предстоящий удар по инфраструктуре Газпрома в районе Сочи по Голубому и Турецкому потоков. Тогда турки сорвут джекпот из-за резкого роста цен на газ в Южной Европе, как и США после уничтожения СП-1.

      А кто мешает тому же "ГазПрому" следом за ударами поднять цены на газ для Турции в связи с форс-мажором ?! Можно в связи с отказом по ценам и закрыть краник на профилактику !