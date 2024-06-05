Эрдоган: Турция впервые начала экспортировать природный газ в Европу
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил, что его страна сделала большой шаг на пути превращения в международный центр торговли энергоносителями – она стала экспортировать природный газ в европейские страны. Пока называются три страны – Румыния, Венгрия и Болгария.
– заявил Эрдоган в своем обращении к нации.
При этом не уточняется, о чьем газе идет речь – собственно турецком, азербайджанском, российском или каком-нибудь другом. Что касается газа из России, то он и так давно идет в Европу через Турцию. С вышеперечисленными странами Евросоюза Турция подписала соглашения о поставках газа в прошлом году.
Напомним, что осенью 2022 года, после подрыва «Северных потоков» на Балтике, российский президент выдвинул идею создания в Турции газового хаба, чтобы перенаправить туда утраченный объем газа. В Анкаре заверяют, что вся необходимая инфраструктура для этого готова.
Президент Турции в том же обращении к нации заявил также, что на 90% завершены работы по возведению первого реактора АЭС «Аккую», которую строит российский «Росатом».
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