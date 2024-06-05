Вице-премьер Украины предлагает брать в штат ТЦК женщин, чтобы работающих там мужчин отправить на фронт

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Вице-премьер Украины предлагает брать в штат ТЦК женщин, чтобы работающих там мужчин отправить на фронт

В специальном приложении для регистрации украинских военнообязанных «Резерв+» обновили информацию о 180 тысячах граждан женского пола, входящих в данную категорию. Усиленный набор их на работу в военкоматы Украины (территориальные центры комплектации, ТЦК) был бы целесообразен.

Такое мнение высказала украинский вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности

- заявила чиновница.

По ее мнению, мужской персонал данных учреждений был бы более полезен на передовой. Вице-премьер Украины предлагает брать в штат ТЦК женщин, чтобы работающих там мужчин отправить на фронт.

Сейчас украинская армия в боях против российских войск несет очень серьезные потери. Киевский режим ужесточает условия мобилизации граждан, но это не особо помогает решить проблему нехватки личного состава в боевых частях. Дело в том, что мужчины призывного возраста чаще всего стараются всеми силами уклониться от призыва в ВСУ. Они предпочитают остаться в живых, чем погибнуть за интересы киевского режима.

На Украине растет количество уклонистов и дезертиров. Военкомам приходится становиться все менее разборчивыми, закрывая глаза на состояние здоровья призванных граждан. Так, к примеру, в числе мобилизованных одесситов оказался мужчина, страдающий умственной отсталостью и пороком сердца.

В связи с этим все чаще появляется информация о конфликтах между сотрудниками ТЦК и гражданами.
23 комментария
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +7
    Сегодня, 15:41
    а у работающих в ТЦК хряков спросили?!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +11
      Сегодня, 15:47
      Вице-премьер Украины предлагает брать в штат ТЦК женщин, чтобы работающих там мужчин отправить на фронт.

      Мысль конечно интересная... lol Уже представляю этих наглых хряков из ТЦК подрывающихся на минах по берегам Тисы и тонущих в ней... Мне понравилось... good
      1. Венд Звание
        Венд
        +3
        Сегодня, 16:41
        Цитата: Lev_Russia
        Вице-премьер Украины предлагает брать в штат ТЦК женщин, чтобы работающих там мужчин отправить на фронт.

        Мысль конечно интересная... lol Уже представляю этих наглых хряков из ТЦК подрывающихся на минах по берегам Тисы и тонущих в ней... Мне понравилось... good

        А я представляю, как эти тцкашники рванут с Украины, только пятки будут сверкать
    2. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +3
      Сегодня, 16:40
      Своего хряку она рядом под крылом держит. Чужие на убой.
    3. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +3
      Сегодня, 16:43
      У работающих в тцк хряков от прочтения этой новости судорожно сжался сфинктер. Одно дело гарцевать толпой окучивая призывника/ухилянта, и совсем другое дело зарубаться со злыми орками на лбс... сразу Волгу вспомнишь.
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:49
      Если мужчин в ТЦК заменить на женщин, то мужчины всё равно не пойдут на фронт, а пополнят ряды ухилянтов, благо денег на взятки они насобирали с избытком. Если отправлять на фронт пограничников, то они сразу сбегут за границу. laughing
      Вывод: на могилизацию легче отправить женщин во главе с вице-премьером. am
  2. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 15:46
    Возможно, на какие-то должности, не связанные с отловом мужского населения окраины для могилизации, женщин могли бы привлекать. Но эти должности, как я подозреваю, руководящие. И что? Начальники вместе с замами на ЛБС поедут? Сомневаюсь. К тому же, как пишут, эти начальники с замами в основном инвалиды БД. Так что инициатива не прокатит.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +2
      Сегодня, 16:01
      Цитата: Тополь
      Начальники вместе с замами на ЛБС поедут? Сомневаюсь. К тому же, как пишут, эти начальники с замами в основном инвалиды БД. Так что инициатива не прокатит.

      Думаю те "инвалиды" больше по бумагам, чем по здоровью

      А если он и записан инвалидом, то что мешает отправить их на фронт, как они в последние полгода отправляют других ?
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 15:47
    Так цеж гарное предложение. Нехай эти костоломы сами окажутся на передке. А бабью надо потренироваться на куклах, через полгода/год сами там окажутся.))
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 15:53
    От здоровых мужиков порой убегают и отбиваются, а тут бабы будут план выполнять. А если что другое (кадры и пр.), то они там и так уже сидят.
  5. U-58 Звание
    U-58
    +1
    Сегодня, 15:54
    Теперь и украинские военкомы в бега намылятся.
    Воевать-это не по кабинетам штаны простживать
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 16:01
    Братаны - это фиаско! laughing
    Всегда говорил - все проблемы из-за баб! wassat

    Ну что полируйте стволы и вперед - хероем сало! good wassat laughing
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:02
    Вице-премьер Украины предлагает брать в штат ТЦК женщин, чтобы работающих там мужчин отправить на фронт
    . Ай маладца!!! Военкоматские так старались, так старались, а их в одну кучу, на убой!!! Класс!
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 16:35
      Цитата: rocket757
      Ай маладца!!! Военкоматские так старались, так старались, а их в одну кучу, на убой!!! Класс!

      Да их на передке сразу кончат..Пусть сразу вешаются)))
  8. zontov79 Звание
    zontov79
    +1
    Сегодня, 16:07
    Правильно! Я думаю hoh-лы только за!))
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:10
    «Мужчины призывного возраста чаще всего стараются всеми силами уклониться от призыва в ВСУ. Они предпочитают остаться в живых» —

    — Вот такие странные предпочтения у свидомых мужчин призывного возраста ...
  10. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 16:11
    Знатную должно быть встречу на передовой, приготовят для ТЦКшников ими же мобилизованные укрозольдатен))
  11. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:14
    Отличное решение! Их сами же ВСУшники быстро утилизируют laughing
  12. Havoc Звание
    Havoc
    +2
    Сегодня, 16:17
    Смешная будет картина , когда новые ТЦК будет отлавливать старое ТЦК, что бы вторых отправить на передовую.
  13. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +2
    Сегодня, 16:24
    В дурке всио стабильно,санитары на фронте,пациенты у руля..
  14. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 16:30
    Ранее говорилось о возможности привлечения к службе в ТЦК людей с психическими отклонениями. Итог получится "многообещающий". Бабы + недоумки =движущая сила ВСУ...
  15. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 16:35
    Нет, мы лучше убьём ещё тысячи жизней, вместо того чтобы капитулировать, встать на колени и простить прощения и быстрой смерти.
    Я вот не понимаю, почему амеры столько раз бросали своих шестёрок, обманывали народ, развязывали войны, но им в очередной раз верят и вновь наступают на те же грабли. И так по всему миру. Но при этом Россия "ужасный враг и агрессор". Они думают, если не подчинятся амерам будет война? Да будет, сейчас, а подчинитесь сейчас -война будет потом. Для амеров война-прибыльный бизнес...так что от этого не уйти, если идёшь в их стан.
  16. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 16:41
    Когда же пойдут в дело дети? Бабам понятное дело придется - интересы кровавого комика и англосаксов сильно совпадают.