В специальном приложении для регистрации украинских военнообязанных «Резерв+» обновили информацию о 180 тысячах граждан женского пола, входящих в данную категорию. Усиленный набор их на работу в военкоматы Украины (территориальные центры комплектации, ТЦК) был бы целесообразен.Такое мнение высказала украинский вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.- заявила чиновница.По ее мнению, мужской персонал данных учреждений был бы более полезен на передовой. Вице-премьер Украины предлагает брать в штат ТЦК женщин, чтобы работающих там мужчин отправить на фронт.Сейчас украинская армия в боях против российских войск несет очень серьезные потери. Киевский режим ужесточает условия мобилизации граждан, но это не особо помогает решить проблему нехватки личного состава в боевых частях. Дело в том, что мужчины призывного возраста чаще всего стараются всеми силами уклониться от призыва в ВСУ. Они предпочитают остаться в живых, чем погибнуть за интересы киевского режима.На Украине растет количество уклонистов и дезертиров. Военкомам приходится становиться все менее разборчивыми, закрывая глаза на состояние здоровья призванных граждан. Так, к примеру, в числе мобилизованных одесситов оказался мужчина, страдающий умственной отсталостью и пороком сердца.В связи с этим все чаще появляется информация о конфликтах между сотрудниками ТЦК и гражданами.

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