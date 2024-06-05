Украинский Минкульт совместно с СБУ начал проверку Почаевской Лавры канонической православной церкви

7
Украинский Минкульт совместно с СБУ начал проверку Почаевской Лавры канонической православной церкви

Украинский Минкульт начал проверку арендуемых канонической православной церковью (УПЦ) помещений Почаевской Лавры. Представители ведомства осуществляют сопряженную с обысками инспекцию совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и МВД страны.

Почаевская лавра является вторым после Киево-Печерской лавры крупнейшим православным храмовым комплексом на территории Украины. До 2018 года лавра относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии канонической УПЦ, однако, согласно решению киевского режима, комплекс был передан в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.



Ранее сообщалось об осуществленном при содействии СБУ рейдерском захвате храма Спаса Нерукотворного в городе Корсунь-Шевченковский. Дождавшись начала комендантского часа, рейдеры без всякого сопротивления со стороны прихожан захватили храм.

Кроме того, СБУ сообщила о "разоблачении" деятельности функционирующей при храмах УПЦ сети церковных лавок, в которых, по мнению украинских спецслужб, распространялась "антиукраинская литература", в которой якобы содержится "пропаганда религиозной нетерпимости и оправдание агрессии РФ против Украины". Партии запрещенной на Украине литературы обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве. Владельцы вышеозначенных магазинов арестованы по подозрению во ввозе, изготовлении или распространении запрещенных киевским режимом изданий.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:19
    «Украинский Минкульт совместно с СБУ начал проверку Почаевской Лавры» —

    — С Киево-Печерской разделались,принялись за Почаевскую ...
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — С Киево-Печерской разделались,принялись за Почаевскую ...


      Я ещё удивлён как они монахов в ВСУ не загребли.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:14
        Разграбят лавру. Ценности вывезут на запад, продадут с аукциона. Ничего святого. am
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      С Киево-Печерской разделались,принялись за Почаевскую ...

      За 1000 летнюю историю, с православием в Малороссии, разделались не поляки, не турки, а евреи ашкенази.
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 17:23
    при храмах УПЦ сети церковных лавок.....распространялась "антиукраинская литература"

    А "украинская литература", как я понимаю, это бесовщина и еще Mein Kampf.
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 17:30
    То есть они возвращаются уже в средневековье на полном серьезе. Когда католики поеследовали гугенотов, а в России позже староверов. Такой режим, конечно, обречён, но крови они ещё немало попьют.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:48
    Украинский Свинкульт к культуре отношения не имеет, это подразделение чубатого гестапо. Их там не счесть. Одна шайка Нац...истской памяти чего стоит.