Boeing B-52 Stratofortress: американский долгожитель-рекордсмен среди стратегических бомбардировщиков

В следующем году исполнится 70 лет с того момента, как американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress встал на вооружение ВВС США. При этом первый прототип «Стратосферной крепости» поднялся в воздух тремя годами ранее – в 1952 году.Стоит отметить, что, разрабатывая данный самолет, конструкторы из Boeing не могли даже мечтать, что крылатая машина выйдет настолько удачной. Кроме того, они вряд ли предполагали, что самолет «переживет» их самих.Между тем на счету Stratofortress имеется сразу несколько рекордов. В частности, в мае 1956 года он стал первым самолетом, с которого была сброшена водородная бомба. В ноябре того же года он совершил полет вокруг Северной Америки через Северный полюс, преодолев 27 тыс. км.Дальше-больше. В 1957 году три B-52 Stratofortress осуществили кругосветный перелет, преодолев почти 40 тыс. км за 45 часов 19 минут, двигаясь на средней скорости в 850 км/ч. Наконец, в 1962 году «Стратосферная крепость» стал первым самолетом в своем классе, преодолевшим 20 168 км без дозаправки в воздухе.Что характерно, создававшийся в качестве носителя для бомб с ядерными боеголовками, B-52 часто применялся ВВС США для «ковровых бомбардировок» обычными авиабомбами. Он стал единственным в мире самолетом, который может оставить после себя участок выжженной земли площадью более двух квадратных километров.Наиболее активно американская армия применяла свои «стратеги» в ходе войны в Юго-Восточной Азии в 60-70-х годах прошлого века. Самолет применялся для так называемой тактики «выжженная земля».К слову, именно в небе Южного и Северного Вьетнама B-52 Stratofortress потерял свое звание «неуязвимого». В декабре 1972 года в ходе массированного налета на Ханой 6 американских самолетов были сбиты советскими комплексами С-75, а еще столько же получили повреждения, которые не позволяли вернуть их в строй в будущем. Всего в авианалете участвовали 90 машинПосле этой ночи летчики на базе «Андерсен» на Марианских островах (Гуам) подняли что-то вроде мятежа, призывая командование пересмотреть самоубийственную практику массированных бомбардировок районов с активно действующей ПВО.Тем не менее, во Вьетнаме американские стратегические бомбардировщики совершили более 700 вылетов, сбросив на эту страну более 15 тысяч тонн авиабомб.Стоит добавить, что глубоко модернизированные B-52 Stratofortress несут службу в ВВС США и сегодня. При этом американское командование рассчитывает, что данные машины не будут сняты с вооружения до 2040 года.