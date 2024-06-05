Лидер Буркина-Фасо: Мы разорвем все узы, которые держали нас в рабстве

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Лидер Буркина-Фасо: Мы разорвем все узы, которые держали нас в рабстве

Африканский континент, где в свое время сильны были позиции Советского Союза, а затем, после его развала, западные страны (особенно Франция) попытались усилить свое влияние, вновь отдаляется от Запада и сближается с Москвой.

Ряд стран Африки в ходе своего визита посетил и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он побывал в Гвинее и Республике Конго, а затем прибыл в столицу Буркина-Фасо Уагадугу, где встретился со своим коллегой Карамоко Жаном Мари Траоре, а также с президентом Ибрагимом Траоре. Стороны договорились об открытии российского посольства в Буркина-Фасо и о сотрудничестве в военной сфере.



По итогам встречи с Лавровым лидер Буркина-Фасо сказал фразу, которая быстро распространилась по африканскому сегменту соцсетей и может быть девизом процессов, происходящих в последнее время в странах континента.

Мы разорвем все узы, которые держали нас в рабстве!

- заявил Траоре.

Напомним, что Буркина-Фасо была французской колонией и получила независимость в 1960 году. Однако влияние Парижа здесь ощущалось и до недавнего времени. Но в сентябре 2022 года в стране произошел переворот и к власти пришли военные во главе с капитаном Ибрагимом Траоре. Военное сотрудничество с Францией после этого было заморожено.

В прошлом году лидер Буркина-Фасо приезжал в Россию на саммит «Россия-Африка» и встречался с Владимиром Путиным.
34 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 17:23
    Вот поэтому Эмануэль и бесится, что мы его отовсюду выжимаем, хотя строит из себя....
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Ирек
      Вот поэтому Эмануэль и бесится, что мы его отовсюду выжимаем

      Это не мы Французов выживаем , это выбор небольших стран Африки . Освободившись от состояния рабов в колониях , они интуитивно ищут силу , способную защитить их от рабства . А это способны сделать только Россия или Китай . Поэтому , эти две страны и находятся под давлением Запада . hi
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 17:41
        Цитата: fif21
        Освободившись от состояния рабов в колониях , они интуитивно ищут силу , способную защитить их от рабства . А это способны сделать только Россия или Китай


        Китай воевать в Африку не лезет. Там с военной поддержкой идут наши, А Китай с инвестициями.
        1. fif21 Звание
          fif21
          +1
          Сегодня, 17:50
          Цитата: kromer
          Там с военной поддержкой идут наши, А Китай с инвестициями.

          Мы держимся , и денег на инвестиции у нас мало . wassat ВПК сильный , поэтому защитит от ВПК запада , а Китай первая экономика мира , поэтому сможет обеспечить экономический рост .Запад не заинтересован в экономическом росте стран Африки . Им нужны колонии , сырье , дешевая рабочая сила . Поэтому расширение присутствия Китая и России в Африке , красная тряпка для запада . hi
        2. KCA Звание
          KCA
          -2
          Сегодня, 18:23
          Если у Китая начнут отжимать его инвестиции, мало кому покажется от ответок, не будем брать силовые методы, хватит экономических
          1. kromer Звание
            kromer
            +4
            Сегодня, 18:47
            Цитата: KCA
            Если у Китая начнут отжимать его инвестиции, мало кому покажется от ответок, не будем брать силовые методы, хватит экономических


            Ну проинвестировали китайцы в украину купив Мотор Сич за 3 миллиарда. Укры отжали и чего Китай? Проглотил.
            1. KCA Звание
              KCA
              0
              Сегодня, 18:56
              Думаю, у них там окромя бузинесменов, есть и финансовые аналитики, и геополитические аналитики, которые просчитали, что бодаться и пытаться вытащить моторсич, да ещё прокаканные контракты на большую сумму на поставку зерновых и подсолнечника не выйдет никогда, будут думать, как получить своё, ну и тут бинго - Россия рвёт лохлов, а делать ничего и не надо, так, по мелочи помочь, втихую
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 18:04
        это выбор небольших стран Африки --- fif21

        Столько лет прошло .... Ассуанская плотина, помощь Алжиру в геологии, разминировании ..... помощь Анголе .... обучение у нас африканцев, в том числе и в Высших Военных Училищах ..... строительство объектов.
        Через столько лет , оказалось, эта помощь не забыта, а давнии события мифологизировались. Видят Россию сильной дружественной честной страной. И это тоже Советское наследство СССР
        1. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 18:13
          Цитата: Reptiloid
          Видят Россию сильной дружественной честной страной. И это тоже Советское наследство СССР

          Ну Российская действительность , немного отличается от Советского наследия . wassat Халявы то точно не будет , России продажная дружба не нужна . А вот взаимовыгодные проекты , та платформа какая устроит многих . Думаю , что у наших буржуев , хватит ума , не повторить ошибок западных транснациональных компаний , думающих только о своей выгоде . hi
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 18:20
            хватит ума ---- fif21

            Я тоже, надеюсь, что поймут наконец-то и сберегут-разовьют с пользой для своей страны подобную ситуацию. Учтут ошибки с ближним зарубежьем
            1. fif21 Звание
              fif21
              0
              Сегодня, 18:25
              Цитата: Reptiloid
              Я тоже, надеюсь, что поймут наконец-то

              А тут вариантов нет , не поймут , тоже пендаля получат . hi
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                0
                Сегодня, 18:27
                Хуже того , могут по примеру других сесть на шею и ноги свесить и тянуть и тянуть ....
        2. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 18:26
          Сам не обучался, но конкретно ангольцев, обучающихся в ВВКУ РФ не так давно показывали, бодры, веселы и наши песни распевают
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 18:31
            У меня дедушка при Социализме преподавал в Военно Воздушной Академии им. Можайского, в Ленинграде и зарубежным слушателям преподавал тоже.
            Сейчас другое название, могу ошибиться ..... Несколько лет назад обошёл вокруг весь этот комплекс.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:54
      Поэтому и Ливию разрушили, что независимо себя повела через чур.
      Вот поэтому Эмануэль и бесится

      Ведь французское колониальное господство в Африке продолжалось не одну сотню лет и выработалась привычка к дармовым природным ресурсам.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:21
      Цитата: Ирек
      Вот поэтому Эмануэль и бесится

      Скорее, Эмануэлла бесится.
  2. Roust Звание
    Roust
    +4
    Сегодня, 17:23
    Распространяя свое влияние, Россия должна учитывать все ошибки СССР. Сотрудничество с Африкой должно быть обоюдным.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Roust
      Сотрудничество с Африкой должно быть обоюдным.

      Взаимовыгодным...
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +4
    Сегодня, 17:24
    Отважный капитан Траоре!
    Кстати, Нигер тоже уже разорвал контракты с французскими компаниями на добычу урана и выпроводил амеров.
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Victor19
      Отважный капитан

      Было дело, некий Патрис Лумумба публично, на камеру, заявил бельгийскому королю "мы больше не Ваши обезъяны!" Ну и чем он кончил? А в итоге его сменил Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга bully , который был его народу ну ничуть не лучше бельгийского короля. А был бы ум бы у Лумумбы...
      1. fif21 Звание
        fif21
        -2
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Наган
        Было дело, некий Патрис Лумумба публично, на камеру, заявил бельгийскому королю "мы больше не Ваши обезъяны!" Ну и чем он кончил? А в итоге его сменил Мобуту Сесе Секо К

        Американец ! Лумумба допустил ошибку , сначала нужно было попросить СССР построить у себя в стране пару военных баз , а потом уже посылать Бельгийского короля лесом . wink За ошибки нужно платить request И скажи американец - а в США разве ум у сегодняшних правителей есть ? hi
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 18:25
          Цитата: fif21
          в США разве ум у сегодняшних правителей есть ?
          Конечно есть, только пользователь постоянно забывает его включать. Что поделаешь - деменция. Эх-эх, старость не радость...
          1. fif21 Звание
            fif21
            -1
            Сегодня, 18:31
            Цитата: Наган
            Конечно есть, только пользователь постоянно забывает его включать. Что поделаешь - деменция.

            Вы серьезно думаете , что дед "Дементий", что то может самостоятельно решать ? Я вот считаю , что все решения США внутренние и внешние - плод команды управленцев , с низким уровнем образования и завышенной самооценкой . hi
            1. Наган Звание
              Наган
              +2
              Сегодня, 18:34
              Цитата: fif21
              команды управленцев , с низким уровнем образования и завышенной самооценкой
              good
              Довольно близкое описание того, что называется deep state.hi
              1. fif21 Звание
                fif21
                0
                Сегодня, 18:39
                Цитата: Наган
                Довольно близкое описание того, что называется deep state.

                По английский я ни бум , бум . feel Шпрехаю по немецкий . Но хочется сказать - " Боже! вразуми Америку". hi
      2. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 19:22
        "мы больше не Ваши обезъяны!"
        Ничейное имущество следует за первым захватившим yes .
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 17:27
    Такие капитаны-лидеры нам в Африке нужны!
    Фото встречи с Путиным
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 17:35
    Хорошо сказал. Решительный человек. Выбор народа Буркина Фасо. Это вам,не " выбор братского народа". Разница ощутима- разные материки. Да и в кастрюлях,не скачут..)
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 17:37
    "Россия увеличит численность контингента военных инструкторов на территории Буркина-Фасо, а также нарастит поставки военной продукции." Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 17:38
    «Мы разорвём все узы, которые держали нас в рабстве!» —

    — Удачи,капитан! ...
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 17:38
    Мы можем гордиться нашими предками, которые не смотрели на африканский континент, как на источник рабов. И рабовладельческие принципы в поколении советских людей с детства вызывали только ненависть:
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    1. Себенза
      Себенза
      +1
      Сегодня, 18:40
      Гордиться чем? Наличием смартфона с приложением госcуслуг ,кредитных карт и друзьями ,которые тоже пони?? Они смотрят и говорят- С таджиками лучше разбиритесь.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:11
    Напомню, что эта страна раньше называлась Верхней Вольтой
  10. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 18:31
    [media=https://yandex.ru/video/preview/6169981979335931928]чвк "вагнер" сделала внешнюю политику в африке, а либерасты её шельмуют. а они всё равно работают, потому что "их там нету". а парни пашут за державу.