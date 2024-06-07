Современный подход к старому орудию. Гаубица Д-30 в Спецоперации
Замаскированная гаубица Д-30 из состава артиллерии группы войск "Днепр", май 2024 г.
На вооружении российских ракетных войск и артиллерии состоят различные ствольные системы, и одной из наиболее распространенных является 122-мм гаубица Д-30(А). Несмотря на значительный возраст, это изделие показывает высокие характеристики и сохраняет большой потенциал. При этом появление новых вспомогательных средств и методов применения позволяет использовать все возможности гаубицы и получать наилучшие результаты.
Опыт Спецоперации
Гаубица Д-30 / 2А18 была принята на вооружение советской армии в 1960 г. Ее модернизированный вариант Д-30А / 2А18М начал поступать в войска в 1978 г. Орудия поставлялись в наши части и отправлялись за рубеж. За прошедшие десятилетия Д-30 приняли участие в целом ряде вооруженных конфликтов. Прямо сейчас такие гаубицы применяются в рамках Спецоперации по защите Донбасса. При этом они имеются на вооружении как российской армии, так и формирований противника.
По известным данным, расчеты гаубиц Д-30 участвуют в Спецоперации с первых ее дней. В ходе наступлений они следовали за основными силами и осуществляли огневую поддержку. В дальнейшем на основных участках фронта сформировалось позиционное противостояние, и роль гаубичной артиллерии всех калибров выросла. Д-30 и иные орудия этого класса стали одним из основных средств огневого воздействия на противника. Такое положение дел в основном сохраняется до сих пор.
Министерство обороны и профильные ресурсы регулярно рассказывают о работе артиллеристов, в т.ч. применяющих гаубицы Д-30. Демонстрируется боевая работа, а также результаты стрельбы. В кадр попадает лишь малая часть их службы, но и она показывает основные принципы и особенности боевого применения гаубиц, а также достигаемые цели.
Размещение орудия под прикрытием естественной маскировки, Донецное направление, май 2024 г.
Боевое применение
В целом применение гаубиц идет по общему алгоритму. Получив приказ, расчет при помощи тягача выводит орудие на позицию и производит развертывание и подготовку к стрельбе. От подразделений разведки получают координаты цели, производят необходимые расчеты и открывают огонь. При необходимости, осуществляется корректировка и новая стрельба. После поражения цели и/или достаточно длительного пребывания на позиции, гаубица уходит во избежание ответного удара.
Также используются замаскированные долговременные огневые позиции. Во избежание обнаружения противником, орудие получает маскировку в виде сетей, веток и т.д. Также возможно размещение гаубицы на краю лесополосы под прикрытием ветвей. Во всех случаях шансы противника обнаружить позицию с воздуха резко снижаются, а безопасность орудия и расчета растет.
В подавляющем большинстве случаев стрельба ведется с закрытой позиции по навесной траектории. Гаубицы Д-30 ведут огонь по широкому кругу целей. Они поражают живую силу и технику на открытых пространствах и в укрытиях. С их помощью разрушают опорные пункты и иные сооружения. Орудия используются в контрбатарейной борьбе. В соответствии с характерными тенденциями нынешнего времени, Д-30 могут уничтожать расчеты БПЛА, оставляя противника без разведки и ударных возможностей.
В зависимости от поставленных задач, гаубицы могут поражать конкретные цели, в т.ч. только что выявленные разведкой, накрывать огнем целые участки или поддерживать наступление наших войск. При грамотной организации боевого применения, во всех случаях достигаются требуемые результаты.
Д-30 с самодельным "козырьком" для маскировки и защиты
В интересах гаубиц Д-30 и иных орудий работают различные средства разведки. Обнаружением целей и определением их координат занимаются разведчики на передовой, использующие оптические и радиотехнические средства. Также самым активным образом применяются различные беспилотные авиационные системы. Разведчики и БПЛА также отвечают за корректировку огня. Обеспечена максимально быстрая передача информации от разведки до расчетов орудий, что сокращает скорость реакции и повышает шанс успешного поражения цели.
Технический потенциал
Д-30 / 2А18 представляет собой 122-мм буксируемую гаубицу полковой и дивизионной артиллерии. Она предназначается для поражения различных целей и объектов, стационарных и подвижных, для чего может вести огонь прямой наводкой или с закрытых позиций. В конструкции орудия применен ряд важных решений, повысивших его эксплуатационные и боевые характеристики.
Гаубица имеет нарезной 122-мм ствол длиной 38 клб. Ствол оснащен дульным тормозом; две основные модификации орудия отличаются конструкцией этого устройства. Используется вертикальный клиновой затвор. На лафете ствол устанавливается при помощи гидропневматических противооткатных устройств.
Специально для Д-30 был разработан оригинальный лафет с тремя раздвижными станинами. В боевом положении верхний станок лафета с орудием находится над станинами: благодаря этому стрельба прямой наводкой может вестись в любом направлении без необходимости перемещения оружия. Вертикальное наведение – от -7° до +70° (при условии нахождения казенника между станинами). Наведение осуществляется ручными приводами. Наводчик использует панорамный прицел ПГ-1 и телескопический ОП-4М.
Наводчик за работой
Д-30(А) использует всю номенклатуру отечественных выстрелов калибра 122 мм раздельно-гильзового заряжания. Тренированный расчет из 6 чел. способен поддерживать скорострельность на уровне 7-8 выстр./мин. Максимальная дальность стрельбы обычным снарядом – более 15 км. Активно-реактивный боеприпас увеличивает этот параметр до 20-22 км.
В походном положении станины лафета сводятся вместе, а орудие разворачивается стволом вдоль них. Буксировка осуществляется за специальную балку, закрепленную на дульном тормозе. В таком виде длина гаубицы не превышает 5,4 м. Масса – 3,2 т. Орудие, боекомплект и расчет перемещаются при помощи грузовых автомобилей или гусеничных тягачей.
Реализованный потенциал
Гаубица Д-30 была разработана более 60 лет назад и с тех пор принципиально не менялась. Кроме того, по тактико-техническим характеристикам она уступает как более новым образцам артиллерии, так и системам большего калибра. Тем не менее, грамотное использование не самого нового орудия – самостоятельно или в связке с другими образцами – позволяет в полной мере реализовать его потенциал и даже получить новые возможности. Все это прямо сейчас демонстрируется в ходе Спецоперации.
Выстрел
Изменение конструкции орудия, его боеприпасов и тактико-технических характеристик, по очевидным причинам, не представляется возможным. Вследствие этого эффективность применения повышают другими способами. Все они связаны с организацией боевой работы и вспомогательными средствами. Некоторые из них имели место и в прошлом, а другие были внедрены только в последние годы.
К настоящему времени наша армия получила большое количество современных средств артиллерийской разведки – БПЛА и специализированные РЛС. Они позволяют быстро и эффективно искать цели, выдавать целеуказание и осуществлять корректировку огня. С их помощью удается максимально использовать потенциал имеющихся орудий, в т.ч. не самых новых Д-30.
Наличие у противника своих БПЛА и огневых средств предъявляет особые требования к защите артиллерии. Большое значение теперь имеет маскировка и средства подавления. Скрыв гаубицу от разведки противника или защитив ее от удара беспилотника-камикадзе, можно продолжать боевую работу или уйти в безопасное место для последующего выхода на новую огневую позицию.
Большое значение сохраняет уровень подготовки расчета. Артиллеристы должны уметь правильно использовать свою матчасть, а также взаимодействовать со смежниками. От их навыков прямо зависит реальная эффективность огня, их собственная безопасность и результаты работы поддерживаемых родов войск.
Поражение здания с боевиками противника
На примере противника, имеющего схожие вооружения, можно увидеть значение производства и логистики. Способность промышленности производить требуемое количество боеприпасов и подвозить их на фронт, а также возможности по ремонту вооружений в значительной мере определяют результаты работы артиллерии. Проблемы производства и логистики способны резко сократить эффективность гаубиц. К счастью, в нашей армии эти вопросы решены, и артиллеристы получают необходимое снабжение.
Все еще современная
Таким образом, гаубица Д-30 наглядно показывает, что возраст конструкции и моральное устаревание не всегда связаны. Гаубица была разработана более 60 лет назад, но все еще пригодна для решения боевых задач – за прошедшие десятилетия законы баллистики и принципы воздействия на цель не изменились. При этом внедрение и применение новых средств разведки и управления позволяет более эффективно использовать имеющуюся матчасть даже в рамках ее характеристик.
Гаубицы Д-30 все еще остаются одним из основных вооружений наших артиллерийских частей, и отказываться от них не собираются. При этом в ближайшем будущем орудия и их расчеты продолжат участвовать в Спецоперации и решать все предполагаемые боевые задачи. В этом им помогут смежные системы разного рода и управляющие ими специалисты.
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