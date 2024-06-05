Финские истребители F/A-18 Hornet впервые присоединились к миссии НАТО «Air Policing» в Румынии

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Финские истребители F/A-18 Hornet впервые присоединились к миссии НАТО «Air Policing» в Румынии

Финляндия впервые после присоединения к НАТО примет участие в миссии «Air Policing», отправив свои истребители в Румынию. Как сообщили в пресс-службе финского Минобороны, самолеты вместе с обслуживающим персоналом уже прибыли на военно-воздушную базу «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца.

Финляндия отправила в Румынию семь истребителей F/A-18 Hornet из состава собственных ВВС, а также порядка ста человек инженерного и обслуживающего персонала. Самолеты примут участие в миссии НАТО «Air Policing» по охране воздушного пространства стран альянса в регионе Черного моря. Вместе с финнами патрулировать юг Европы будут британцы и румыны. Основная задача — перехват российских самолетов в случаях, предусмотренных внутренними документами военного блока.



Отмечается, что это первая в истории Финляндии миссия подобного рода после вступления в НАТО, но далеко не последняя. Командование альянса намерено активно привлекать финнов к различным тренировочным, учебным и условно боевым миссиям, направленным против России. Все это подается под соусом солидарности европейских стран на фоне «агрессивной России».

Усиление «Air Policing» НАТО в ответ на войну на Украине служит дополнительным доказательством солидарности союзников, а также важности этого инструмента сдерживания и уверенности

— говорится в сообщении альянса.

Усиленная «Air Policing» действует с 2014 года, она запущена в ответ на возвращение Крыма в состав России. Также ее действие распространяется на страны Прибалтики, но там самолеты дежурят на северных аэродромах.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:47
    «Командование альянса намерено активно привлекать финнов к различным тренировочным, учебным и условно боевым миссиям, направленным против России» —

    — Кончилась ваша безмятежная жизнь,горячие финские парни ...
  2. kirichkov Звание
    kirichkov
    0
    Сегодня, 18:08
    Владимир Владимирович Воронцов]

    Кончилась ваша безмятежная жизнь,горячие финские парни ...

    +
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 18:46
    Финские истребители F/A-18 Hornet впервые присоединились к миссии НАТО «Air Policing» в Румынии

    Без тошнейшего западного пафоса нельзя никак.