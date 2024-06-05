ФСБ объявила предостережение бывшему лётчику, выразившему готовность содействовать ВСУ

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ФСБ объявила предостережение бывшему лётчику, выразившему готовность содействовать ВСУ


В Калужской области ФСБ задержала бывшего военного летчика-пенсионера, выразившего готовность вступить в ВСУ, а также предоставлять Киеву информацию о российских аэродромах.



По данным следствия, 61-летний Михаил Фенько из города Обнинск вместе со своим сообщником П. Худяковым в августе 2023 года вышли на связь с представителями украинских спецслужб и предложили свои услуги. Фенько, в частности, сообщил, что узнал о дефиците у ВСУ военных летчиков, не поддерживает проведение спецоперации на Украине, а также готов за определенное вознаграждение лично сесть за штурвал истребителя.

При этом украинское командование не решилось доверить российскому военному пенсионеру управление дефицитной военной техникой, однако поручило бывшему летчику сбор данных о взлетах авиации с аэродромов ВКС РФ, а также передавать Киеву координаты военных объектов в Калужской и Московской областях. Однако, злоумышленники не успели выполнить ни одного задания украинских кураторов, поскольку были выявлены ФСБ.

Оба мужчины полностью признали свою вину и заявили об отказе дальнейшего продолжения противоправной деятельности. Поскольку они не успели нанести какой-либо вред государственной безопасности, задержанным объявили официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

Также сообщается, что Фенько был военным летчиком высшего класса, ранее служившим в Алма-Ате, Ермолино и Чкаловском, где летал на транспортных самолетах Ан-24, Ан-26 и Ан-72.
34 комментария
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  1. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +27
    Сегодня, 18:17
    Предостережение вынесли?
    Ну-ну...
    Да это - натуральные предатели!
    "Спящие xoxлы".
    Таких сажать надо и надолго, а не журить как нашкодивших школьников!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +17
      Сегодня, 18:21
      Поняли и простили. am
      Они уже совершили государственную измену, выйдя на связь с вражескими спецслужбами. am
      1. ian Звание
        ian
        +7
        Сегодня, 18:38
        Мне одному интересно, как пилот ан 24 собирался "сесть за штурвал истребителя" ? Или это как на тракторе?
      2. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Бородач
        Поняли и простили.

        Вот кто понял , простил , должны сесть вместе с предателями , если те и дальше продолжат свое гнусное дело . Лишить пенсии , и пусть осваивает управление швейной машинкой , или совковой лопатой . hi
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +10
      Сегодня, 18:24
      Пауль Зиберт hi, не стоит забывать что один из этих (цензура) офицер, а значит давал присягу, или что у нас присяга срок годности имеет??? Их поймали и ПОСЛЕ они отказались, а не совесть проснулась и они с повинной пришли. И за такое предупреждение, и мы удивляемся что у нас Иуд всё так же много.
      1. kromer Звание
        kromer
        -1
        Сегодня, 18:53
        Цитата: Ропот 55
        не стоит забывать что один из этих (цензура) офицер, а значит давал присягу,


        Причём судя по возврату присягу давал СОВЕТСКУЮ !! А как там окончание присяги: Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 19:24
        А я лично не удивляюсь.Когда человеку врут на каждом шагу,говорят ему,что это белое,а на самом деле -черное.То у людей складывается мнение,что подобное государство(я имею в виду чиновничество,властителей)-антинародное.И с этим надо бороться.По поводу произошедшего.Наверняка что то он передать успел.Реакция правохранителей-явно неадекватное.
    3. Electrical Звание
      Electrical
      -1
      Сегодня, 18:54
      Таких сажать надо и надолго, а не журить как нашкодивших школьников!
      Видимо мы с вами что то пропустили. И с "обнулением" срока из УК РФ изьяли и статьи 29, 30.
  2. Плохиш Звание
    Плохиш
    +6
    Сегодня, 18:17
    Упырек балашовский. Легко отделался. Получается критиковать нельзя, а предавать можно попробовать.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 18:17
    Странно. Лишить звания, наград и на улицу.
  4. Kapany3 Звание
    Kapany3
    +13
    Сегодня, 18:18
    Как по мне, для офицера это уже измена. Общественное порицание блин...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 19:01
      Для офицера - это отягчающее преступление. А как для гражданина - это готовящееся преступление в сговоре группой лиц - это уже тяжкая статья. Тут статьи и посадка.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        -1
        Сегодня, 19:11
        Вообще то ФСБ поступила мягко. Могли бы дождаться сбора и передачи разведданных и посадить, заодно лишить офицерского звания и пенсии. Была бы экономия.
  5. Jovanni Звание
    Jovanni
    +10
    Сегодня, 18:19
    Уж очень мы добренькие к предателям. Кровью наших людей это выходит...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:19
    Навальнёнок мёртв ,но мозг он многим "поправил".Кстати у навальнёнка был " юбилей" Идиоты в Киркинесе отметились.Достойное место для фото - поддон.
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +14
    Сегодня, 18:19
    Объявила предостережение? Совсем спятили что ли? Они не успели только потому, что их поймали, а не потому что передумали и отказались от предательства. За такое срок просто обязаны давать. am
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 19:10
      Они вроде дежурили у военных аэродромов и докладывали что и сколько взлетело. Мне кажется это само по себе статья, вроде сажать должны не только если он бомбу взорвет на аэродроме
  8. ГГВ Звание
    ГГВ
    +11
    Сегодня, 18:23
    А я вот одного не понял,летал в ВТА и в 61 год захотел стать летчиком-истребителем.Может у него кукуха поехала,хотя если с xoxлами связался,то наверняка.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 18:45
      Цитата: ГГВ
      Может у него кукуха поехала, хотя если с xoxлами связался
      Только это может быть объяснением почему его за капонир не отвели: в России исторически не обижают малохольных…. Хотя этого конечно за капонир надобно
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 18:25
    А чего не как в 2022 году, чего не отправили его на Украину, как руководителя заэс, который координировал удары?

    А ещё рассказывают что это поколение ЕГЭ страну продать готово...
  10. nikon7717 Звание
    nikon7717
    +1
    Сегодня, 18:38
    Связь с куратором, получение задания, но не выполнили задпние по факту хорошей работы оперов ФСБ. Странно, что предупреждение, присягу то нарушили, попытка шпионажа в орг.группе. или ФСБ кого-то сдали хорошего, за что простили?
  11. Комментарий был удален.
  12. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 18:40
    где летал на транспортных самолетах Ан-24, Ан-26 и Ан-72.


    И после этого на истребитель? Ну, ну
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:42
    С ним надо поступить так же, как с вертолетчиком в Испании - переехать машиной
    1. ser580 Звание
      ser580
      0
      Сегодня, 19:09
      ну так то в вертолетчика 6 макаровских пулек- а потом уже машиной
  14. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 18:45
    Если действительно хотят простить несмотря ни на что , то из соображений здравого смысла все равно должны держать в тюрьме хотя бы до окончания СВО , или готовы рискнуть рицидивом в такой момент , когда ущерб будет исчисляться не деньгами, а сотнями жизней?
  15. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 18:46
    По данным следствия, 61-летний Михаил Фенько из города Обнинск вместе со своим сообщником П. Худяковым в августе 2023 года вышли на связь с представителями украинских спецслужб и предложили свои услуги.

    Оба мужчины полностью признали свою вину и заявили об отказе дальнейшего продолжения противоправной деятельности. Поскольку они не успели нанести какой-либо вред государственной безопасности, задержанным объявили официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)

    А, что так можно было и видно хорошая крыша у подельников? Короче понять и простить. СВО становится всё страннее и страннее, так мы можем и не победить.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 18:59
      СВО становится всё страннее и страннее, так мы можем и не победить

      Вот и дума-гадай теперь, какие цели этой войны....
  16. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 18:48
    Бывший украинец никогда не станет Русским.
    1. Сергей Викторович Королев Звание
      Сергей Викторович Королев
      +1
      Сегодня, 18:50
      Не нужно менять суть. Я написал украинец ,а не украинец. Это разное и нечего модерировать.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Бывший украинец никогда не станет Русским.

      а что в ашем понимании украинец, а что русский?!
  17. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 18:49
    А можно если я решу ограбить банк, то на задержание присылать этих фсбшников. А то вдруг не успею деньги забрать. Тогда же нищитово. Погрозят пальчиком и отпустят?
    А хотя не, у меня фамилия не на ту букву заканчивается. Я для путина не братский, и меня скорее всего просто пристрелят на месте.
  18. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 18:55
    Цитата: Плохиш
    Получается критиковать нельзя, а предавать можно попробовать

    !!!!!! ??????
    Неужели так можно????!!!! Паноптикум!!!!
  19. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 19:02
    61-летний Михаил Фенько
    а ведь наверняка на комсомольских собраниях правильные вещи вещала
  20. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    0
    Сегодня, 19:10
    повесить суку.. потную