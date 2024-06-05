ФСБ объявила предостережение бывшему лётчику, выразившему готовность содействовать ВСУ
В Калужской области ФСБ задержала бывшего военного летчика-пенсионера, выразившего готовность вступить в ВСУ, а также предоставлять Киеву информацию о российских аэродромах.
По данным следствия, 61-летний Михаил Фенько из города Обнинск вместе со своим сообщником П. Худяковым в августе 2023 года вышли на связь с представителями украинских спецслужб и предложили свои услуги. Фенько, в частности, сообщил, что узнал о дефиците у ВСУ военных летчиков, не поддерживает проведение спецоперации на Украине, а также готов за определенное вознаграждение лично сесть за штурвал истребителя.
При этом украинское командование не решилось доверить российскому военному пенсионеру управление дефицитной военной техникой, однако поручило бывшему летчику сбор данных о взлетах авиации с аэродромов ВКС РФ, а также передавать Киеву координаты военных объектов в Калужской и Московской областях. Однако, злоумышленники не успели выполнить ни одного задания украинских кураторов, поскольку были выявлены ФСБ.
Оба мужчины полностью признали свою вину и заявили об отказе дальнейшего продолжения противоправной деятельности. Поскольку они не успели нанести какой-либо вред государственной безопасности, задержанным объявили официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).
Также сообщается, что Фенько был военным летчиком высшего класса, ранее служившим в Алма-Ате, Ермолино и Чкаловском, где летал на транспортных самолетах Ан-24, Ан-26 и Ан-72.
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