«Хизбалла» заявила, что уничтожила пусковую установку израильского комплекса «Железный купол»

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«Хизбалла» заявила, что уничтожила пусковую установку израильского комплекса «Железный купол»

Представители группировки «Хизбалла», против которой израильская армия собирается начать войну, сегодня объявила о том, что в результате успешной атаки уничтожена пусковая установка комплекса ПВО-ПРО «Железный купол».

Если верить сообщениям, поступающим из Ливана, то пусковая установка Iron Dome была уничтожена в районе населённого пункта Рамот-Нафтали, что на севере Израиля.





В сообщениях «Хизбаллы» говорится, что «Железный купол» был уничтожен управляемой ракетой с относительно небольшого расстояния.
Одновременно с этим представители «Хизбаллы» заявили о том, что израильская армия должна быть честна сама перед собой, так как в последнее время она воюет в основном с женщинами и детьми.

Из заявления ливанской группировки:

Израильская армия семь месяцев воюет против женщин и детей в Газе. Более 37 тысяч человек погибли, из них около двух третей – именно женщины и дети. Это военное преступление, которое должно быть расследовано.

Ранее в израильском кабмине заявили, что вот-вот начнут военную операцию на юге Ливана, а один из министров призвал «вбомбить Ливан в каменные век». На это заявление заместитель лидера «Хизбаллы» ответил тем, что в случае начала войны в Ливане сам Израиль окажется опустошённым.
3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:40
    уничтожена пусковая установка комплекса ПВО-ПРО «Железный купол»
    Сейчас как раз и наступил очень удобный момент атаковать самодельными ракетами и беспилотниками преступный режим в Израиле
  3. fif21 Звание
    fif21
    +1
    Сегодня, 18:52
    Молодцы Хезболла ! Железный купол , превращается в дырявый . Государству Палестине быть ! hi
  4. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 19:01
    Ну что же - с почином. Ждем следующего.