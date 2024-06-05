«Хизбалла» заявила, что уничтожила пусковую установку израильского комплекса «Железный купол»

Израильская армия семь месяцев воюет против женщин и детей в Газе. Более 37 тысяч человек погибли, из них около двух третей – именно женщины и дети. Это военное преступление, которое должно быть расследовано.

Представители группировки «Хизбалла», против которой израильская армия собирается начать войну, сегодня объявила о том, что в результате успешной атаки уничтожена пусковая установка комплекса ПВО-ПРО «Железный купол».Если верить сообщениям, поступающим из Ливана, то пусковая установка Iron Dome была уничтожена в районе населённого пункта Рамот-Нафтали, что на севере Израиля.В сообщениях «Хизбаллы» говорится, что «Железный купол» был уничтожен управляемой ракетой с относительно небольшого расстояния.Одновременно с этим представители «Хизбаллы» заявили о том, что израильская армия должна быть честна сама перед собой, так как в последнее время она воюет в основном с женщинами и детьми.Из заявления ливанской группировки:Ранее в израильском кабмине заявили, что вот-вот начнут военную операцию на юге Ливана, а один из министров призвал «вбомбить Ливан в каменные век». На это заявление заместитель лидера «Хизбаллы» ответил тем, что в случае начала войны в Ливане сам Израиль окажется опустошённым.