Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться.

Должно быть ясно, что российская победа обойдется нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины.

Германия к 2029 году должна быть готова к потенциальной войне с Россией, которая продолжает вооружаться. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.Глава немецкого военного ведомства призвал правительство страны принять исчерпывающие меры, чтобы армия Германии была готова к столкновению с российскими войсками. Свое заявление Писториус подкрепил утверждением, что Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы и продолжает интенсивно вооружаться, а Путин, якобы, на Украине не остановится. По его словам, уже сейчас Москва угрожает Молдавии, Грузии и, конечно же, НАТО.— заявил Писториус, добавив, что немцам нужно готовить армию, технику и ввести всеобщую воинскую повинность.Также немец выступил за продолжение военной помощи Украине, поскольку руками Киева Запад ослабляет Россию. По его словам, лучше сейчас заплатить Зеленскому побольше, чем потом самим воевать. В случае победы России над Украиной вся Европа будет в опасности.— добавил министр.