Глава Минобороны Германии Писториус призвал немцев готовиться к войне с Россией

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Глава Минобороны Германии Писториус призвал немцев готовиться к войне с Россией

Германия к 2029 году должна быть готова к потенциальной войне с Россией, которая продолжает вооружаться. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Глава немецкого военного ведомства призвал правительство страны принять исчерпывающие меры, чтобы армия Германии была готова к столкновению с российскими войсками. Свое заявление Писториус подкрепил утверждением, что Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы и продолжает интенсивно вооружаться, а Путин, якобы, на Украине не остановится. По его словам, уже сейчас Москва угрожает Молдавии, Грузии и, конечно же, НАТО.



Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться.

— заявил Писториус, добавив, что немцам нужно готовить армию, технику и ввести всеобщую воинскую повинность.

Также немец выступил за продолжение военной помощи Украине, поскольку руками Киева Запад ослабляет Россию. По его словам, лучше сейчас заплатить Зеленскому побольше, чем потом самим воевать. В случае победы России над Украиной вся Европа будет в опасности.

Должно быть ясно, что российская победа обойдется нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины.

— добавил министр.
22 комментария
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 18:15
    """Должно быть ясно, что российская победа обойдется нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины.""

    Гораздо яснее должно быть то, что нынешняя поддержка окраины может окончиться ядерной войной. Неужели у них там настолько тупой обыватель, что хавает эту ересь?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 18:19
      Тупее, чем даже вы можете себе представить.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 18:35
      Скорее всего при всеобщем выборном праве уровень политиков соответствует уровню среднего обывателя. Кто-то ведь выбирает этих пней. С другой стороны, мы то че лучше? Превратились в страну терпил
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:59
      Не тупой, а послушный и пугливый. Воспитали за тысячу лет бароны и буржуи
  2. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 18:16
    Если Германия будет воевать с Россией, этому Писторису точно писториус будет. am
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:43
      Да писториус им всем там! Гансы историю забыли.....
  3. Комментарий был удален.
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:31
    То, что ядерная война НАТО и России неизбежна, понятно всем, даже Писториусу. Непонятно только упертым минусатором на ВО.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 18:37
      Да, обидно, что наша верхушка не сделала ничего существенного, чтобы отрезвить европпсину и т.о ЯО избежать. И ведь продолжает чудить, (форумы, игры, ранее - биатлоны) что характерно, как ни в чем не бывало.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -2
        Сегодня, 19:08
        верхушка не сделала ничего существенного, чтобы отрезвить европпсину

        Чётко следует заокеанским инструкциям
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      -2
      Сегодня, 18:56
      Цитата: BAI
      То, что ядерная война НАТО и России неизбежна, понятно всем, даже Писториусу.

      Да это недоразумение верещит по англосаксонской повестке, но видимо не понимает, что даже не успеет до толчка добежать, если что-то начнётся.
    3. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:06
      То, что ядерная война НАТО и России неизбежна, понятно всем, даже Писториусу.
      Ну вообще то один вариант еще есть. Путин говорит что он мухожук, и на его место приходит Ким Чен Ын. Тот то точно знает как сделать так, что б войну начинать даже у штатов кишка тонка была бы. А уж развальцованые еврогейцы и вовсе с унитаза не будут слазить.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 18:37
    В случае победы России над Украиной вся Европа будет в опасности.

    Не нужно их ни в чём разубеждать. Пусть сожрут себя изнутри.
    Понятен интерес России вблизи Калининградского эксклава...Понятна духовная близость ПМР...
    Но, кроме наших исконных земель нам ничего лишнего не нужно...
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 18:44
    По моему сектанты по обе стороны войны. Одни уперлись в миссию белого человека, другие с тем же упорством играют в "мы не такие"
  7. иван2022 Звание
    иван2022
    +5
    Сегодня, 18:46
    К 2029 этому козлу будет под 70, военная пенсия министра наверное достаточна для хорошего обустройства в тёплой стране у моря. В ФРГ даже майор имеет на пенсии 2 тыс евро.
    Ну а баранам-баранье.... Пусть готовятся.
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 18:53
    Германия к 2029 году должна быть готова к потенциальной войне с Россией

    С вами поганая немчура никто больше церемониться не будет, к вам прилетит всё что пожелает российский народ. Жаль что в 45-м не додавили всю эту мразь.
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 18:57
      Не доработали деды. Пощадили гадов великодушно.
  9. отважный Звание
    отважный
    -1
    Сегодня, 19:01
    С такими темпами падения экономики и ростом цен на ресурсы откуда Германия будет брать деньги на подготовку к вайне с Россией?
    Да и как они собрались воевать с крупнейшей ядерной державой?
    Все эти слова лишь для накала общества и оправдания своей растратной экономики, которая потихоньку банкротит Германию и заставляет немцев прижимать пояса. Но люди потихоньку начинают понимать, что их правители, ставленники англосаксов, тянут их страны в утопию и хотят принести их в жертву ради интересов сша и британии
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 19:09
      как они собрались воевать с крупнейшей ядерной державой

      Это вы про сша?
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Сегодня, 19:13
    Ну у немцев наверно есть белые простыни, в которые они будут заворачиваться и медленно ползти на кладбище, что бы не создавать паники, в случае войны Германии с Россией.
    Нам то пофиг, не выиграем, так отомстим!
  11. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    -2
    Сегодня, 19:15
    Конечно им надо готовиться. После Украины, американские босы в бой бросят поляков, французов и немцев и прочих.
  12. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 19:25
    В первый раз Россия не получила ничего из того, что должна была получить. Во второй раз Россия получила половину из того, что должна была получить. Как оказалось, ненадолго. В третий раз Россия получит всё.
    Поэтому воспитанным на комиксах писториусам (это род занятий такой, видимо) стоило бы задуматься, а так ли уж важна им эта Украина, и что это за поддержка такая, что от неё Украина теряет территории, людей, инфраструктуру и сколь-нибудь осмысленные перспективы.
  13. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 19:26
    это лишь в очередной раз подтверждает неотвратимость мировой войны и все разговоры о возможности договориться - фикция