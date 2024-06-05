ВС России нанесли точечный удар ракетой «Искандер-М» по цели в районе Одессы
ВС России снова нанесли точечный ракетный удар по цели в районе Одессы, украинская противовоздушная оборона даже не отреагировала на прилет. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.
Российская ракета поразила некий объект в районе Одессы, удар был нанесен ОТРК «Искандер-М». Такую информацию предоставляют украинские паблики. Изначально сообщалось, что целью выступил местный аэродром, но потом появились данные об ударе по Затоке. Местные власти подтверждают удар в районе Затоки, но что именно поражено, не говорят. В Центре стратегических коммуникаций Сил обороны юга заявили о поражении некоего «объекта отдыха», в котором, естественно, «никого не было».
По данным наших ресурсов, удар был нанесен по железнодорожному мосту в Затоке, через который идут поставки военной продукции из Румынии. По данному мосту неоднократно наносились удары, его повреждали, но уничтожить окончательно не получалось.
Местные паблики подтверждают прилет по району Затоки, говоря о том, что взрыв был «очень мощный». На этом фоне высказывается мнение, что прилетело все же по арсеналу в районе Грибовки, расположенной рядом с Затокой. Эту версию также озвучивают одесские подпольщики.
Отметим, что в последнее время ВС России часто наносят одиночные ракетные удары по заранее выявленным целям, что приводит к их уничтожению с большей вероятностью, чем ночные налеты дронов.
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