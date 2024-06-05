С фронта сообщается о потере ВСУ контроля над Георгиевкой под натиском российских войск

С фронта поступают сообщения об очередном успехе российской армии. В сводках военкоров с линии боевого соприкосновения говорится о том, что ВСУ под натиском российской армии потеряли контроль над селом Георгиевка. Село это находится к западу от Марьинки.После освобождения города Марьинка за село шли бои, российская армия планомерно освобождала территорию Георгиевки. К настоящему моменту, если верить сводкам с фронта, подразделения ВСУ в этом населённом пункте разгромлены. С потерями остатки отрядов противника отступили в соседнее село – Максимильяновку.Продвижение в Георгиевке расширяет площадь территории контроля на Кураховском направлении. Соответственно, идёт приближение наших войск к важному укрепрайону противника в Курахово. До этого города от западных окраин Георгиевки около 9 км. Такое расстояние позволяет использовать против позиций противника более широкий спектр вооружений, чем тот, который использовался до освобождения Георгиевки. При этом сам противник продолжает использовать излюбленную тактику по превращению в укреплённые районы городов и сёл.На пути к Курахово остаётся один населённый пункт. Это упомянутая Максимильяновка - достаточно вытянутое с востока на запад село, как и Георгиевка расположенное в низменности - у реки Осоковая.Официального подтверждения данных о полном освобождении Георгиевки пока нет.

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