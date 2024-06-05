С фронта сообщается о потере ВСУ контроля над Георгиевкой под натиском российских войск

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С фронта сообщается о потере ВСУ контроля над Георгиевкой под натиском российских войск

С фронта поступают сообщения об очередном успехе российской армии. В сводках военкоров с линии боевого соприкосновения говорится о том, что ВСУ под натиском российской армии потеряли контроль над селом Георгиевка. Село это находится к западу от Марьинки.

После освобождения города Марьинка за село шли бои, российская армия планомерно освобождала территорию Георгиевки. К настоящему моменту, если верить сводкам с фронта, подразделения ВСУ в этом населённом пункте разгромлены. С потерями остатки отрядов противника отступили в соседнее село – Максимильяновку.





Продвижение в Георгиевке расширяет площадь территории контроля на Кураховском направлении. Соответственно, идёт приближение наших войск к важному укрепрайону противника в Курахово. До этого города от западных окраин Георгиевки около 9 км. Такое расстояние позволяет использовать против позиций противника более широкий спектр вооружений, чем тот, который использовался до освобождения Георгиевки. При этом сам противник продолжает использовать излюбленную тактику по превращению в укреплённые районы городов и сёл.

На пути к Курахово остаётся один населённый пункт. Это упомянутая Максимильяновка - достаточно вытянутое с востока на запад село, как и Георгиевка расположенное в низменности - у реки Осоковая.

Официального подтверждения данных о полном освобождении Георгиевки пока нет.
7 комментариев
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  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 19:43
    Официального подтверждения данных о полном освобождении Георгиевки пока нет.


    Будем надеется, что Георгиевка наша.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 21:20
      Георгиевка. Село это находится к западу от Марьинки.

      Так Маринка, это практически Петровский район Донецка. Отгонять нужно бандеровцев дальше.
  2. Aslan Bek
    Aslan Bek
    +1
    Сегодня, 19:55
  3. Комментарий был удален.
  4. nobody75 Звание
    nobody75
    +3
    Сегодня, 20:09
    Итак, игра Фоша развалила фронт ВСУ. Собрав все резервы на Харьковском направлении противник не может оборонятся вдоль всей линии фронта. Недалек тот час, когда пан Сырский вынужден будет растащить войска по "фестунгам" и отказаться от сплошной линии фронта. И тогда придет час глубоких ударов.
    P S
    У противника великолепная спутниковая разведка, армада дронов в небе, АСУ... А толку?
    Вы можете увидеть только то, что можете понять. А операции ПМВ понять непросто.
    С Уважением
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 20:26
    Желаю успехов нашим войскам.
    Извините за офф-топ. Сейчас идут плановые и внеплановые отключения электричества и интернета. Обещали по 4часа в сутки, но увы и ах. Получается по 12 часов.Более того, предупредили об отключении мобильной связи, типа Вотсап и Вайбер. Свет может и дадут, а вот связи по телефону - нет. Предполагаю, что это для того, чтобы меньше общались и узнавали что, где и как, чтобы меньше говорили. Я не жалею. И пусть меня не будет на ВО, я с вами, ребята.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 21:22
      Цитата: Егоза
      Желаю успехов нашим войскам.
      Извините за офф-топ. Сейчас идут плановые и внеплановые отключения электричества и интернета. Обещали по 4часа в сутки, но увы и ах. Получается по 12 часов.Более того, предупредили об отключении мобильной связи, типа Вотсап и Вайбер. Свет может и дадут, а вот связи по телефону - нет. Предполагаю, что это для того, чтобы меньше общались и узнавали что, где и как, чтобы меньше говорили. Я не жалею. И пусть меня не будет на ВО, я с вами, ребята.

      А, Вы откуда, если не секрет? hi
  6. Виталий Койсин Звание
    Виталий Койсин
    +1
    Сегодня, 20:39
    Тяжёлое место: надо продвигаться вдоль дороги через посёлки, переходящие один в другой, плюс всё это в низине, плюс мелкие водоёмы по пути.