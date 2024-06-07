Куда направить российский газ
Нехорошие новости
Монополия в любой системе координат ни к чему хорошему не приводит. Здоровая конкуренция даже между парой игроков на рынке благотворно влияет прежде всего на потребителя. И производитель вынужден держать себя в тонусе.
Монополия себя оправдывает только в случае сверхвысокой прибыльности бизнеса, когда нет нужды бороться за оптимизацию производства и эффективность. Как только наступают кризисные времена, и доходы падают, приказывает долго жить и монопольное благополучие. В ряде случаев это может обернуться гибелью.
В связи с этим показательно выглядит история с «Газпромом», который за прошедший 2023 год понес серьезные убытки. Точнее – не серьезные, а беспрецедентно высокие. Падение выручки составило почти 30 процентов, и компания недосчиталась 629 млрд рублей.
Так худо в «Газпроме» не было никогда, даже в ковидный 2020 и дефолтные 1998–1999-е годы. Особенно неприятно убытки корпорации смотрятся на фоне итогов 2022 года, завершившегося с 1,23 триллионами рублей прибыли.
Откуда такие минусы?
Всему виной Европа, отказавшаяся от российского газа и удивительным образом не рухнувшая. «Выстрел в ногу», «газовое самоубийство европейцев» – как только ни называли снижение газовой зависимости Старого Света от России, стартовавшее в 2022 году. Европейский союз действительно пострадал. В первую очередь под нож пошли все энергоемкие отрасли – производство удобрений, выплавка стали, алюминия, керамики, стекла и прочего. К середине 2022 года более 70 процентов выработки азотных удобрений в Европе остановились.
Но коллапс не произошел, в том числе из-за начавшегося перехода на возобновляемые источники энергии. Помогли американцы, пересадившие европейцев с российской ресурсной иглы на свою из сжиженного природного газа. Само собой, он дороже, но капитализация Европы может себе такое позволить.
Говорить о правильности выбранной стратегии пока рано – прошло не так много времени, чтобы формулировать выводы. Россия своим дешевым газом десятилетия обеспечивала «технологическое чудо» Европы, позволяя получать местным дельцам хорошую маржу. Так вырос экономический локомотив Германии, потянувший за собой всю Европу.
Сейчас будет сложнее. Подорожавшая продукция высокого передела из Старого Света мало кому будет интересна на фоне китайской индустриальной мощи, построенной на дешевой рабочей силе и энергоносителях. Но пока ничего критичного в европейском сегменте не предвидится.
Тем более что ЕС спокойно продолжает покупать газ у России, хотя и гораздо меньше. Сжиженный природный газ made in Russia занимает до 16 процентов рынка Европы. По трубам приходит до 30 млрд кубометров (без учета Турции), что составляет не более 10 процентов импорта Евросоюза. Сравните это со 150-миллиардным потоком, который «Газпром» гнал в Старый свет в «жирные» годы.
В итоге главный оператор национального достояния России оказался в проигрыше по результатам 2023 года.
Куда тянуть трубу?
Причин для такой стратегической неприятности «Газпрома» несколько.
Прежде всего, излишнее желание поставлять газ именно в Европу, не считаясь ни с какими рисками. Европейцы и до 2022 года ставили палки в колеса российским газовикам – достаточно вспомнить «третий энергопакет» и фактическое отстранение «Северного потока» от работы.
Учитывая высокую доходность европейского рынка, понять «Газпром» можно. Но с наступлением 24 февраля 2022 года фокусировка на одном рынке поставила нас перед проблемой – продавать газ скоро будет просто некому.
И вот здесь появилась вторая причина кризиса компании – неразвитое потребление природного газа внутри России. Достаточно вспомнить о 1,1-миллионном Красноярске, который до сих пор живет без газа. Для справки: среднегодовая температура в городе не выше +1,2 градуса. Не зря газовые магистрали для импортных покупателей получили в регионе прозвища «Мимо Сибири» и «Северный отток».
Развитая внутрироссийская сеть потребления газа могла бы серьезно компенсировать потери «Газпрома» за 2023 года. А то и вывести компанию к прибыли.
И наконец, главный просчет менеджеров заключается в недостаточном внимании к рынку сжиженного природного газа, который растет сейчас просто бешеными темпами. В выигрыше оказался «Новатэк», к слову, единственный конкурент «Газпрома», пусть и несопоставимый в масштабах деятельности. За счет того, что эта компания вовремя переориентировалась на СПГ, в прошлом году она добилась чистой прибыли 463 млрд рублей.
Структуры «Газпрома» также работают по данной теме, но масштабы и затраты не идут ни в какое сравнение с постройкой газопроводных систем. Например, «Сила Сибири – 2», которая еще больше привяжет газовиков к китайским потребителям. «Газпром» уже обжегся на Европе, не выучил уроки и продолжает историю на примере Китая. О том, как Пекин может молниеносно менять отношение к своим партнерам, мы отлично знаем из истории отношений СССР и Китая.
Как будет справляться главный газовый добытчик?
Разумеется, лоббируя повышение цен на природный газ для россиян. Цены, кстати, сейчас настолько низкие, что покупать голубое топливо на таких условиях очень хочет Китай. По данным западных информагентств, Си Цзиньпин в ходе встречи с Владимиром Путиным предложил покупать российский газ именно по внутренним ценам.
Китайцы, конечно, друзья, но расчетливые. Они отлично понимают, что «Газпрому» просто некуда деваться, и две ветки «Силы Сибири» – одни из немногих, способных держать газовиков на плаву. Пока не договорились, но, судя по всему, у «Газпрома» не много вариантов для маневра.
Относительно переноса газовой нагрузки на плечи россиян есть несколько мнений.
Кто-то говорит, что давно пора – только тогда мы начнем, наконец, экономить и добиваться снижения потерь тепла и электроэнергии. Кто-то полагает, что это вызовет социальный взрыв, совсем не нужный в данных обстоятельствах.
Есть также мнение, что низкие тарифы необходимо оставить только для производителей. В теории это должно стимулировать производство, например, то самое, которое пришлось закрыть в Европе. То есть сделать отечественные удобрения, сталь и прочую высокопередельную продукцию еще дешевле.
Есть мнение, что даже это не поможет. Среди аргументов – недостаточный внутренний рынок в России, а также отказ ведущих экономик мира закупать отечественный «высокий передел». Истину найти крайне сложно и, как обычно, все на свои места расставит время.
Немного хороших новостей в конце.
2023 год, похоже, был экономическим дном «Газпрома», после которого добыча газа и доходность компании начали расти. Медленно, но все-таки увеличиваться.
Связано это с тем, что убытки компании объясняются не только снижением поставок на запад, но и потерей гигантских активов, которые европейцы просто присвоили себе. Только в Германии конфисковали собственности на триллион рублей. Кремль также заставил раскошелиться – в 2023 году газовики дополнительно заплатили в казну около 600 миллиардов рублей.
Думается, что потери «Газпрома» заставят российское руководство пойти на послабление налогового бремени в будущем.
Можно только констатировать, что эпоха гегемонии «Газпрома» прошла. Даже после окончания конфликта на Украине, Европа не станет так много и так дорого покупать российский газ.
Газодобывающие конторы станут обычными компаниями с приемлемым, а не запредельным уровнем прибыльности. И будут больше зависеть от внутреннего рынка, то есть повернутся к собственным гражданам лицом. Может, и Красноярск (как и десятки других угольных городов России) избавится, наконец, от черного неба и смога на улицах.
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