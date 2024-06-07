А если мы все-таки «жахнем»?
О том, каким будет последний день этого мира, написано уже много. Понятно, что если все страны, обладающие ядерным оружием, решат его применить, то мира как бы не будет. Кто-то закончится раньше, кто-то в Африке немного еще помучается в условиях ядерной зимы.
Однако сейчас речь пойдет о том моменте, очень коротком по времени, когда ракеты уже стартовали, а цивилизация еще жива. То есть, о возможном сопротивлении и попытках выжить любым способом.
Если оставить все эти бункеры с запасами еды и воды, фильтрами и прочими системами жизнеобеспечения, все это способы продлить агонию и не более того, так что речь сейчас пойдет о попытках уничтожить ракеты, которые будут лететь со стороны противника.
Вообще о том, сколько ракет может запустить та или иная сторона, написано много. А вот сколько реально смогут сбить Штаты, когда дело дойдет до дня «Х» и часа «Ч»?
Если взять количественный состав РВСН России, то получается вот какая картина:
- сухопутные шахтные и мобильные комплексы имеют на вооружении 342 носителя (ракеты);
- подводные корабли имеют 176 носителей;
- стратегическая авиация – 77 носителей (по международным соглашениям самолет – это считается как один носитель, а крылатые ракеты – как боеголовки).
Какое-то количество носителей (особенно лодок и самолетов) может быть на ремонте, так что возьмем цифры в 595 носителей и 2 776 боеголовок/крылатых ракет и предположим, что пятая часть из них по каким-то причинам не стартовала. Поломки, плановые ремонты, модернизации, технические отказы и тому подобное. Налицо будет где-то 450-500 носителей с 2 200 зарядами.
И вот как насчет того, чтобы это отразить?
Начнем по порядку, в той последовательности, с которой летят ракеты. Жахнули.
Первый этап – это взлет. На этом участке все ракеты и самолеты весьма уязвимы, но так как взлет происходит довольно далеко от американской земли, то здесь все благополучно. Ракету, вылетающую из-под воды, еще может попробовать нейтрализовать находящийся рядом корабль, но сама по себе такая ситуация уже довольно фантастична.
Так что МБР спокойно преодолеют разгонный участок и выйдут в космос, откуда начнут свой неумолимый полет к земле американской.
И здесь вступает в действие первая американская противоракетная система: Ground-based Midcourse Defense (GMD).
Это новейший комплекс стратегической противоракетной обороны, введённый в строй в 2005 году. GMD предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли.
Трехступенчатая ракета длиной почти 17 метров и весом 13 тонн выводит на орбиту кинетический заатмосферный перехватчик, который, разгоняясь до 10 км/сек на встречном курсе врезается в боеголовку, которая летит с не меньшей скоростью и тем самым уничтожает ее.
Одна ракета, один перехватчик, одна боеголовка. Испытания, проведенные в США, показали, что эффективность этой противоракетной системы около 50%.
Теперь о смешном. В настоящее время в США развернуты 44 таких противоракеты. 40 на Аляске и 4 в Калифорнии. Планируют построить еще два десятка, а в перспективе довести это количество до сотни, но хихикать можно уже здесь.
Далее у нас начинается вход в атмосферу, а значит, в действие вступает комплекс Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD).
У США сейчас целых три батареи THAAD, каждая из трех ПУ общим числом на 24 противоракеты. То есть, 72 противоракеты в одном залпе. Комплексу уже 20 лет, но с ним тоже все идет ни шатко, ни валко. В наличии точно есть один полный боекомплект и не спеша создается запас по второму. Но будет ли возможность перезарядить батареи – вот вопрос.
Перехватчик у «Тэда» (так они его называют) тоже кинетический, на испытаниях показал себя очень неплохо, из 14 пусков 11 были успешными, ракеты-цели были перехвачены, а 3 пуска не получились из-за проблем с мишенями. Но, стоит отметить, что пуски были по мишеням, которые имитировали советские Р-17 (которые Scud по классификации НАТО), то есть, фактически позавчерашний день ракетной техники.
Эффективность THAAD по современным ракетам, которые умеют не только ставить помехи радарам и маневрировать оценить непросто. Одно дело уничтожить баллистическую ракету средней дальности хуситов, использованную для атаки на эмиратский нефтяной объект возле авиабазы ад-Дафра, а другое дело попробовать от работать по «Булаве» или «Воеводе». Разница есть, и она закритическая.
В целом же наличие трех батарей на 72 ПУ смотрится примерно так же внушительно, как 44 перехватчика в шахтах на Аляске и в Калифорнии. Смотри выше на количество целей и понимаем, что это 1/10 от российских возможностей. То есть, все дальние перехватчики в самом идеальном случае поразят 10% российских носителей. Хватит остальных 90% чтобы сотворить на месте Америки радиоактивное пекло? Более чем.
И вот ракеты уже подходят к атмосфере, входят в нее и начинается последний акт нашего спектакля. Как говорится, на ближней дистанции.
На ближней дистанции у нас MIM-104 «Пэтриот», его модификация РАС-3.
Очень сильная доработка, нельзя не признать, РАС-3 замахнулся в том числе и на святое – то есть, на баллистические ракеты. Сбивать иранские произведения «Пэтриотами» пробовали еще в прошлом веке, но сами американцы пришли к выводу, что поражающего воздействия осколочно-фугасной БЧ комплекса недостаточно для выведения ракеты из строя.
Так в РАС-3 появился третий кинетический перехватчик – противоракета ERINT.
Таким образом, в умах американских военных победила идея кинетического перехватчика, то есть, лома, запущенного с большой скоростью навстречу ракете или боеголовке. Конечно, это спорно, потому что требует ювелирного прицеливания, спутникового донаведения и так далее. Чтобы противоракета настолько точно попала в цель, нужны поистине сверхточные вычисления, потому что это напоминает попытку попасть пистолетной пулей в летящий снаряд.
ERINT – такой же лом, как и два предыдущих, но с нюансами. Вообще это ракета длиной более 4,8 м диаметром 254 мм и массой 316 кг. Одноступенчатая, с твердотопливным двигателем. Наведение осуществляет активная радиолокационная ГСН, головкой самонаведения, при помощи которой ракета осуществляет самостоятельный поиск цели с выходом в точку столкновения с ней. Дальность стрельбы достигает 20 км. Высота перехвата – 15 км.
Правда, видимо, понимая, что все не так просто, кинетический перехватчик ERINT взяли и оснастили дополнительной боевой частью. И каждая ракета несет так называемый Lethality Enhancer: небольшой вышибной заряд и 24 тяжелых вольфрамовых поражающих элемента. При промахе ракеты по цели происходит подрыв ВВ и элементы должны разлетаться в поперечной плоскости, увеличивая зону поражения.
Соединенные Штаты располагают 480 пусковыми установками РАС-3 «Пэтриот», это весьма приличная цифра, а если учесть, что в одну пусковую ячейку для MIM-104 помещается 4 ракеты ERINT, то получается, что если зарядить все ПУ противоракетами, цифра вполне: 7800 ракет.
Но вот тут вопрос: а есть ли столько? Конечно, нет. Выпустить можно, но стоит ли? Смотрим: дальность действия РАС-3 – 20 км. Это по баллистической не маневрирующей цели. На конечном участке траектории боеголовка в любом случае летит на гиперзвуке, то есть, 4-5М. То есть, 1,5 км/с. Учитывая, что атмосферу боевые блоки (ББ) пролетают за 5 минут, права на ошибку практически нет.
Зато есть такая штука, как «сложная баллистическая обстановка». Это когда ББ не просто летят по своим целям, разведенные и направленные ступенью разведения, а летят в обществе дипольных отражателей, блоков РЭБ, надувных шариков-обманок, обломков обтекателей и частями ступени разведения… В общем, все это великолепие называется «множественные баллистические цели в осложненной баллистической обстановке».
То есть – огромный геморрой для баллистических компьютеров, высчитывающих оптимальную точку встречи противоракеты и несущегося из космоса мракобесия. И это действительно сложно, потому что на 6-10 боевых блоков рядом будет лететь с полсотни, а то и больше, не пойми чего, которое на экранах будет выглядеть так же, как боевой блок. И даже 7 тысяч противоракет – это не очень впечатляет, потому что речь будет идти о том, чтобы выделить из 10 000 целей те 2 000, которые надо реально уничтожить. И на все – не так много времени.
Да и всем уже понятно, что «Пэтриот» - не панацея. Недаром же вокруг Белого дома стоят не «Пэтриоты», а NASAMS. Ох, не даром…
А жить-то хочется…
И вот в мае Агентство по противоракетной обороне объявило, что компания Lockheed-Martin (в партнерстве с Rocketdyne/L3Harris) была выбрана вместо Northrop-Grumman, извечного конкурента, чтобы реализовать программу стоимостью 17,7 миллиарда долларов по созданию ракетно-ядерного оружия второго поколения, получившего название Next Generation Interceptor (NGI). Первый из 20 NGI, которые планирует закупить Пентагон, может быть поставлен к 2027 году.
То, что в США понимают, что все не так, как надо, только подтверждается тем, что обзоры проектов конкурсантов рассматривались в авральном режиме и решение было вынесено аж на год раньше, чем планировалось.
По сравнению с нынешним запасом из 44 наземных шахтных перехватчиков (GBI), развернутых на Аляске, будущие ракеты NGI должны демонстрировать гораздо меньшую частоту отказов и меньшую стоимость. Они также должны быть способны лучше распознавать ложные цели и отрабатывать по ракетам, которые маневрируют.
Но, прежде всего, документы Пентагона подтверждают, что каждый перехватчик NGI будет нести несколько противоракетных средств поражения (EKV) вместо одной. Это может не только повысить скорость перехвата обычных ракетных целей, но и позволить перехватчикам NGI бороться с вражескими ракетами с разделяющимися головными частями (РГЧ). В теории.
На практике, как NGI справятся с боевыми блоками очень популярной в США SS-19 Stiletto (это наша УР-100Н УТТХ или РС-18 по Договору СНВ), коих шесть и еще пакет комплекса средств преодоления противоракетной обороны – вопрос. Особенно если вникнуть в то, что собой представляет этот пакет.
Потеря Northrop-Grumman контракта по NGI удивила по полной программе, учитывая, что компания имеет большее присутствие в космическом секторе, чем Lockheed. И тем более после того, как в 2018 году Northrop-Grumman приобрела производителя ракет Orbital ATK, который строит ракеты-носители для нынешних перехватчиков GBI (подразделение теперь переименовано в «Космические системы»). Northrop-Grumman также заключила крупный контракт на строительство американской баллистической ракеты следующего поколения LGM-35A Sentinel межконтинентальной дальности, также известной под названием Ground-Based Strategic Deterrent, или GBSD.
Но, говорят, что именно программа Sentinel сыграла не в пользу компании. Там все как обычно: небольшие сдвиги вправо и небольшие же превышения расходов. И Lockheed-Martin, которая хоть и не космическая компания, но имеет большой опыт в области перехватчиков баллистических ракет и противовоздушной обороны (THAAD, Patriot PAC-3 и боевая система AEGIS) и, вероятно, это и сыграло определенную роль. Ну и возможно, кто-то предложил меньше цену. А это сейчас очень критично.
Может ли новая ракета NGI защитить США от ядерного нападения? Ну она может дать некоторой части населения определенную уверенность в том, что сможет. А это тоже важно. Решить проблему ядерного удара по территории страны путем увеличения количества перехватчиков с 44 до 64 за счет двух десятков NGI, которые планируется закупить в обозримом будущем, невозможно.
Первоначально Пентагон планировал промежуточную модернизацию GBI под названием Block 3 Redesigned Kill Vehicle (RKV), стоимость которой оценивалась в 5,8 миллиарда долларов. Но программа была отменена в 2019 году вместе с зависимой программой Multi-Object Kill Vehicle, предназначенной для борьбы с РГЧ и ложными целями. Экономия – дело порой полезное.
Но сэкономив 5,8 млрд долларов, практически тут же американцы придумали план NGI, который включал в себя совершенно новую ракету-перехватчик, которая не унаследовала бы в теории недостатков конструкции GBI. По оценкам, поставка 21 новой ракеты в 2027-2028 годах обойдется в 17,7 млрд. долларов. Тут уже об экономии говорить сложно.
Но еще интереснее, если взять и применить калькулятор. Мы вообще знаем, что все виды вооружений в США имеют свойство дорожать, и чем ближе к окончанию контракта, тем сильнее. В конкретно нашем случае получается, что одна ракета с перехватчиком NGI будет стоить почти миллиард! Миллиард долларов!
Конечно, если эти миллиарды, спасут, скажем, Вашингтон от ядерного удара… На самом деле, нет, не спасут. Даже если вся партия из 21 перехватчика будет размещена под американской столицей, то мы просто пошлем 30 ракет.
Загадка стратегической противоракетной обороны: слишком мало, чтобы отразить хоть что-то серьезное, слишком много денег. Но стоит приоткрыть завесу не то чтобы тайны, но…
Планируемые в будущем силы GMD из 64 ракет-перехватчиков по-прежнему сосредоточены на защите от маломасштабной атаки МБР со стороны Северной Кореи или Ирана, если последний когда-либо развернет ракету класса МБР с ядерной боеголовкой. Ожидается, что эти страны не смогут построить достаточное количество межконтинентальных баллистических ракет, чтобы сокрушить GMD.
Небольшой размер американских ракет-перехватчиков был призван убедить Россию и Китай (обладающих тысячами и сотнями ядерных боеголовок соответственно) в том, что GMD не предназначена для смещения баланса, обеспечиваемого гораздо более крупными ядерными арсеналами других стран.
Однако ни Китай, ни Россия так и не прониклись. Вообще логично, потому что где 64 перехватчика – там и 164. И 1640. Потому и неудивительно, что в арсеналах стран, которые не сильно верят в миролюбие США, вдруг появляются новые баллистические ракеты, гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, стратегические ядерные беспилотные торпеды и экзотические крылатые ракеты. Которые тоже смогут нести ядерные заряды. А даже если и не смогут, кто в неразберихе последнего дня будет тщательно смотреть, чего и сколько там летит?
Это так называемый «эффект воздушного шара», при котором прогресс в способности сбивать межконтинентальные баллистические ракеты американцами заставляет противников перенаправлять ядерные вооружения на новые системы доставки. Либо наращивать количество привычных боевых блоков на обычных ракетах, достигая результата исключительно за счет количества.
Получается интересный эффект: США вроде бы обладает противоракетами на тот случай, если их атакует Иран, который каким-то образом создаст МБР с дальностью полета около 12 000 км. При всем том, что сегодня иранские баллистические ракеты летят максимум на 3 000 км. Либо Северная Корея, у которой дела немного лучше, «Хвансон-10» летит на 4 000 км, но до США все те же 10-11 000 км.
В общем, нездоровой смотрится аргументация.
Но главное – если реально будет осуществлен полномасштабный пуск, то не спасет ни противоракетная оборона, ни ПВО, ни сотни самолетов. Конечно, самолеты смогут перехватить часть крылатых ракет, это бесспорно. Но МБР с РГЧ все равно сделают свое дело.
И вот тут возникает вопрос: а стоит ли вообще огород городить, если все эти миллиарды тратятся впустую, и от нормального удара они не спасут? Впрочем, мы-то с вами прекрасно знаем ответ на этот вопрос.
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