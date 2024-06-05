Главком ВСУ Сырский признал «очень сложной» ситуацию на Харьковском и Купянском направлениях

Главком ВСУ Сырский посетил район боевых действий, заявив о сложной для украинской армии ситуации на фронте в целом и на нескольких направлениях в частности.Генерал подтвердил, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Харьковской области, где российские войска пытаются взять Волчанск и пробиваются в районе Липцев, а также под Часовым Яром. Не менее сложная обстановка на направлении Марьинка — Курахово, под Купянском и на Покровском направлении, где ВС России атакуют сразу во всех направлениях от Очеретино.По словам Сырского, российские войска атакуют и на других участках фронта, пытаясь растянуть и так растянутую оборону ВСУ, сковывая действия украинских бригад и не давая маневрировать резервами.— заявил главком.Если опустить всю пропагандистскую чушь про «доблестных» всушников, грудью защищающих Украину от «оккупантов», то все сводится к тому, что «очень плохо» именно под Харьковом и Купянском, где российские войска атакуют сразу с двух направлений. Как подчеркнул генерал, сейчас стоит задача не допустить прорыва российских войск, остановить их и заставить перейти к обороне. Речи о контрнаступлении ВСУ пока не идет.

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