Главком ВСУ Сырский признал «очень сложной» ситуацию на Харьковском и Купянском направлениях

5
Главком ВСУ Сырский признал «очень сложной» ситуацию на Харьковском и Купянском направлениях

Главком ВСУ Сырский посетил район боевых действий, заявив о сложной для украинской армии ситуации на фронте в целом и на нескольких направлениях в частности.

Генерал подтвердил, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Харьковской области, где российские войска пытаются взять Волчанск и пробиваются в районе Липцев, а также под Часовым Яром. Не менее сложная обстановка на направлении Марьинка — Курахово, под Купянском и на Покровском направлении, где ВС России атакуют сразу во всех направлениях от Очеретино.



По словам Сырского, российские войска атакуют и на других участках фронта, пытаясь растянуть и так растянутую оборону ВСУ, сковывая действия украинских бригад и не давая маневрировать резервами.

В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб

— заявил главком.

Если опустить всю пропагандистскую чушь про «доблестных» всушников, грудью защищающих Украину от «оккупантов», то все сводится к тому, что «очень плохо» именно под Харьковом и Купянском, где российские войска атакуют сразу с двух направлений. Как подчеркнул генерал, сейчас стоит задача не допустить прорыва российских войск, остановить их и заставить перейти к обороне. Речи о контрнаступлении ВСУ пока не идет.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:41
    На западе СМИ трактуют слова Сырского- обстановка сложная,но ВСУ давят по всем направлениям в районе Харькова.Ещё немного и ВСУ перейдут в контрнаступление.Это чтобы вы не обольщались.Сырский говорит то что надо западу. Надо уже научиться фильтровать базар этих ушлёпков.Там всё очень сложно,молимся за наших.
  2. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 21:05
    Блин, слов нет. Волонтерская команда, где жена участвует, насобирала деньги на "Буханку" и 46 раций. А машина до ребят не доехала.
    FPV дрон. Сжег. Водитель погиб
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 21:15
      У Очеретино наши зацепились за Новоалександровку и Сокол. У Марьино вошли в Новогеоргиевку.
      Продвинулись у Победы.
      Пошли подвижки южнее Северска.
      Фронт на месте не стоит. good
      Наши давят на многих направлениях. good
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 21:21
        Бородач ,в западных сми назначено главным Харьковское направление,остальные направления им побоку.Они пытаются сделать фон ,перед сходняком в Швейцарии. hi
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 21:24
          Фоном перед ЛГБТ междусобойчиком американских холопов в Швейцарской будет Олимпиада БРИКС в Казани. good