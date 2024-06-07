Новая нормальность и Россия
Нет сомнений, что существует глобальный проект создания «новой нормальности». На планете идет активная перенастройка человеческой психики.
Инволюция, вырождение человечества
Очевидно, что где-то на рубеже 1960-х годов произошла потеря устойчивости управления, которая была связана с новым информационным состоянием общества. Тогда впервые общество получило доступ к примерно такому же объему информации, как и элита. И социум в своем развитии стал обгонять элиту и управленцев. Особенно это было заметно в Советском Союзе.
Тогда глобальная верхушка пришла к выводу, что для сохранения устойчивости управления необходимо упростить общество. Отсюда отказ от ряда передовых проектов по освоению Мирового океана или космоса (Лунная программа, полёты на Марс и т. д.). Упрощение системы воспитания и образования, которые в эпоху Гитлера, Сталина и Рузвельта стремительно развивались в направлении создания «сверхчеловека». То есть личности – творца, созидателя. На Западе запущена социальная программа «секс, наркотики и рок-н-ролл». Сексуальная революция и педерастия, которые привели к тому, что ранее запретное и даже запредельное (нечеловеческое) кое-где уже стало нормой.
Хозяева Запада пытаются снизить вектор ошибки управления, но не меняя несправедливой концепции (замысел жизнеустройства) управления и порождённой ею культуры. Пытаются «перезагрузить матрицу»: снизить потребление сырьевых ресурсов Земли за счёт сокращения большей части человечества (с 7–8 млрд. до 2–3 млрд) путем войн, восстаний, межнациональных и религиозных конфликтов, голода, болезней вроде т. н. «пандемии» (Зачем проводят операцию «Пандемия»), наркотиков, негодной искусственной пищи и лекарств, методов контрацепции и т. д.
Это, по замыслу архитекторов нового мирового порядка, должно исключить возможность новой глобальной катастрофы, восстановить экологию, спасти часть ресурсов для избранных и т. д. Также приведёт к перезагрузке планеты, мирового порядка (Чего добивается Запад), позволит создать новую модель неорабовладельческого, неофеодального общества, но с новейшими технологиями, доступными для новой знати.
В настоящий момент деградация западного общества потребления, ставшего глобальным, привела к созданию общества истребления и самоистребления. Когда люди посвящают жизнь потреблению, поиску удовольствий (гедонизм), разрушая себя и природу. Это вызвало деградацию и вымирание белой расы. Включая и русский суперэтнос (Приговор Русской цивилизации). Под угрозой вымирания и восточные цивилизации, которые приняли западный образ жизни. В частности, вымирает Япония, Китай и Южная Корея.
К примеру, рождаемость в Южной Корее продолжает падать и уже достигла феноменально низкого показателя 0,81 рождения на одну женщину. Примерно такая же ситуация и в других развитых странах, разница только в цифрах. Не помогает и высокий уровень жизни. Люди предпочитают прожигать жизнь, заводят кошек и собак, но не детей.
Очевидно, на уровне подсознания люди понимают всю ущербность нынешней глобальной цивилизации и отказываются от деторождения. Плюс вся система, которая направлена не на созидание, а на потребление. Дети мешают им потреблять, жить для себя, «в кайф». Дети – это будущее, необходимость развития.
Новая нормальность
Очевидно, что западных «каменщиков-архитекторов» полностью устраивает процесс вымирание белой расы, коренных народов Старого Света, России и восточных цивилизаций, принявших стандарты западного проекта, ставшего глобальным, и общества потребления.
Меньше народу, больше ресурсов для новой знати. Плюс происходит процесс создания «серого человека», без расовых, национальных, религиозных, культурных корней. Идеального раба-потребителя.
А далее будет продвигаться проект трансгуманизма, когда биологическая эволюция будет дополнена информационными, физическими технологиями. С выращиванием человеческих эмбрионов вне пределов организма матери. Эти технологии ещё «сырые» и ограничены законами. Но в случае управляющего решения масштабного вливания ресурсов, очевидно, эти технологии быстро доведут до ума. Возможно, уже довели, но без широкой огласки. Человека будут выращивать в нужных количествах, с нужными особенностями (рабы, солдаты, сексуальные игрушки и пр.). В сущности, будут созданы новые виды человека.
Понятно, что традиционное общество и психика человека будут считать это «мракобесием», сатанизмом. Отсюда и игры Запада с педерастией, псевдогендерами и ложной самоидентификацией. В сущности, хозяева Запада уже готовят планету к новой реальности. Многообразию подвидов служебного человека.
Мы видим, как происходит подготовка, обучение и закрепление стереотипов для жизни в совершенно новых социальных условиях. Поэтому прежние установки и принципы, в частности, что такое «хорошо и плохо», размываются и уничтожаются. Дело идёт к полной отмене морали и утрате прежних табу.
Также проходят учения, вроде «пандемии» или цифровой валюты, когда создаются технологии тоталитарных систем управления и контроля. Упрощённо говоря – «электронно-цифровой концлагерь». Синхронно и при почти полном согласии управленческих элит всех стран. Когда люди в обмен на мнимую безопасность отказываются от всех прежних прав и свобод.
Таким образом, существует глобальный проект создания новой нормальности. Проект динамичен, изменчив, но цель одна – глобальная абсолютная власть. На основе вырождающегося старого человечества пытаются создать «новое», частично искусственное. Новый мир строят через череду искусственных кризисов – глобальные эпидемии (спроектированные), войны, революции, голод и т. д. Попутно активно идёт работа по перенастройке человеческой психики, как индивидуальной, так и массовой, чтобы можно было изменить, либо разрушить старые нормы, быстро внедрить новые, сделать белое чёрным и наоборот.
Выйти из этой западни, которая ведёт к гибели Русской цивилизации и русского суперэтноса, можно только путем создания своего глобального и национального проекта развития. На основе традиционных ценностей, социальной справедливости, этики совести, правдолюбия, нацеленности на ликвидацию неолоколониализма и на уважение к народам мира, их верованиям и духовным ориентирам. Россия нужна миру как лидер всех угнетенных, как защитница обездоленных, как сильная и справедливая покровительница слабых. Как было в эпоху Сталина, взяв лучшее, что было в нашей истории. Иначе тупик, дальнейшая деградация и гибель Русского мира.
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049». Примерный рубеж перехода к новой реальности – середина XXI столетия
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