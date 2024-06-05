«Залп полным пакетом за 20 секунд»: Румыния передаёт ВСУ РСЗО APR-40

Румынские РСЗО APR-40 в последнее время всё чаще встречаются на кадрах с украинского фронта

Первая информация о поставке на Украину APR-40 – румынского варианта советской РСЗО БМ-21 – появилась в мае прошлого года. В настоящее время Бухарест находится в процессе получения американских систем M142 HIMARS и рассматривает возможность приобретения южнокорейских K239 Chunmoo, в связи с чем может не волноваться за состояние реактивной артиллерии.По данным IISS, по состоянию на начало 2024 года на вооружении румынской армии находилось 134 единицы APR-40. Поэтому передача 20-30 экземпляров против 54 купленных М142 представляется весьма вероятной. В случае покупки K239, вероятно, могут быть поставлены и оставшиеся системы.- говорится в издании Defence24.Полученные ВСУ APR-40 идут на вооружение таких соединений как 37-я отдельная бригада морской пехоты и 118-я отдельная механизированная бригада.APR-40 – румынская 122-мм РСЗО, разработанная на базе БМ-21. Пусковая установка, имеющая 40 направляющих, установлена на шасси грузового автомобиля DAC 15.215, силовая установка которого в виде дизельного двигателя мощностью 236 л. с. позволяет достигать максимальной скорости 80-85 км/ч. Дальность поражения целей в зависимости от используемых боеприпасов составляет до 20-40 км. Экипаж состоит из 4-6 солдат. Время залпа полным пакетом из 40 ракет составляет 20 секунд.APR-40 используют армии таких стран, как Ботсвана, Хорватия, Босния и Герцеговина.