«Залп полным пакетом за 20 секунд»: Румыния передаёт ВСУ РСЗО APR-40

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«Залп полным пакетом за 20 секунд»: Румыния передаёт ВСУ РСЗО APR-40

Первая информация о поставке на Украину APR-40 – румынского варианта советской РСЗО БМ-21 – появилась в мае прошлого года. В настоящее время Бухарест находится в процессе получения американских систем M142 HIMARS и рассматривает возможность приобретения южнокорейских K239 Chunmoo, в связи с чем может не волноваться за состояние реактивной артиллерии.

По данным IISS, по состоянию на начало 2024 года на вооружении румынской армии находилось 134 единицы APR-40. Поэтому передача 20-30 экземпляров против 54 купленных М142 представляется весьма вероятной. В случае покупки K239, вероятно, могут быть поставлены и оставшиеся системы.



Румынские РСЗО APR-40 в последнее время всё чаще встречаются на кадрах с украинского фронта

- говорится в издании Defence24.

Полученные ВСУ APR-40 идут на вооружение таких соединений как 37-я отдельная бригада морской пехоты и 118-я отдельная механизированная бригада.

APR-40 – румынская 122-мм РСЗО, разработанная на базе БМ-21. Пусковая установка, имеющая 40 направляющих, установлена на шасси грузового автомобиля DAC 15.215, силовая установка которого в виде дизельного двигателя мощностью 236 л. с. позволяет достигать максимальной скорости 80-85 км/ч. Дальность поражения целей в зависимости от используемых боеприпасов составляет до 20-40 км. Экипаж состоит из 4-6 солдат. Время залпа полным пакетом из 40 ракет составляет 20 секунд.

APR-40 используют армии таких стран, как Ботсвана, Хорватия, Босния и Герцеговина.

7 комментариев
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +3
    Сегодня, 21:14
    Опять румыны вписываются в войну против славян ?!
    Никак хотят снова огрести по самый пепел от ядрён батона, винторогие !
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 21:17
      Эти цыгане ещё за Сталинград сполна не ответили. angry am
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 21:24
        Цитата: Бородач
        Эти цыгане ещё за Сталинград сполна не ответили. angry am

        И клип с песней на поганом языке...
        Однозначно, вся сволочная Европа использует свое оружие, чтобы навредить России.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 21:29
          Ничего. Наступит час расплаты. Цыгане заплатят по счетам: западная Бессарабия будет нашей, как и устье Дуная с Фокшанскими воротами, Трансильвания вернётся к Венгрии.
          А цыгане будут в резервации в Валахии. good
      2. Selidat Звание
        Selidat
        0
        Сегодня, 21:25
        Ну если в этот раз какой-нибудь румынский полк опять на восток повернёт - там и поквитаемся
    2. Selidat Звание
      Selidat
      0
      Сегодня, 21:23
      Просто в их "свободной и демократичной" Европе никто не спрашивает мнение мелких государств. Как дядюшка Сэм скажет, так и сделают.
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 21:22
    А если стартануть разом весь пакет РЗСО\НУРС -- то и запускалка улетит к цели? wassat
    Никто не пробовал?