Вопросы обороны Северного морского пути
Основное здание базы "Арктический трилистник" на о. Земля Александры
Арктика и Северный морской путь имеют особое значение для российской экономики и логистики. Кроме того, у них есть большой потенциал в контексте мировой экономики и грузоперевозок. В сложившейся сложной военно-политической ситуации в мире Севморпуть и Арктика в целом могут привлекать нежелательное внимание агрессивно настроенных сил. Регион и логистика в нем нуждаются в защите, и российские вооруженные силы давно принимают необходимые меры.
Стратегическое значение
В настоящее время Россия наращивает экономическую и хозяйственную деятельность в своих арктических регионах. Осваиваются уже известные месторождения полезных ископаемых и ведется поиск новых. Также реализуется ряд проектов в сфере энергетики и инфраструктурного строительства, экологии и т.д. Перспективы арктического направления хорошо известны и очевидны.
При этом заполярные проекты достаточно сложны с точки зрения реализации. Одной из главных проблем является ограниченная транспортная доступность некоторых важных регионов. У них отсутствует железнодорожное сообщение с «большой землей», а авиаперевозки не могут решить все актуальные задачи. В такой ситуации оптимальным, а нередко и единственным способом доставки грузов и вывоза продукции являются морские перевозки.
Фрегат "Адмирал Головко" (пр. 22350) из состава Северного флота
Судоходство от Новой Земли и до Чукотки осуществляется по Северному морскому пути. По нему суда из арктических регионов могут попасть как в европейскую часть страны, так и на Дальний Восток. При этом Севморпуть важен не только для логистики заполярных регионов. Он также обеспечивает связь западных и восточных регионов и позволяет сократить продолжительность плавания.
Возможность сократить маршрут и ускорить перевозки интересна не только для российской экономики, но и для третьих стран. Однако не все зарубежные государства готовы сотрудничать и честно использовать Севморпуть, учитывая интересы России. Некоторые из них допускают недружелюбные заявления или даже угрозы. В связи с этим стратегический маршрут и судоходство нуждаются в защите, в первую очередь, в мерах военного характера.
Организационные вопросы
В 2014 г. высшим руководством страны было принято решение об укреплении арктических рубежей. По поручению президента, министерство обороны и другие ведомства приступили к формированию новых структур и органов, начали строительство или восстановление различных объектов, а также развертывание войск. За счет этих мер планировалось усилить защиту северных границ, территориальных вод и исключительной экономической зоны. Кроме того, под защиту попадал Севморпуть.
Ракетные комплексы "Бастион" береговых войск КСФ
1 декабря 2014 г. на базе Краснознаменного Северного флота, выведенного из подчинения Западного военного округа, было создано одноименное Объединенное стратегическое командование (ОСК). В зону ответственности этого Командования включили Мурманскую и Архангельскую области, Республику Коми, Ненецкий АО, а также северные моря и их архипелаги, административно входящие в другие субъекты федерации.
В составе ОСК «Северный флот» были сформированы новые части и соединения, предназначенные для развертывания на «большой земле» и на островных территориях. Так, части на островах свели в Объединенную тактическую группу, что упростило их взаимодействие и совместное решение задач обороны. Для развертывания новых и существующих формирований был построен ряд объектов и полноценных баз.
ОСК «Северный флот» существовало до 1 марта 2024 г. В соответствии с указом президента, Объединенное командование было переформировано в Ленинградский военный округ. Зона ответственности, организационно-штатная структура и т.д. в целом остались прежними. При этом составлены и выполняются планы по усилению округа в связи с изменением военно-политической обстановки и появлением новых угроз национальной безопасности.
Северные базы
Одной из основных мер по защите арктических рубежей и судоходства на Севморпути стало строительство и введение в строй нескольких баз на островах северных морей. Проекты такого рода были подготовлены и реализованы в 2014-15 гг. – практически сразу после принятия решения об усилении обороны в регионе. Все новые объекты остаются в эксплуатации до сих пор и обеспечивают защиту от разных угроз.
Атомный ледокол "Арктика" (пр. 2220) на Северном полюсе и местный житель, октябрь 2020 г.
В рамках программы возвращения армии в Арктику было построено шесть новых баз. Также построили с нуля или восстановили более десятка аэродромов и такое же количество позиций для радиолокаторов и средств ПВО. Практически все новые пункты базирования, аэродромы и т.д. были введены в эксплуатацию к началу 2016 г.
Наибольшую известность среди новых объектов вооруженных сил получили базы «Полярная звезда» на о. Врангеля, «Арктический трилистник» на о. Земля Александры (Земля Франца-Иосифа) и «Северный клевер» на о. Котельный (Новосибирские острова). При их строительстве пришлось решать сложные инженерные и архитектурные задачи, но в итоге армия получила все необходимые объекты и возможности. Кроме того, были обеспечены комфортные условия для личного состава.
По известным данным, на островных базах имеются различные системы для освещения обстановки и вооружения для отражения атак. Сообщалось о боевом дежурстве различных радиолокационных комплексов и ЗРК. Возможно развертывание береговых ракетных комплексов. Кроме того, гарнизон баз может передавать данные на «большую землю» и вызывать помощь разного рода.
Роль флота
В состав недавно восстановленного ЛВО включили КСФ со всем его корабельным составом. При наличии каких-либо угроз, боевые корабли могут вести патрулирование в северных морях, в т.ч. на маршрутах Севморпути, и защищать судоходство.
Патрульный корабль "Иван Папанин" и его экипаж, апрель 2024 г.
Решать подобные задачи могут практически все боевые корабли Северного флота. Они несут различные зенитные комплексы, ударное и противолодочное вооружение. Благодаря этому корабли способны отвечать на атаки с воздуха, поражая самолеты и вооружения, а также наносить урон надводным или подводным силам противника.
Наличие развитого комплекса вооружений и высокие ходовые характеристики делают боевые корабли мобильным и эффективным средством защиты судоходства. В зависимости от сложившейся обстановки и характера угроз, эсминцы и сторожевики могут сопровождать караваны торговых судов или выполнять патрулирование в районах с высокой угрозой.
Следует отметить, что корабли КСФ в большинстве своем не предназначены для работы в сложной ледовой обстановке, и им требуется помощь ледоколов. В нашей стране имеется крупный ледокольный флот, включающий суда с атомной энергоустановкой и особыми рабочими возможностями. Благодаря этому суда при ухудшении военной обстановки не останутся без защиты на максимально возможной части маршрута.
В этом контексте принимаются и другие меры. Сейчас строится серия патрульных кораблей ледокольного класса пр. 23550. Головной корабль этого типа, «Иван Папанин», в ближайшее время должен выйти на ходовые испытания. Корпус таких кораблей соответствует ледовому классу Arc7 и позволяет проламывать льды толщиной 1,7 м. Корабль несет зенитное и ствольное вооружение для самозащиты. Также предусмотрена установка ударных ракетных комплексов в контейнерном исполнении. По оснащению и функциям корабли пр. 23550 похожи на некоторые современные корветы и фрегаты.
Патрульный самолет Ту-142М3 авиации КСФ
Нужно учесть, что в составе КСФ и ЛВО также имеются авиационные части. Округ располагает патрульными самолетами и истребительной авиацией. Они позволяют организовать слежение за обстановкой и выявлять угрозы на большом удалении от рубежей страны, а также реагировать на них оборонительными или ударными средствами.
Комплексная оборона
За последнее десятилетие количество экономических и иных проектов в Арктике значительно выросло. Регион привлекает внимание разных структур и коммерческих организаций, и они начинают свою деятельность в нем либо расширяют существующие проекты. За счет этого Севморпуть и другие морские коммуникации Заполярья ставят новые рекорды объемов перевозки, и эта тенденция должна сохраняться в будущем.
Севморпуть уже достаточно давно вызывает нездоровую реакцию третьих стран. При этом печальный опыт «Северных потоков» показывает, какие формы может принимать военно-политическое противостояние крупных стран. Поэтому Россия готовится защищать стратегически важный арктический регион и пролегающие через него маршруты. Уже принят ряд необходимых мер, и в дальнейшем возможны новые.
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