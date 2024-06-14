Вопросы обороны Северного морского пути



Основное здание базы "Арктический трилистник" на о. Земля Александры

Стратегическое значение



Фрегат "Адмирал Головко" (пр. 22350) из состава Северного флота

Организационные вопросы



Ракетные комплексы "Бастион" береговых войск КСФ

Северные базы



Атомный ледокол "Арктика" (пр. 2220) на Северном полюсе и местный житель, октябрь 2020 г.

Роль флота



Патрульный корабль "Иван Папанин" и его экипаж, апрель 2024 г.



Патрульный самолет Ту-142М3 авиации КСФ

Комплексная оборона

Арктика и Северный морской путь имеют особое значение для российской экономики и логистики. Кроме того, у них есть большой потенциал в контексте мировой экономики и грузоперевозок. В сложившейся сложной военно-политической ситуации в мире Севморпуть и Арктика в целом могут привлекать нежелательное внимание агрессивно настроенных сил. Регион и логистика в нем нуждаются в защите, и российские вооруженные силы давно принимают необходимые меры.В настоящее время Россия наращивает экономическую и хозяйственную деятельность в своих арктических регионах. Осваиваются уже известные месторождения полезных ископаемых и ведется поиск новых. Также реализуется ряд проектов в сфере энергетики и инфраструктурного строительства, экологии и т.д. Перспективы арктического направления хорошо известны и очевидны.При этом заполярные проекты достаточно сложны с точки зрения реализации. Одной из главных проблем является ограниченная транспортная доступность некоторых важных регионов. У них отсутствует железнодорожное сообщение с «большой землей», а авиаперевозки не могут решить все актуальные задачи. В такой ситуации оптимальным, а нередко и единственным способом доставки грузов и вывоза продукции являются морские перевозки.Судоходство от Новой Земли и до Чукотки осуществляется по Северному морскому пути. По нему суда из арктических регионов могут попасть как в европейскую часть страны, так и на Дальний Восток. При этом Севморпуть важен не только для логистики заполярных регионов. Он также обеспечивает связь западных и восточных регионов и позволяет сократить продолжительность плавания.Возможность сократить маршрут и ускорить перевозки интересна не только для российской экономики, но и для третьих стран. Однако не все зарубежные государства готовы сотрудничать и честно использовать Севморпуть, учитывая интересы России. Некоторые из них допускают недружелюбные заявления или даже угрозы. В связи с этим стратегический маршрут и судоходство нуждаются в защите, в первую очередь, в мерах военного характера.В 2014 г. высшим руководством страны было принято решение об укреплении арктических рубежей. По поручению президента, министерство обороны и другие ведомства приступили к формированию новых структур и органов, начали строительство или восстановление различных объектов, а также развертывание войск. За счет этих мер планировалось усилить защиту северных границ, территориальных вод и исключительной экономической зоны. Кроме того, под защиту попадал Севморпуть.1 декабря 2014 г. на базе Краснознаменного Северного флота, выведенного из подчинения Западного военного округа, было создано одноименное Объединенное стратегическое командование (ОСК). В зону ответственности этого Командования включили Мурманскую и Архангельскую области, Республику Коми, Ненецкий АО, а также северные моря и их архипелаги, административно входящие в другие субъекты федерации.В составе ОСК «Северный флот» были сформированы новые части и соединения, предназначенные для развертывания на «большой земле» и на островных территориях. Так, части на островах свели в Объединенную тактическую группу, что упростило их взаимодействие и совместное решение задач обороны. Для развертывания новых и существующих формирований был построен ряд объектов и полноценных баз.ОСК «Северный флот» существовало до 1 марта 2024 г. В соответствии с указом президента, Объединенное командование было переформировано в Ленинградский военный округ. Зона ответственности, организационно-штатная структура и т.д. в целом остались прежними. При этом составлены и выполняются планы по усилению округа в связи с изменением военно-политической обстановки и появлением новых угроз национальной безопасности.Одной из основных мер по защите арктических рубежей и судоходства на Севморпути стало строительство и введение в строй нескольких баз на островах северных морей. Проекты такого рода были подготовлены и реализованы в 2014-15 гг. – практически сразу после принятия решения об усилении обороны в регионе. Все новые объекты остаются в эксплуатации до сих пор и обеспечивают защиту от разных угроз.В рамках программы возвращения армии в Арктику было построено шесть новых баз. Также построили с нуля или восстановили более десятка аэродромов и такое же количество позиций для радиолокаторов и средств ПВО. Практически все новые пункты базирования, аэродромы и т.д. были введены в эксплуатацию к началу 2016 г.Наибольшую известность среди новых объектов вооруженных сил получили базы «Полярная звезда» на о. Врангеля, «Арктический трилистник» на о. Земля Александры (Земля Франца-Иосифа) и «Северный клевер» на о. Котельный (Новосибирские острова). При их строительстве пришлось решать сложные инженерные и архитектурные задачи, но в итоге армия получила все необходимые объекты и возможности. Кроме того, были обеспечены комфортные условия для личного состава.По известным данным, на островных базах имеются различные системы для освещения обстановки и вооружения для отражения атак. Сообщалось о боевом дежурстве различных радиолокационных комплексов и ЗРК. Возможно развертывание береговых ракетных комплексов. Кроме того, гарнизон баз может передавать данные на «большую землю» и вызывать помощь разного рода.В состав недавно восстановленного ЛВО включили КСФ со всем его корабельным составом. При наличии каких-либо угроз, боевые корабли могут вести патрулирование в северных морях, в т.ч. на маршрутах Севморпути, и защищать судоходство.Решать подобные задачи могут практически все боевые корабли Северного флота. Они несут различные зенитные комплексы, ударное и противолодочное вооружение. Благодаря этому корабли способны отвечать на атаки с воздуха, поражая самолеты и вооружения, а также наносить урон надводным или подводным силам противника.Наличие развитого комплекса вооружений и высокие ходовые характеристики делают боевые корабли мобильным и эффективным средством защиты судоходства. В зависимости от сложившейся обстановки и характера угроз, эсминцы и сторожевики могут сопровождать караваны торговых судов или выполнять патрулирование в районах с высокой угрозой.Следует отметить, что корабли КСФ в большинстве своем не предназначены для работы в сложной ледовой обстановке, и им требуется помощь ледоколов. В нашей стране имеется крупный ледокольный флот, включающий суда с атомной энергоустановкой и особыми рабочими возможностями. Благодаря этому суда при ухудшении военной обстановки не останутся без защиты на максимально возможной части маршрута.В этом контексте принимаются и другие меры. Сейчас строится серия патрульных кораблей ледокольного класса пр. 23550. Головной корабль этого типа, «Иван Папанин», в ближайшее время должен выйти на ходовые испытания. Корпус таких кораблей соответствует ледовому классу Arc7 и позволяет проламывать льды толщиной 1,7 м. Корабль несет зенитное и ствольное вооружение для самозащиты. Также предусмотрена установка ударных ракетных комплексов в контейнерном исполнении. По оснащению и функциям корабли пр. 23550 похожи на некоторые современные корветы и фрегаты.Нужно учесть, что в составе КСФ и ЛВО также имеются авиационные части. Округ располагает патрульными самолетами и истребительной авиацией. Они позволяют организовать слежение за обстановкой и выявлять угрозы на большом удалении от рубежей страны, а также реагировать на них оборонительными или ударными средствами.За последнее десятилетие количество экономических и иных проектов в Арктике значительно выросло. Регион привлекает внимание разных структур и коммерческих организаций, и они начинают свою деятельность в нем либо расширяют существующие проекты. За счет этого Севморпуть и другие морские коммуникации Заполярья ставят новые рекорды объемов перевозки, и эта тенденция должна сохраняться в будущем.Севморпуть уже достаточно давно вызывает нездоровую реакцию третьих стран. При этом печальный опыт «Северных потоков» показывает, какие формы может принимать военно-политическое противостояние крупных стран. Поэтому Россия готовится защищать стратегически важный арктический регион и пролегающие через него маршруты. Уже принят ряд необходимых мер, и в дальнейшем возможны новые.