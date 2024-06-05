«Самая популярная в мире самоходка»: Южная Корея предлагает США приобрести САУ K9 Thunder

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«Самая популярная в мире самоходка»: Южная Корея предлагает США приобрести САУ K9 Thunder

Южная Корея предлагает Пентагону приобрести самоходную гаубицу K9 Thunder, чтобы восполнить пробел в боевых возможностях американской армии, возникший из-за отмены программы ствольной артиллерии большой дальности (ERCA). Об этом указывается в издании Breaking Defense.

Программа ERCA, инициированная армией США в 2015 году, была запущена в целях увеличения дальнобойности и убойности полевых артиллерийских систем. Она была направлена на разработку передовых орудий, способных стрелять на значительно большие расстояния (до 70 км) с повышенной точностью. ERCA была основана на шасси M109A7 Paladin и оснащена интегрированным управлением (PIM), включающим модернизированную СУО, усовершенствованные средства наведения и цифровые системы связи.



Несмотря на свои амбициозные цели, армия США отменила программу из-за значительных технических проблем на этапе создания прототипа. ERCA столкнулась с серьезным износом орудия после относительно небольшого количества выстрелов, что привело к ее прекращению, несмотря на успехи первоначальных испытаний. В результате армия переключила свое внимание на модернизацию существующих артиллерийских систем.

САУ K9 Thunder, разработанная южнокорейской компанией Hanwha Defense, была представлена в 1999 году и пользуется большим спросом на международном рынке.

K9 Thunder – это самая популярная в мире самоходная гаубица, более 1700 единиц которой находятся на вооружении девяти стран. Гаубица может обеспечивать стабильное, точное и быстрое воздействие на дальности свыше 40 км, обладая высокой скорострельностью и интенсивностью огня

- говорится на сайте разработчика.

4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:57
    Что юк корейцы придумали со стволом,явно у Кимов что спёрли.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 22:52
      Цитата: tralflot1832
      Что юк корейцы придумали со стволом,явно у Кимов что спёрли.

      Да что там спирать? 152мм заряд со спецбоевой частью в самую лучшую пушку и активно-реактивный снаряд на 70 км.
      То, что у Кимов есть ядерное оружие- вообще никем не опровергается. И, вероятно, тактическое тоже. А американцы только доллары печатают и пушку сами сделать уже не могут. И авианосцы у них ржавые, и новейший "Джеральд Форд" скатался через Тихий Океан туда и обратно- полтора года в доке)))).
  2. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 22:32
    однако много корейцы сау понаделали, прям как пирожки пекут, жаль что у нас тут туго
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 22:40
    Сейчас довыеживаются и будут закупать в США их демократичные Паладины.