Президент РФ в ответ на удары по России натовским оружием: Почему бы нам не поставить своё оружие в регионы мира, где могут быть поражены чувствительные объекты
Владимир Путин сегодня сделал немало обращающих себя заявлений в беседе с сотрудниками информационных агентств. Причём президент сам предложил называть формат не пресс-конференцией, а обменом мнениями, выразив уверенность в том, что у самих журналистов есть собственное мнение по ряду вопросов и он, глава государства, тоже хотел бы это мнение услышать.
Не обошлось в ходе обсуждения без украинской тематики. По словам Владимира Путина, США поддерживают киевский режим вовсе не потому, что им есть какое-то дело до Украины и украинцев. По словам главы государства, США делают это, стараясь сохранить свою гегемонию. Президент отметил, что США считают Украину составляющей своего влияния в мире и боятся потерять над ней контроль. Жизни же простых украинцев в Вашингтоне никого не интересуют.
Рассуждая о начале специальной военной операции, президент в очередной раз обратил внимание на то, что послужило спусковым крючком конфликта.
На Западе все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине.
Президент напомнил, что страны, представители верховных властей которых ставили свои подписи под соглашением (с Януковичем), теперь делают вид, что не помнят, как обещали Украине гарантии проведения процесса конституционной смены власти.
Владимир Путин напомнил, что среди подписей стоит подпись представителей ФРГ.
Глава государства:
Президент РФ, отвечая на вопрос о применении западного высокоточного оружия по территории России, отметил, что не украинские военнослужащие формируют полётные задания для высокоточных натовских ракет:
Коснулся президент и вопроса диверсии на газопроводах «Северный поток». Владимир Путин опосредованно поинтересовался у властей Германии: в чём вообще в этом вопросе состоит их логика:
По словам президента, в Европе, если уж не хотят иметь дело с российским газом, так бы и сказали: российский газ не нужен. Но «голубым топливом» из России продолжают пользоваться, а своим собственным гражданам объяснить свою «логику» не в состоянии, потому что этой логики просто нет.
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