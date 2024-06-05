Президент РФ в ответ на удары по России натовским оружием: Почему бы нам не поставить своё оружие в регионы мира, где могут быть поражены чувствительные объекты

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Президент РФ в ответ на удары по России натовским оружием: Почему бы нам не поставить своё оружие в регионы мира, где могут быть поражены чувствительные объекты

Владимир Путин сегодня сделал немало обращающих себя заявлений в беседе с сотрудниками информационных агентств. Причём президент сам предложил называть формат не пресс-конференцией, а обменом мнениями, выразив уверенность в том, что у самих журналистов есть собственное мнение по ряду вопросов и он, глава государства, тоже хотел бы это мнение услышать.

Не обошлось в ходе обсуждения без украинской тематики. По словам Владимира Путина, США поддерживают киевский режим вовсе не потому, что им есть какое-то дело до Украины и украинцев. По словам главы государства, США делают это, стараясь сохранить свою гегемонию. Президент отметил, что США считают Украину составляющей своего влияния в мире и боятся потерять над ней контроль. Жизни же простых украинцев в Вашингтоне никого не интересуют.



Рассуждая о начале специальной военной операции, президент в очередной раз обратил внимание на то, что послужило спусковым крючком конфликта.

На Западе все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине.

Президент напомнил, что страны, представители верховных властей которых ставили свои подписи под соглашением (с Януковичем), теперь делают вид, что не помнят, как обещали Украине гарантии проведения процесса конституционной смены власти.

Владимир Путин напомнил, что среди подписей стоит подпись представителей ФРГ.

Глава государства:

И они, когда на Украине был совершён госпереворот, не потребовали от тех, кто его совершил, вернуть ситуацию в конституционное поле. Это они виновны в том, что случилось, равно как и США, которые провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём.

Президент РФ, отвечая на вопрос о применении западного высокоточного оружия по территории России, отметил, что не украинские военнослужащие формируют полётные задания для высокоточных натовских ракет:

Всё это делают западные специалисты. У нас нет никаких иллюзий на этот счёт. Потому что нужны и данные со спутниковой группировки. А это американская спутниковая группировка.

Мы думаем о том, что если кто-то хочет поставлять Украине оружие, которое будет применяться против нашей страны, то почему бы нам не поставить оружие в те регионы мира, где его можно применить против чувствительных их объектов.

Коснулся президент и вопроса диверсии на газопроводах «Северный поток». Владимир Путин опосредованно поинтересовался у властей Германии: в чём вообще в этом вопросе состоит их логика:

Там труба и там труба. Получается, что по трубе, идущей через Украину, они российский газ получать хотят, через Турцию – тоже хотят, а по трубе, которая идёт по Балтике, не хотят… Ну это же абсурд.

По словам президента, в Европе, если уж не хотят иметь дело с российским газом, так бы и сказали: российский газ не нужен. Но «голубым топливом» из России продолжают пользоваться, а своим собственным гражданам объяснить свою «логику» не в состоянии, потому что этой логики просто нет.

90 комментариев
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  1. Glock-17 Звание
    Glock-17
    -1
    Сегодня, 22:02
    Политика вроде не всегда исходит от сиюминутной экономической выгоды. Вот и решают через какую трубу покупать газ.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -5
      Сегодня, 22:09
      Политика вроде не всегда исходит от сиюминутной экономической выгоды.

      Если Вы не поняли, кому на самом деле это выгодно, значит вы не разбираетесь в политике!
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        0
        Сегодня, 22:19
        Ребята, ну хватит уже! Ну никто из нас не знает реальных раскладов в политике. Ну это же не партия в покер, блефанул выиграл, плохо блефанул проиграл. Даже Сталин был вынужден жертвовать жизнями наших парней, когда дело касалось геополитики. НУ ВКЛЮЧАЙТЕ ХОТЬ ИНОГДА МОЗГИ И ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВОИ ХОТЕЛКИ ИБО БОЛЬШИНСТВО ХОТЕЛОК СВОДИТСЯ К ФОРМУЛЕ ВЕСЬ МИР В ТРУХУ...!!! Вы что, реально хотите ядерной войны?!
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          -18
          Сегодня, 22:22
          Не будет никакой ядерной войны, смени уже подгузник, а то запах медвежьей болезни распространяется...
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            +4
            Сегодня, 22:26
            Сам смени!
            Простите, а вы в каком полку служили?
            Под бомбёжками не приходилось сидеть? Хирой ый...?!
            1. Сергей3 Звание
              Сергей3
              -6
              Сегодня, 22:31
              А тот мат, что вы мне в личку скинули, с угрозами вас лино красит? И Вы ещё в админах сайта?
              1. Алекс_1973 Звание
                Алекс_1973
                -1
                Сегодня, 22:34
                Матом там не пахнет, к админам сайта никогда не относился, более того являюсь личным врагом скоморохова, довольны?
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            -3
            Сегодня, 22:34
            Цитата: Сергей3
            Не будет никакой ядерной воны

            далеко не факт, это в 50-х 60-х боялись бо как у власти были те кто РЕАЛЬНУЮ войну прошел, а сейчас у власти идиoтки от "гинекологии"
        2. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          +1
          Сегодня, 22:24
          Кто то уже отминусовался, я уже писал неоднократно, мне на ваши минусы глубоко пох! Если так вам нужно, могу попросить админов разжаловать меня в черепа.
          Меня просто терзает вопрос, вы сами и правда хотите сгореть?!
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +2
            Сегодня, 22:28
            вы сами и правда хотите сгореть?!
            Жаждущие ядерной войны совершенно серьезно рассчитывают что
            1. Ввиду территориальной величины России по ним не прилетит.
            2. После ядерного удара со стороны России ответку наносить НАТОвцы испугаются.
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              -5
              Сегодня, 22:53
              Цитата: Болторез
              Жаждущие ядерной войны совершенно серьезно рассчитывают что

              США и ЕС всё для этого делают, уже дают разрешение наносить удары по РФ! Интересно, кто так жаждет ядерной войны? Или они вруны и просто США и ЕС словами играют?
              1. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 22:58
                США и ЕС всё для этого делают
                Они делают то же , что СССР во Вьетнаме. Если бы они желали ядерной войны- нанесли бы превентивный удар, значительно сокративший бы ущерб от российской ответки. Как показывает практика, там\здесь на запугивание не ведутся.
                1. opuonmed Звание
                  opuonmed
                  -1
                  Сегодня, 23:12
                  Цитата: Болторез
                  Они делают то же , что СССР во Вьетнаме

                  И что, бомбят страну США чужими руками?
                  Цитата: Болторез
                  Если бы они желали ядерной войны- нанесли бы превентивный удар, значительно сокративший бы ущерб от российской ответки. Как показывает практика, там\здесь на запугивание не ведутся

                  То есть вы хотите сказать, что у РФ нет красных линий ?
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    +1
                    Сегодня, 23:14
                    у РФ нет красных линий
                    Есть и много.
                    бомбят страну США чужими руками?
                    Просто до США чужими руками не дотянуться.
                    1. opuonmed Звание
                      opuonmed
                      0
                      Сегодня, 23:17
                      Цитата: Болторез
                      Просто до США чужими руками не дотянуться.

                      Проста, США, не СССР по Карибскому кризису стало понятно!
                      1. Болторез Звание
                        Болторез
                        0
                        Сегодня, 23:18
                        по Карибскому кризису стало понятно!
                        Ракеты из Кубы все же вывезли.
                      2. opuonmed Звание
                        opuonmed
                        +1
                        Сегодня, 23:19
                        Цитата: Болторез
                        Ракеты из Кубы все же вывезли.

                        Ну да, США чуть ядерную войну не устроили из-за ракет. Эх, а что бы они устроили за бомбежку США чужими руками
                      3. guest Звание
                        guest
                        +1
                        Сегодня, 23:28
                        Цитата: opuonmed
                        Ну да, США чуть ядерную войну не устроили из-за ракет. Эх, а что бы они устроили за бомбежку США чужими руками

                        Как сейчас любят выражаться
                      4. guest Звание
                        guest
                        +1
                        Сегодня, 23:26
                        Цитата: Болторез
                        Ракеты из Кубы все же вывезли.

                        А зря.
                      5. Болторез Звание
                        Болторез
                        0
                        Сегодня, 23:28
                        Вас бы да заместо Никитки- так и стояли бы ракеты laughing .
            2. guest Звание
              guest
              0
              Сегодня, 23:23
              Цитата: Болторез
              1. Ввиду территориальной величины России по ним не прилетит.

              А сейчас не прилетает? Только не надо говорить, что раз прилетает не в ядерном варианте это якобы безобидно. Хотя и урановыми снарядами территорию России уже давно обстреливают, но если раньше обстреливали в основном только Донбасс, то теперь и в Белгород эти снаряды прилетают.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                -1
                Сегодня, 23:25
                это якобы безобидно
                Это все же совсем не то.
                1. guest Звание
                  guest
                  -1
                  Сегодня, 23:25
                  Цитата: Болторез
                  Это все же совсем не то.

                  Это другое?
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    -1
                    Сегодня, 23:28
                    Таки да- угрозы коллапса государственности тут нет. Да и стреляют по Белгороду не они, а братский народ, надеясь что россияне восстанут.
                    1. guest Звание
                      guest
                      0
                      Сегодня, 23:29
                      Цитата: Болторез
                      надеясь что россияне восстанут.

                      Восстанут против кого?
          2. Сергей3 Звание
            Сергей3
            -2
            Сегодня, 22:29
            Меня просто терзает вопрос, вы сами и правда хотите сгореть?!

            Мы хотим жить в сильной стране с сильным президентом. Хулигана увещеваниями не остановишь, пока юшку не пустишь, не дойдёт!
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              -3
              Сегодня, 22:32
              Мы это хто? Простите, а вы собственно в какой стране живёте?
              Чтобы жить в сильной стране, надо поднять жопу с дивана и пойти на передок, сделать её ещё более сильной, но на это у вас фаберже не той системы, не так ли?!
              1. Сергей3 Звание
                Сергей3
                0
                Сегодня, 22:34
                В России, я живу, в России и своё имя по импортному не коверкаю.
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  -1
                  Сегодня, 22:41
                  А я коверкаю, только вот я не просто в России живу, но ещё и воюю за неё в отличие от вас! Живун блин...
                  1. guest Звание
                    guest
                    0
                    Сегодня, 23:14
                    Цитата: Алекс_1973
                    вот я не просто в России живу, но ещё и воюю за неё в отличие от вас!

                    Из окопа пишешь?
              2. Грац Звание
                Грац
                0
                Сегодня, 22:37
                вам мало что по наущению сша наносятся удары по системе раннего предупреждения о ракетном нападении, чего ждать будет пока по аэс не полетит по серьезному, может сразу передать сша весь свой ядерный потенциал и лапки поднять? Вытрите сопли и будьте мужиком
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  0
                  Сегодня, 22:58
                  Грац (Максим)
                  Вытрите сопли и будьте мужиком
                  Это вы мне?!
                  Для начала повоюйте на Кавказе, а потом на СВО, вот тогда и поговорим, КТО ИЗ НАС МУЖИК...!!!
                  1. Грац Звание
                    Грац
                    0
                    Сегодня, 23:05
                    вы так ничего и не поняли, не будет никакого мира или мы или они , нет в их раскладах нас как большой страны и опасной для них нации, тут не будет полумер, кто не поставит всё на кон тот проиграет будущее.ИЛИ ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО
                    1. Алекс_1973 Звание
                      Алекс_1973
                      0
                      Сегодня, 23:07
                      Смешно читать, что я так ничего и не понял от человека, который про ноль разве что в кино видел... laughing fellow
                      1. Грац Звание
                        Грац
                        -1
                        Сегодня, 23:16
                        для них ничто жизни других наций и людей посмотрите на Газу, в Ираке они ухлопали сами они признают 500.000 человек, но скорее всего весь миллион будет, они ни перед чем не остановятся и убьют столько сколько посчитают нужным и даже не поперхнутся для сохранения своего гегемонизма в мире, потребуется передать украинцам тяо, они передадут не сомневайтесь и потом скажут что не причем на чистом глазу.
                        Да я за нанесение превентивного ядерного удара по сопредельным с Украиной странам нато с помощью ТЯО
                      2. Болторез Звание
                        Болторез
                        0
                        Сегодня, 23:21
                        передать украинцам тяо, они передадут
                        Не передадут- тогда ЯО появится даже у Парагвая и Гвинеи.
                        я за нанесение превентивного ядерного удара
                        Проект "русское государство" можно будет в таком случае считать закрытым- Федерация рухнет.
        3. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 22:29
          Цитата: Алекс_1973
          Ребята, ну хватит уже! Ну никто из нас не знает реальных раскладов в политике. Ну это же не партия в покер, блефанул выиграл, плохо блефанул проиграл. Даже Сталин был вынужден жертвовать жизнями наших парней, когда дело касалось геополитики. НУ ВКЛЮЧАЙТЕ ХОТЬ ИНОГДА МОЗГИ И ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВОИ ХОТЕЛКИ ИБО БОЛЬШИНСТВО ХОТЕЛОК СВОДИТСЯ К ФОРМУЛЕ ВЕСЬ МИР В ТРУХУ...!!! Вы что, реально хотите ядерной войны?!

          Я, Вам поставила "плюс", но граждане вправе критиковать власти, и это правильно. А, власть не должна поддаваться эмоциям и все просчитывать. А, консенсус в том, что на Выборах мы доверяем властям и делегируем им принятие решений.
        4. opuonmed Звание
          opuonmed
          +1
          Сегодня, 22:35
          Ну вас устраивает, да? Что Запад будет бить по тылам РФ, а РФ лишь поставит оружие куда-то непонятно куда? У меня вопрос к вам: куда может РФ поставить оружие, чтобы этим оружием били по странам европейским и сша по тылам этих стран ????
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            +4
            Сегодня, 22:38
            Я не генштаб, чтобы мне такие вопросы ставить. Лучше подумайте своими мозгами, что будет с вами и с вашими близкими, если генштаб решит таки ядрён батоном шарахнуть хотя бы по Руине... Или вообще мозги отшибло?
            Почему войны хотят те, кто даже близко не представляет как она выглядит?!
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              -2
              Сегодня, 22:45
              Цитата: Алекс_1973
              Я не генштаб, чтобы мне такие вопросы ставить.

              Ну примерно карту откройте «Гугл» или «Яндекс» и посмотрите!
              Цитата: Алекс_1973
              Лучше подумайте своими мозгами, что будет с вами и с вашими близкими, если генштаб решит таки ядрён батоном шарахнуть хотя бы по Руине.

              Со мной ничего не будет и с близкими !
              Цитата: Алекс_1973
              Или вообще мозги отшибло?

              Я задал логический вопрос, а вы про мозг!
              Цитата: Алекс_1973
              Почему войны хотят те, кто даже близко не представляет как она выглядит?!

              Я не хочу войны, но кто кашу в 1991 году заварил, в Укрр, вот они и хотят, а верней, хотят поставить РФ на колени!
            2. Electrical Звание
              Electrical
              -3
              Сегодня, 22:57
              Лучше подумайте своими мозгами, что будет с вами и с вашими близкими, если генштаб решит таки ядрён батоном шарахнуть хотя бы по Руине...
              Так вон амеры шарахнули по японии и что? И ничего небыло! Тупо сдались на следующий день. Или вы по своему скудоумию думаете что из за какой то всратой руины, амеры начнут ядерную войну с россией и китаем, чем фактически уничтожат свои крупнейшие города? А оно им надо подыхать из за каких то свиней? Вы в этом уверены?
              1. Алекс_1973 Звание
                Алекс_1973
                0
                Сегодня, 23:01
                Уверен в том, что на этом сайте полно иди==отов, готовых подвергнуть себя и своих близких риску сгореть в ядерном пепле. Причём никто из вас войны в глаза даже близко не видел.
                1. Electrical Звание
                  Electrical
                  -1
                  Сегодня, 23:05
                  готовых подвергнуть себя и своих близких риску сгореть в ядерном пепле.
                  Этот риск и так уже есть и немалый. Наносятся удары по ядерной триаде, по СПРН. Или что, будем ждать пока они нас окончательно раздолбают безнаказанно как слепых котят? Вы видимо за это ратуете, "герой" вы наш, ветеран хиросимы и нагасаки.
              2. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 23:07
                амеры шарахнули по японии и что?
                У Японии не было ЯО. Сейчас, если создать прецедент безнаказанного применения ЯО, оно появится у половины стран мира.
                оно им надо подыхать из за каких то свиней?
                Если США попытаются отсидеться в кустах- все увидят что король голый и поведут себя соответственно- а это для них смертельно опасно.
                1. Electrical Звание
                  Electrical
                  0
                  Сегодня, 23:14
                  Если США попытаются отсидеться в кустах- все увидят что король голый и поведут себя соответственно- а это для них смертельно опасно.
                  А что, сша руине что то должно? Или ни кто не видел как они из Афгана драпали сверкая пятками? Но что то все еврогеи как то не очень то ведут себя по особому, как были шестерками так и остаются. Хватит выдумывать всякие сказки. Посмотрите во круг. Хотя бы на того же Кима. Что то сша не стало начинать с ним ядерную войну, как только поняли что и в ответ по ним прилетит. Утерлись и дали заднюю.
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    0
                    Сегодня, 23:17
                    на того же Кима. Что то сша не стало начинать с ним ядерную войну
                    Никому не нужен карикатурный диктатор из затерянного уголка мира.
                    сша руине что то должно?
                    Они сами себе должны- имидж держать.
                    Хватит выдумывать всякие сказки.
                    Сильно еврогеев напугали?
                    1. Electrical Звание
                      Electrical
                      0
                      Сегодня, 23:19
                      Никому не нужен карикатурный диктатор из затерянного уголка мира.
                      Ну да как же, карикатурный. А авики они туда гоняли чисто так, позвастаться. Карикатурный у нас один, вечный терпила кот леопольд.
              3. Задира Звание
                Задира
                0
                Сегодня, 23:29
                Так вон амеры шарахнули по японии и что? И ничего небыло! Тупо сдались на следующий день

                Видимо, не в курсе как Рузвельт на Ялтинской конференции умолял Сталина вступить в войну с Японией. А почему? Как только началась наземная часть операции (высадка десанта на японскую территорию) США буквально за несколько недель потеряли десятки тысяч убитыми) и вынуждены были свернуть боевые действия. По оценкам комитета начальников штабов, цена наземной операции могла составлять порядка миллиона безвозвратных, что для США было неприемлемо. Так вот, капитуляция Японии была достигнута в результате разгрома в короткий срок силами нескольких фронтов РККА миллионной квантунской армии, а отнюдь не бомбардировками Хиросимы и Нагасаки
        5. Александр Игоревич Рифеев Звание
          Александр Игоревич Рифеев
          -10
          Сегодня, 22:38
          у РФ с 2020 года нет боеспособного ядерного оружия ... именно поэтому обострение отношений с Западом началось в 2021 оду и СВО начали в 2022 году ... а не в 2014 или 2015-ом ... так что не пугайтесь - глобальной ядерной войны с тысячами или даже сотнями взорвавшимися боеголовками не будет ... правда есть вероятность что две-три боеголовки могут и взорвать на нашей территории .... после чего он скажет: - я устал. я ухожу и передаст место либералам типа Кудрина, Чубайса, Макарова
        6. Фактор Звание
          Фактор
          0
          Сегодня, 23:00
          Ещё недавно Шойгу сравнивал и озвучивал наши безвозвратные потери и с украинской стороны. Сначала говорил 1:10, затем 1:8.

          А сегодня Путин озвучил 1:5.

          Если укроВермахт потерял 500тыс, то получается, что Россия потеряла 100 тысяч.
          Не многовато ли для СВО?
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            -1
            Сегодня, 23:03
            На войне, как на войне, без потерь не бывает. Больше чем уверен, что наши потери далеко не те, что озвучиваются. НО, что из того? Штык в землю?!
            1. Фактор Звание
              Фактор
              -1
              Сегодня, 23:12
              Россия официально до сегодняшнего дня никому не объявляла войну.

              Путин не решается, ибо от мобилизации и ответственности всех и всего уже не отвертеться. И за свой базар тому же Медведеву придется отвечать.
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 22:39
      Цитата: Glock-17
      Вот и решают через какую трубу покупать газ.

      Кто решает? Немцы что ли? За них, как и всех остальных европейцев всё решают в Вашингтоне.
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        -2
        Сегодня, 22:50
        Решает всегда то , у кого деньги и сила. Даже СВО ведется по разрешениям, а не по военной необходимости.
  2. Село Звание
    Село
    -4
    Сегодня, 22:03
    Да, Владимир Владимирович все по полочкам разложил. Особенно даванул как он любит, на юридическую сторону вопроса.
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      +3
      Сегодня, 22:26
      А ,что там он разложил . Переворот на Украине был 2014 и потом до 2022 до двух президентов признал . Долго он однако ждал пока проливалась кровь русская . И ,что он не закончит войну Победой .
      1. Село Звание
        Село
        -2
        Сегодня, 22:41
        Одно из основных, это то, что сво было начато в соответствии с уставом оон (признание независимости ЛНР и ДНР) . А оон это для нас пофиг, а гейропа по идее, на него обращает внимание.
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 22:06
    почему бы нам не поставить оружие в те регионы мира, где его можно применить против чувствительных их объектов.

    Обещать - не значит жениться.© А тут даже не обещание, а что-то невнятное...
    Поэтому, сильно сомневаюсь. Хотя было бы неплохо...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 22:30
      Цитата: Васян1971
      Хотя было бы неплохо...

      Было бы просто - очень замечательно! good
    2. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      -1
      Сегодня, 22:57
      По мне, так вчера уже надо было поставить оружие врагам америки, чтоб жахнули. Это был бы отличный политический ход и рычаг воздействия на наших противников. Так что надо срочно гиперзвук дать хуситам и пусть один авианосец заляжет на дно. Хотя бы загладим позор за потерянный крейсер Москва.
  4. Луенков Звание
    Луенков
    +3
    Сегодня, 22:06
    Бла Бла... А парни гибнут. Если вопрос почему, так почему не потопили Английское корыто, что вторглось в Россию? Тогда потопленное корыто очень показывало ту линию, которую двигать нельзя. А теперь?
  5. APAHAKC
    APAHAKC
    +6
    Сегодня, 22:06
    ах слова слова.......... слов они не слышат , за словом доложно быть -дело
  6. borisvt Звание
    borisvt
    -3
    Сегодня, 22:09
    ..то почему бы нам не поставить оружие в те регионы мира, где его можно применить против чувствительных их объектов
    и, кстати, добавил, что типа мы подумаем над этим.
    Блин, я смотрел и аплодировал, потому что давно пора! Радует, что если главковерх с высокой трибуны объявил, значит объекты определены, задачи поставлены, осталось дать отмашку - " за работу, товарищи!".
    Авиаматка Дуайт Эйзенхауэр будет потоплен, ждем-с yes
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      -3
      Сегодня, 22:27
      Авиаматка скорее вас переживет
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      -2
      Сегодня, 22:31
      Цитата: borisvt
      Блин, я смотрел и аплодировал, потому что давно пора!

      И как вовремя! Всего лишь на третий год войны! А я уж и надеяться перестал, что такое чудо (прозрение) случится!

      А за Северный поток мы ответа дождемся? Хотелось, чтобы и в этом вопросе подвижки произошли!
  7. Electrical Звание
    Electrical
    +2
    Сегодня, 22:10
    Мы думаем о том, что если кто-то хочет поставлять Украине оружие, которое будет применяться против нашей страны, то почему бы нам не поставить оружие в те регионы мира, где его можно применить против чувствительных их объектов.
    Да ты чо! До жирафа дошло все же, о чем все уже 2 года говорят.
    Рассуждая о начале специальной военной операции, президент в очередной раз обратил внимание на то, что послужило спусковым крючком конфликта.
    Может хватит рассуждать? А наконец что то сделать, ну хотя бы в качестве исключения?
    Владимир Путин напомнил, что среди подписей стоит подпись представителей ФРГ.
    Опять напомнил? Да срали они на все напоминания. И что теперь будет делать? Дальше сопли жевать?
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -2
      Сегодня, 22:31
      Цитата: Electrical
      Да ты чо! До жирафа дошло все же, о чем все уже 2 года говорят.

      Смотрите, он уже сказал, что будут за то, что они будут наносить удары по РФ. РФ по ним бить не будет, а лишь поставит оружие куда-то, а куда можно поставить оружие, чтобы это оружие било по их городам по их странам по ихнем тылам ??????
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 22:51
        Цитата: opuonmed
        У меня вопрос к вам: куда может РФ поставить оружие, чтобы этим оружием били по странам европейским и сша по тылам этих стран ????

        В Белоруссию. Правда она бить откажется!
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      -1
      Сегодня, 22:43
      Цитата: Electrical
      Опять напомнил? Да срали они на все напоминания.

      Пристыдить решил. Взывает к совести!

      Хотя странно выглядит это вовремя драки. Об этом ещё с древних времён замечали: когда говорят пушки, музы молчат.
  8. Romeo Звание
    Romeo
    0
    Сегодня, 22:13
    Ну наконец таки! Что же ждем когда у хуситов появятся Ониксы и парочка американских эсминцев окажется на дне. Куда уж чувствительнее. Стоимость высока и спецов в одном месте собрано три сотни
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    +5
    Сегодня, 22:14
    Всё это вода! В мире есть два понятия: слабый и сильный! Вот вопрос: РФ — сильная держава? Я бы 3 года назад сказал бы «да на 100%», а сейчас промолчу видя что происходит как РФ отвечает на угрозы запада ! И да, видя, что происходит, США гарантии не даст на безопасность! Это лично мое мнение! Возможно, ошибочное. В мире всё меняется быстро! Поживем, увидим, что будет в итоге!
    1. дмитри Звание
      дмитри
      -1
      Сегодня, 22:23
      в точку война показала мы многое хаваем за обе щеки ..простым языком говоря
  10. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 22:20
    если уж не хотят.. так бы и сказали

    Опять любимая пластинка про нехороших западных обманщиков и интриганов. Ничего не меняется..
  11. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 22:26
    сподобились наконец то хотя это надо было сделать как минимум ещё год назад. И да главное чтоб теперь слова не расходились с делами, а то замылить красивыми оборотами и телодвижениями можно любое дело
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 23:08
      Цитата: Грац
      это надо было сделать как минимум ещё год назад

      Не хотели обострять!
  12. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    -4
    Сегодня, 22:32
    т.е. современного и новейшего оружия объективно не хватает нашим войскам в зоне СВО ... а он собрался это оружие гнать на экспорт ....
    1. Грац Звание
      Грац
      +2
      Сегодня, 22:42
      если переданное рсзо накроет американскую военную базу в сирии, ираке или африке и там подохнут сотни янки значит это того стоило, если противокорабельные ракеты переданные хуситам утопят несколько кораблей нато то значит передача оружия оправдала себя
  13. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 22:39
    Путин продолжает посылать сигналы Западу, а они продолжают посылать на уКраину свое оружие, советников, наемников и сам же Путин признает, что ракеты на Россию наводят натовские операторы.

    Может хватит разъяснять.

    Давно пора уже самим решительно действовать в интересах и безопасности своего народа.
    1. Александр Игоревич Рифеев Звание
      Александр Игоревич Рифеев
      -3
      Сегодня, 22:46
      Мы сигнал посылаем - вы что это там? А нас посылают обратно ("В далеком созвездии Тау Кита" ).... Россия-матушка никогда не оскудеет слабоумными ... те думают что наверху такие же наивные
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 22:50
        Не мы, а Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил, президент России В.Путин и его ближайшее окружение.
  14. Kolt27 Звание
    Kolt27
    +1
    Сегодня, 22:43
    Включил я телевизор когда он Итальянскому журналисту интервью давал. Он сказал, что это давно уже не новость, что советники и инструкторы со стран НАТО там находятся, и ему очень жаль, что они погибают, мы этого не хотим, но в военных действиях иногда так бывает. Дальше слушать не стал, переключил канал, такое ощущение, что он перед кем то оправдывается, извиняется. По их вине в том числе гибнут наши воины и мирные жители, а ему жаль. Уважал его как личность, но что то рейтинг доверия к нему упал после этих слов.
    1. Kolt27 Звание
      Kolt27
      +1
      Сегодня, 23:06
      Да ваще нас рать на ваши минуса...
  15. Фактор Звание
    Фактор
    -1
    Сегодня, 22:43
    К посту выше, от одного очень умного человека, который крайне далеко от пропаганды и говорит с абсолютно холодным расчётом.

    «Вся территория Украины в границах 1991 года, признаётся полем боя. Пока нет капитуляции хохла, пока наши освобождённые территории по результатам войны не признаются за нами, Запад рассматривает Новороссию и Крым, законными целями ударов западным вооружением, это некие правила игры.

    Удары по старой территории России западными ракетами, это слом правил и выход на очередной виток.

    Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон, дал укроВермахту официальное разрешение на удары по старой территории России британским вооружением. По сути, он разрешил бить Шторм Шэдоу

    Британия в данном случае, это проверка нашей решимости. Поэтому мы сами должны идти на обострение и оставлять мяч на своей стороне.

    По Жешуву высыпается штук 8 Кинжалов/ Х-22 в момент нахождения там очередных транспортов на разгрузке и широковещательно доводится, что в следующий раз полетит в спецснаряжении. В противном случае мы дождёмся выноса наших аэродромов и ударов по городам Штормами,Атакамсами и прочим.»
  16. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 22:45
    Мы тоже не понимаем логики - поставлять ресурсы у стан врага?!
    Есть только одно объяснение, но как и почему эти люди не сидят?
    Где логика?!
  17. Клон Звание
    Клон
    -1
    Сегодня, 22:49
    "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!" ...женщина сказала. Долорес Ибаррури, и сама знала, что такое война и сына достойного воспитала, погибшего в Сталинграде. Это к сведению тех, кто испереживался по поводу собственной "горючести" ... "Кац предлагает сдаться?" (с)
    Предваряя "коварный" вопрос - да, служил, и не только в полку, но и значительно выше.
  18. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 22:49
    «Горе от ума». А судьи кто? Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
    Не верь слову, верь поступкам.
  19. Задира Звание
    Задира
    +2
    Сегодня, 22:55
    Президент РФ в ответ на удары по России натовским оружием: Почему бы нам не поставить своё оружие в регионы мира, где могут быть поражены чувствительные объекты

    Президент сказал то, что хотят услышать граждане. Однако, интересно не то, что он сказал, а с какой целью сказал. Тем, кто интересуется политикой, очевидно, что возможностей у РФ для такого хода нет. Нет по одной простой причине - в течение более чем 30 летнего правления капиталистов в России, власть не занималась кропотливой работой по созданию реальных союзников, как это делал СССР, а обслуживала интересы олигархов, основной лозунг которых
    "десять рублей лучше, чем один рубль". Теперь, когда приперло, пришло понимание, что без опоры на свой народ можно потерять все, что "нажито непосильным трудом"
  20. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +2
    Сегодня, 23:03
    Поставить-то ,оно,конечно можно.
    Но тут сразу возникает вопрос - кому , что и вопрос как .

    Кому ?
    Собственно "на вскидку" кроме Хуситов я не могу назвать откровенно отбитых ребят ,которые с одной стороны не прям "терроры-терроры" , с другой враждуют большей частью с США и западом в более-менее активном виде этой борьбы . Я имею ввиду не крышкой о сковороду громыхают, а стараются нагадить западу прямыми способами. Все, у кого есть что дестроить ,в общем-то ,предпочитают в реальности ,за границами своей громкой пропаганды не особо высовываться.
    Да, помимо хуситов мы можем поставить что-то в ряд африканских гос-в , антифранцузским группировкам,например. Они могут Францию еще подвинуть. А могут и устроить эффектный геноцид ,который потом расследуют и ниточки приведут к нам. Так что тут как монетка ляжет -орлом или решкой.
    Можем инспирировать бузу где-нибудь в заморских владениях той же Франции - но не в африке. Но опять же - там они могут нагадить как Франции непосредственно , так и просто пойдут волны кетчупа по улицам ,с пострелом "коллаборантов" . В таком случае дело будет с душком ,а просчитать ситуацию та еще задачка..

    Конечно да, есть отдельные движения в ЛА ,которые шарятся по лесам , исповедуют Маоизм и антиимпериализм , США не любят и ,при встрече,попытаются им нагадить - но и там та же проблема : Самим США могут нагадить на копейку, а мирняка покрошить сочно и на десять рублёв.
    Из подобных ситуёвин америка исторически умеет выжимать максимум вони ,очень умело молотя во все возможные колокола и толкая невероятно пафосные речи .
    От того, что мы поставим КНДР или Ирану - америке будет объективно по-фи-гу. Тамошние сотрясатели воздуха ,тем более, знают ,что громыхать крышкой это одно, а за прямой ТА бывает атата ,так что мы этим вряд ли добьемся чего-то путного.

    Чего ?
    Если уж поставлять то "землю-воздух" , желательно не нашего пр-ва , из щедрот трофеев в идеале. Но локализация куда это разумно-продуктивно тупо ничтожная, а риски непредвида оч. велики.
    Можно завезли хуситам БП катера-камикадзе или даже ПКР . Резаулт от этого будет ,но опять-таки - не факт что тот,который мы хотим или тот,что нам нужен.
    Также надо понимать, что старые ПКР могут быть пустым звуком, а более-менее новые могут и впарить противнику на разбор через разнообразные серые-черные схемы.

    Как ?
    А тут всё просто - привезем-юзанут-по следам из хлебных крошек обнаружат ,что мы это возим морем,например. Ну, с учетом географии без вариантов -море либо воздух (им не все,понятное дело,далеко не все) . Поднимется лютый вой и амеры пробьют досмотр наших судов "под предлогом" -через ООН -ли, через еще какие организации ,но они могут это сделать. У них будет casus beli.
    И тут мы внезапно обнаружим , что у нас не так уж и много кораблей для эскортирования грузов в масштабах мира..

    Резюмирую - крайне выверенные и очень ограниченные,таргетные поставки. А лучше работать через "спецов" ,с заранее продуманной эвакуацией.
  21. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 23:30
    Трындеть не мешки ворочать negative
  22. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 23:30
    Раньше надо было делать, когда амеры в Афганистане были. Сейчас особо нигде не воюют.