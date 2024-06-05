Президент РФ в ответ на удары по России натовским оружием: Почему бы нам не поставить своё оружие в регионы мира, где могут быть поражены чувствительные объекты

И они, когда на Украине был совершён госпереворот, не потребовали от тех, кто его совершил, вернуть ситуацию в конституционное поле. Это они виновны в том, что случилось, равно как и США, которые провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём.

Всё это делают западные специалисты. У нас нет никаких иллюзий на этот счёт. Потому что нужны и данные со спутниковой группировки. А это американская спутниковая группировка.

Мы думаем о том, что если кто-то хочет поставлять Украине оружие, которое будет применяться против нашей страны, то почему бы нам не поставить оружие в те регионы мира, где его можно применить против чувствительных их объектов.

Там труба и там труба. Получается, что по трубе, идущей через Украину, они российский газ получать хотят, через Турцию – тоже хотят, а по трубе, которая идёт по Балтике, не хотят… Ну это же абсурд.