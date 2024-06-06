Пригласили Армению, Израиль не пустили: во Франции открывается крупнейшая европейская выставка вооружений

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Пригласили Армению, Израиль не пустили: во Франции открывается крупнейшая европейская выставка вооружений

В Париже 17 июня открывается крупнейшая в Европе выставка вооружений EUROSATORY. Ранее на этом форуме активно демонстрировала свои изделия российская оборонка, но она уже много лет не принимает в ней участия. Теперь под запрет попал и израильский ВПК.

74 компании официально не пустили, сославшись на нежелание Тель-Авива прекратить операцию ЦАХАЛ в палестинском Рафахе. В последние годы израильская оборонка активно осваивала международный рынок вооружений, что не могло не вызвать недовольства у французского ВПК, являющегося одним из лидеров мирового экспорта в этой сфере. Поэтому Париж использовал уже отработанный российский сценарий, чтобы вставить конкуренту палки в колеса.



Если Израиль не пускают на французскую выставку, то для Армении, напротив, она впервые открыла свои двери. В армянской прессе уже «смакуют» возможные «прибыли» от этого приглашения: как указывается, всего на выставке мировые производители оружия представят свыше 1800 экспонатов, ее посетят около 100 тыс. чел. и множество потенциальных заказчиков.

Только неясно, какими изделиями армянские компании могут заинтересовать зарубежных покупателей, учитывая, что страна вынуждена полагаться на иностранные образцы. Более того, непонятно, зачем вообще понадобилось приглашение, если выставка проходит в открытом формате, не считая невозможность участия «подсанкционных» стран, таких как Россия и Израиль.

26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 09:09
    Пригласили Армению, Израиль не пустили

    Ну так армяне всегда считали французов родственной нацией с которой их хотя бы тот же Шарль Азнавур объединяет... Грузины тоже в родственники к ним напрашиваются... А вот роднится с еврееями французы не испытывают особого желания, хотя... По результат проводимого исследования «Детей Авраама» из неевреев наиболее близки генетически к евреям итальянцы и французы. Может быть, поэтому Пьер Ришар так похож на Альберта Эйнштейна? laughing
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 09:13
      Цитата: Lev_Russia
      Ну так армяне всегда считали французов родственной нацией

      Они друг друга называют старшая и младшая сестра (не братья они а сёстры) А если судить по Вашим словам, то они сестрами являются и Калифорнийцам и Аргентинцам и Сочинцам и так далее...
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 09:34
        и кто интересно старшая сестра?
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -3
        Сегодня, 09:51
        Они друг друга называют старшая и младшая сестра
        Армянам баранов пасти на Иранском нагорье самое место winked
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 09:25
      На армянском стенде будет представлена новая модель Хачапури.
      Прочищает лучше Комета. laughing
      Кишки наружу. wassat am
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:31
      Интересно,какие убытки (более полусотни компаний) понесет Израиль?Вроде какое мне дело,но приятно.
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        -1
        Сегодня, 10:23
        Израиль продает военной продукции на 10-12 млрд. долларов в год.
        Основные стабильные покупатели: Индия и США.
        Европейцы из НАТО периодически делают крупные закупки всякой электроники, КАЗов, ПВО.
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:50
      Ну так армяне всегда считали французов родственной нацией
      Осталось спросить французов, согласны ли они wink
    5. Maxim G Звание
      Maxim G
      0
      Сегодня, 10:02
      Там ещё и Турция есть, и Казахстан.
    6. Alexej Звание
      Alexej
      0
      Сегодня, 10:13
      Армению пригласили потому что французские политики армянок любят и еще надо сделать вид что они партнеры не разлей. По факту Франция ничем не помогла Армении в разногласиях с Азербайджаном. Ну израильтян не пустили чтобы арабов (которых много во Франции) не перевозбудить.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:12
    ""Только неясно, какими изделиями армянские компании могут заинтересовать зарубежных покупателей, учитывая, что страна вынуждена полагаться на иностранные образцы.""
    Ну вариантов много. Возможно перепродажа куда то импортного изделия, куда нельзя под изначальной маркой. Короче шильдики переклеят. Или сборка чего либо при налоговых льготах на ввоз комплектующих, бизнес это очень любит.
  3. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    +1
    Сегодня, 09:12
    Купят Мистраль у лягушатников и будут кататься по Севану. laughing глядишь, напугают ежа голой ж...й laughing
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 09:17
      Смысла нет, Севан скоро всё равно сменит гос.принадлежность.
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        +1
        Сегодня, 09:25
        давно пора
        объединить и назвать новое государство - Великий Туран am
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 09:54
        Севан скоро всё равно сменит гос.принадлежность
        В Азербайджане называют Армению Временной республикой Армении wink
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 09:55
          Зря, накликать могут и опа, Ереван войдёт в состав Франции.
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 09:58
            Ереван войдёт в состав Франции
            Там и без Еревана хватает выходцев из Африки и Ближнего Востока wink
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 09:12
    Только неясно, какими изделиями армянские компании могут заинтересовать зарубежных покупателей,
    Как это какими? А термоядерная шаурма, на худой конец чучхела.
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 09:31
      Шаурма-это арабское блюдо,чучхела-грузинское........только если ЕрАЗики реанимировать,вот будет засада.....
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 09:43
    Лучше бы купили билеты и съездили в Москву на Поклонку. И дёшево и сердито.))
  6. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 09:48
    выставка проходит в открытом формате, не считая невозможность участия «подсанкционных» стран, таких как Россия и Израиль.

    Написали же что только Израиль не пустили?
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 09:49
    Пригласили Армению, Израиль не пустили
    Сравнивать Израиль с Арменией, все равно что сравнивать мой левый палец с задним местом wink
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 09:50
    Посмотрим чем Европа будет воевать с нашей страной.
    Армения вообще тут каким боком?
  9. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 10:04
    Только неясно, какими изделиями армянские компании могут заинтересовать зарубежных покупателей

    Ну там коньячные бомбы возможно, для внесения дезорганизации действий в ряды противника, беспилотные вертолеты, потому как пилотов нет, автомат Калашникова с большой надписью "Сдэлана в Армении" и тому подобная военная экзотика.
    Кстати, коньячные бомбы придется переименовать в .... - "коньяк" это бренд Франции.
    А сможет просто, с плакатиком постоять "МЫ СМЕНИМ УКРАИНУ" кто знает?
  10. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:48
    Как говорится: "Ничего личного, только бизнес...." А в оружейном бизнесе партнёров не бывает... Что такое современная Армения на оружейном рынке? Если коротко- "нищеброд", а Израйль, хотя по натуре и "говнюк" с "большой буквы", но "фигура" заслуживающая уважения в среде производителей вооружения и боевой техники...
  11. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:29
    Поэтому Париж использовал уже отработанный российский сценарий, чтобы вставить конкуренту палки в колеса.
    А может и не только" в колеса"? wassat laughing lol