Имитация войны с хуситами
Несколько дней назад в прессе был шум по поводу атаки хуситов на американский авианосец Dwight D. Eisenhower, который пребывает где-то в Красном море. Представитель хуситов Яхья Сари утверждал, что атаковали и попали, а американцы, естественно, настаивали, что никаких попаданий не было. Капитан авианосца, по-нашему капитан 1-го ранга Кристофер Ф. Хилл, даже опубликовал несколько видео с борта корабля, что у них все нормально.
Шум был довольно большой, западная пресса почти что с пеной у рта отрицала вообще саму возможность хуситской атаки на американской авианосец.
Но потом случилось нечто неожиданное.
Черт дернул американцев за язык – отчитаться о проведенных боевых действиях, так сказать, в цифрах.
Бесполезное барражирование в воздухе
Лейтенант-коммандер Лаурен Чатмас, офицер по связям с общественностью, сообщила 2 июня 2024 года, что ударная авианесущая группа за время операции выполнила 12 100 вылетов суммарно 27 200 летных часов, сбросила более чем 350 единиц боеприпасов «воздух-земля» и выпустила более чем 50 ракет «воздух-воздух». Корабли группы прошли 55 тысяч морских миль и выпустили более чем 100 ракет, зенитных и крылатых. Всего было поражено 430 целей, как намеченных, так и обнаруженных в воздухе.
В этой статистике в первую очередь бросается в глаза феноменальная эффективность применения палубной авиации – в среднем 0,028 единиц сброшенных боеприпасов на один вылет. Или 34,5 вылета на каждую единицу сброшенных на хуситов боеприпасов.
Флотская дама, видимо, желала сообщить, что американские моряки и морские летчики не покладая рук сражаются со зловредными хуситами, а получилось, что палубная авиация целой ударной авианесущей группы фактически бесполезно жжет керосин в воздухе и тратит драгоценный ресурс палубных истребителей.
При такой интенсивности полетов было бы возможно обрушить на хуситов бомбовый дождь, который и сам по себе нанес бы большой урон. Авианосец в Красном море имеет еще и то большое преимущество, что он позволяет очень быстро отрабатывать полученные разведданные.
Однако тут есть некоторые любопытные нюансы.
4 июня 2024 года китайский разведывательный спутник подсмотрел за авианосцем. Повреждений на нем не увидел. Однако на любезно опубликованном китайцами снимке видны координаты: 22,2 градуса северной широты и 37,7 градуса восточной долготы. Это 153 км к северо-западу от Джидды. От этой точки до пролива между Красным морем и Аденским заливом порядка 1 200 км.
Вот снимок с китайского разведывательного спутника
Вот карта с указанием точки, в которой китайский спутник запечатлел авианосец. Как видим, от него до хуситского берега далековато
Боевой радиус палубного истребителя F/A-18 составляет 720 км. Конечно, его можно увеличить подвесными баками или дозаправкой в воздухе. Только вот интересно то, что ударная авианесущая группа держится от хуситов на почтительном расстоянии, на пределе или даже за пределами штатной досягаемости своих самолетов.
Между тем авианосец, на борту которого самолетов больше, чем, скажем, в ВВС Венгрии или Болгарии, мог бы подойти поближе. Вместе с эсминцами, он хорошо защищен от атак противокорабельными ракетами и беспилотными аппаратами. С расстояния 400–500 км можно было бы начать утюжить хуситский берег, нанося удары через 10–15 минут после получения целеуказания, а то и быстрее. Можно было бы осуществить массированные, одновременные удары по всем выявленным объектам, чтобы хуситы не успели разбежаться, или же бить одну цель через некоторые интервалы, чтобы добиться ее гарантированного уничтожения.
Это все то, чего мы бы ожидали от американской ударной авианесущей группы – жесткой, напористой и агрессивной воздушной войны.
Вместо этого – бесполезное барражирование в воздухе и редкие, эпизодические удары. Как итог этого безобразия.
Хуситы как стреляли ракетами по торговым судам, так и продолжают стрелять. С октября 2023 года, то есть в течение семи месяцев, хуситы не только не разбиты, но и осмеливаются нападать на сам авианосец.
Я думаю, что попытка атаки была, но, конечно, совершенно неудачная.
Война на бумаге
У капитана Хилла наград столько, что скоро колодка перестанет помещаться на мундир. Он в прошлом палубный летчик, имеет 2 700 часов налета, преимущественно на E-2C Hawkeye, на самолете дальнего радиолокационного обнаружения. То есть в разведке и организации воздушного боя определенно понимает толк.
Капитан Кристофер Ф. Хилл. Судя по колодке – герой из героев.
Почему же он воюет с хуситами так неэффективно?
Это, между прочим, имеет и политический аспект. Авторитарная часть человечества радуется, а либерально-демократическая часть человечества ужасается, наблюдая, как американская авианесущая группа не может одолеть боевиков в шлепанцах.
Возникают недоуменные вопросы такого типа.
Что, американские авианосцы будут так же сражаться с китайским флотом и авиацией, как они сейчас сражаются с хуситами, ну вот если вспыхнет конфликт за Тайвань?
Отважусь предположить, что причина проста, но неприлична. Капитану Хиллу охота стать контр-адмиралом (по системе званий в ВМС США, следующее звание за капитаном – младший контр-адмирал), и вот он, отложив в сторону все свои прежние знания и умения, занимается имитацией боевых действий против хуситов, выполняя приказ вышестоящего командования.
Формально экипажи и летчики этой авианесущей группы – участники боевых действий. Это, несомненно, украшение послужного списка и повод для повышения в звании и по службе. Причем это касается как высшего командования, которое желает отличиться в планировании и управлении боевыми действиями, так и офицеров более низкого ранга.
У всех есть заинтересованность в том, чтобы поучаствовать в боевых действиях. Но без риска получить зенитную ракету в двигатель или противокорабельную ракету в ангар авианосца. В отсутствии серьезного риска тоже заинтересованы все, от адмирала и ниже, потому что за поражение, убитых, сбитые самолеты и потопленные корабли придется отчитываться своими нарукавными нашивками, должностями, окладами.
Нет, вы подумайте – чем будет заниматься разжалованный за поражение и изгнанный с флота адмирал? В рынду бить по утрам, что ли? Поэтому лучше не рисковать.
Вот для них война с хуситами – самое оно. Минимальный, почти отсутствующий риск, практически как на учениях, но зато это боевые действия по спасению мирового судоходства. В этих условиях группа заинтересованных адмиралов из высшего командования, подобрав себе подходящих исполнителей, которые не испортят все излишним рвением, увлеченно занялась набиванием, так сказать, achivements для послужного списка. Или, проще говоря, имитацией боевых действий.
Тогда становится очевидным, почему авианосец не подходит ближе к хуситскому берегу, где шансы его достать несколько увеличиваются. Вполне понятно, почему истребители кружат над Красным морем, как осы над вареньем, делая в среднем около 50 вылетов в день или даже больше, но атакуют очень редко. И ясно, почему это хуситы чувствуют себя весьма вольготно, несмотря на все обстоятельства.
На бумаге авианосец воюет. И бумага это стерпит.
На мой взгляд, это признаки серьезного разложения изнутри американских вооруженных сил. Они еще имеют много техники и вооружения, но уже фактически разучились воевать на деле, прекрасно освоив более выгодную и результативную для себя войну на бумаге. Это, думается, будет иметь и военные, и политические последствия.
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