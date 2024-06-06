За счёт военной помощи США Израиль приобрёл третью эскадрилью истребителей F-35

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За счёт военной помощи США Израиль приобрёл третью эскадрилью истребителей F-35

4 июня Минобороны Израиля официально подписало соглашение с Соединенными Штатами, предусматривающее приобретение третьей эскадрильи самолетов F-35.

Эта сделка стоимостью $3 млрд, финансируемая за счет военной помощи США, подразумевает поставку 25 «стелс»-истребителей производства корпорации Lockheed Martin. Самолеты будут передаваться начиная с 2028 года. По исполнении контракта израильский парк F-35I увеличится до 75 единиц.



Ежегодно планируется отгружать по три-пять машин. На сегодняшний день Израиль получил в рамках первоначального заказа 39 из 50 единиц F-35.

Глава военного ведомства Йоав Галант заявил, что приобретение еще 25 истребителей иллюстрирует прочный стратегический союз между США и Израилем, подчеркивая его большое влияние на различные театры военных действий.

Примечательно, что в начале мая, когда ЦАХАЛ только начинал проводить новую операцию в палестинском Рафахе, президент США Джо Байден заявил, что США собираются приостановить поставки определенной матчасти Израилю.

Если они [солдаты АОИ] войдут в Рафах, я не буду поставлять им оружие, которое использовалось против городов. Мы не будем поставлять оружие и артиллерийские снаряды, которые использовались до этого момента.

В итоге ЦАХАЛ атаковал Рафах, а Вашингтон снабжает израильскую армию новыми самолетами, которые используются для бомбардировки этого города. Причем оплачивая это за свой счет.

Компания Lockheed Martin выразила удовлетворение новым заказом, отметив в заявлении, что Израиль уникален тем, что является второй после США страной, получившей F-35, и одним из немногих покупателей, получивших право вносить изменения в самолеты.

Первые два истребителя F-35I были переданы Израилю в декабре 2016 года, а боевая служба самолета, получившего местное обозначение Adir, началась годом позже.

2 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 08:19
    Глава военного ведомства Йоав Галант заявил, что приобретение еще 25 истребителей иллюстрирует прочный стратегический союз между США и Израилем,

    Кто бы сомневался... Разве может такой шакал как Штаты не подкармливать своего шакалёнка...???
  2. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:25
    А еще говорят, где прошел хо-хол, еврею делать нечего..
    Тоже, те еще жуки навозные, нахаляву и уксус сладкий и пасть корытом, а уж у пострадавших при холокосте, так особенно.
    Гребут под себя руками и ногами.