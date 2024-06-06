За счёт военной помощи США Израиль приобрёл третью эскадрилью истребителей F-35
4 июня Минобороны Израиля официально подписало соглашение с Соединенными Штатами, предусматривающее приобретение третьей эскадрильи самолетов F-35.
Эта сделка стоимостью $3 млрд, финансируемая за счет военной помощи США, подразумевает поставку 25 «стелс»-истребителей производства корпорации Lockheed Martin. Самолеты будут передаваться начиная с 2028 года. По исполнении контракта израильский парк F-35I увеличится до 75 единиц.
Ежегодно планируется отгружать по три-пять машин. На сегодняшний день Израиль получил в рамках первоначального заказа 39 из 50 единиц F-35.
Глава военного ведомства Йоав Галант заявил, что приобретение еще 25 истребителей иллюстрирует прочный стратегический союз между США и Израилем, подчеркивая его большое влияние на различные театры военных действий.
Примечательно, что в начале мая, когда ЦАХАЛ только начинал проводить новую операцию в палестинском Рафахе, президент США Джо Байден заявил, что США собираются приостановить поставки определенной матчасти Израилю.
В итоге ЦАХАЛ атаковал Рафах, а Вашингтон снабжает израильскую армию новыми самолетами, которые используются для бомбардировки этого города. Причем оплачивая это за свой счет.
Компания Lockheed Martin выразила удовлетворение новым заказом, отметив в заявлении, что Израиль уникален тем, что является второй после США страной, получившей F-35, и одним из немногих покупателей, получивших право вносить изменения в самолеты.
Первые два истребителя F-35I были переданы Израилю в декабре 2016 года, а боевая служба самолета, получившего местное обозначение Adir, началась годом позже.
Информация