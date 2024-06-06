Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
3
Минобороны Израиля официально подтвердило, что реализует проект по усовершенствованию комплексов активной защиты, устанавливаемых на бронетехнику.
Системы Trophy и Iron Fist подпадают под программу улучшения. Они получат возможность обнаруживать, идентифицировать и уничтожать небольшие FPV-дроны. Программа модернизации КАЗ обусловлена острой оперативной необходимостью израильских сухопутных войск
- отметили в военном ведомстве.
При этом не было озвучено, какие именно элементы КАЗ будут модифицированы для противодействия БПЛА. Как можно предположить, основные изменения затронут программное обеспечение.
В настоящее время системой Trophy оснащаются ОБТ Merkava Mk3/4, тяжелые бронетранспортеры Namer, а также американские танки M1A2SEPv2 и SEPv3 Abrams. В ближайшем будущем планируется установка данного КАЗ на британские Challenger 3, а также на немецкие Leopard 2A7A1 и 2A8.
Комплексом Iron Fist оборудованы колесные израильские БТР Eitan и американские БМП M2A4E1 Bradley (в ограниченном количестве в рамках эксперимента). Недавно заказ на него разместила компания BAE Systems Hägglunds, планируя оснастить этой системой БМП CV90 в интересах вооруженных сил Нидерландов и, возможно, Словакии.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация