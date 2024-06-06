Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам

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Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам

Минобороны Израиля официально подтвердило, что реализует проект по усовершенствованию комплексов активной защиты, устанавливаемых на бронетехнику.

Системы Trophy и Iron Fist подпадают под программу улучшения. Они получат возможность обнаруживать, идентифицировать и уничтожать небольшие FPV-дроны. Программа модернизации КАЗ обусловлена острой оперативной необходимостью израильских сухопутных войск

- отметили в военном ведомстве.



При этом не было озвучено, какие именно элементы КАЗ будут модифицированы для противодействия БПЛА. Как можно предположить, основные изменения затронут программное обеспечение.

В настоящее время системой Trophy оснащаются ОБТ Merkava Mk3/4, тяжелые бронетранспортеры Namer, а также американские танки M1A2SEPv2 и SEPv3 Abrams. В ближайшем будущем планируется установка данного КАЗ на британские Challenger 3, а также на немецкие Leopard 2A7A1 и 2A8.

Комплексом Iron Fist оборудованы колесные израильские БТР Eitan и американские БМП M2A4E1 Bradley (в ограниченном количестве в рамках эксперимента). Недавно заказ на него разместила компания BAE Systems Hägglunds, планируя оснастить этой системой БМП CV90 в интересах вооруженных сил Нидерландов и, возможно, Словакии.

3 комментария
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  1. LuckyBlog Звание
    LuckyBlog
    0
    Сегодня, 06:02
    и только у нас Арена 8 раз пройдет испытания , и будет готовиться к сериии и мы ее так нигде и не увидим.
    потом еще через год она снова пройдет испытания и снова ее никто кроме ее разработчиков никто не увидит.
    и потом будет новая традиция каждый год на новый год будут показывать Ирония судьбы, и летом Арена будет проходить испытания и приниматься на вооружение . но ее видить будут только ее разработчики и экстрасенсы.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      -2
      Сегодня, 06:09
      а евреи молодцы, у Трофи пока что 3 недостатка , есть воронка сверху в 10 градусов , это критично только для вертикальных сбросов, для остального это не недостаток ибо не попадает в те 10 градусов.
      так же у нее был временной промежуток в 2 секунды между выстрелами КАЗ , то есть для преодоления КАЗ нужно выпскать ПТУР или РПГ с интервалом в 1сек. для одиночных выстрелов ПТУР и РПГ это не недостаток. ну и третий это то что дистанция обнаружения и воздействия на ПТС составляет 50 метров , если шмальнуть с 40 метров из РПГ то КАЗ не сработает (точнее сработает но не успеет поразить гранату). но это опасно в городских боях например на Украине КАЗ хорошо бы отрабатывал бы против расчетов ПТУР и гранатометчиков.
      и самое паршивое что Трофи будет стоять и на страйкерах и на абрамсах и на оллеопёрдах и только наших танкистов будет защищать только нательный крестик и русский мат , ибо разработать нормальный продукт наш ВПК и инженеры не в состоянии (а теперь можете минусовать , урякалки могут только это) , а из за жадности МО даже Афганит из недоКАЗ сделали повод для поржать для натовских военных
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 07:39
        и только наших танкистов будет защищать только нательный крестик

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