«Обманет ПВО противника»: Airbus показал полноразмерный макет «ведомого» беспилотника Wingman

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«Обманет ПВО противника»: Airbus показал полноразмерный макет «ведомого» беспилотника Wingman

Airbus на площадке проходящей в Берлине выставки ILA представил полноразмерный макет «ведомого» беспилотника Wingman.

Текущие конфликты на границах Европы демонстрируют, насколько важно превосходство в воздухе. С беспилотным «ведомым» летчики истребителей смогут действовать вне угрожаемой зоны. При поддержке ИИ и по приказу пилотов «ведомый» возьмет на себя выполнение опасных задач, в частности разведку и уничтожение целей или создание радиоэлектронных помех и обман систем ПВО противника

- заявил глава компании Airbus Defence and Space.





Вместе с моделью беспилотника также было показано предназначенное для него вооружение. Одним из средств поражения должен стать «многоцелевой многодоменный дистанционно управляемый носитель вооружения» RCM2. Ракета имеет массу около 340 кг и длину примерно 4 метра. Управление осуществляется с помощью спутниковой навигации, ИНС, гео- и термолокации [наведение на источник ИК-излучения].



Ракета RCM2 с дальностью действия более 500 км, приводимая в движение турбовентиляторной силовой установкой, сможет в зависимости от варианта оснащения нести боеголовку, средства радиоэлектронной борьбы или различные типы сенсоров.



Другой тип вооружения – боеприпас Feanix массой около 300 кг и длиной 3,5 м – имеет аналогичный привод и комплект вооружения или оборудования.
4 комментария
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 19:40
    При поддержке ИИ и по приказу пилотов «ведомый» возьмет на себя выполнение опасных задач, в частности разведку и уничтожение целей

    Ну да все отвлекуться и на первого ракеты не хватит....
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 19:44
      Если только он не быстрее и более маневренней ракеты laughing
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:42
    Вопрос... забугорные все ещё питают иллюзии, что авиация, высокоточные оружие и т. п. техника может оказать решающее влияние при ведение боевых действий???
    Интересно, а как они относятся к такому мнению, что главным на поле боя является ПЕХОТА, а в е остальное, это средства усиления, что б дать ей возможность эффективно выполнять поставленные задачи по разгром врага??? soldier
    Не оспаривается, что есть особые условия, на которых главенствует соответствующая боевая техника, но они тоже являются составной частью единой картины, не более того.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 19:45
    Airbus на площадке проходящей в Берлине выставки ILA представил полноразмерный макет
    Помню, в детстве, в кружке технического творчества при Дворце пионеров мы такие "макеты" делали! Вот бы их на ту выставку! Не хуже, ей-богу...