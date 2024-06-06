Ростовский губернатор сообщил о двух ночных атаках дронов противника на Новошахтинский НПЗ

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Ростовский губернатор сообщил о двух ночных атаках дронов противника на Новошахтинский НПЗ

Губернатор Ростовской области опубликовал сообщение об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу. Речь идёт о Новошахтинском НПЗ, где в результате атаки начался пожар на площади около 50-ти, а затем распространился на 100 квадратных метров.
Василий Голубев сообщил о том, что для тушения пожара задействованы 15 единиц техники и не менее 120 человек.

Причём, как только начались работы по локализации огня, киевский режим предпринял повторную атаку, ввиду чего работы пожарных на объекте были приостановлены, а сам личный состав МЧС отведён на безопасное расстояние.



Ростовский губернатор:

Готовится применение пожарного поезда.

В 2:53 мск глава региона в ТГ-канале написал о том, что силы и средства для тушения пожара на Новошахтинском НПЗ были количественно увеличены. В 3:05 губернатор сообщил о локализации пожара, а к 4:00 добавил, что возгорание полностью потушено.

Напомним, что ранее в западной прессе утверждалось, будто бы США «выступают против того, чтобы ВСУ наносили удары по объектам российской нефтегазовой промышленности». Ввиду того, что атаки со стороны войск киевского режима на НПЗ на российской территории продолжаются, можно говорить о том, что либо те заявления в западной прессе – блеф с попыткой американской администрации «умыть руки», либо киевский режим перестал обращать внимания на одёргивания со стороны главного своего спонсора, если такое одёргивание действительно было.
22 комментария
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:08
    Без наводки разведовательного БПЛА США курсирующего возле наших берегов в Чёрном море не обошлось.
    Дешевле сбить его чем потом восстанавливать сгоревшие НПЗ по всей России...сколько можно то это терпеть.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:13
      Да, в наших СМИ появляется всё больше гневных публикаций по поводу что надо уже давно начать сбивать эти разведывательные БПЛА. Весь вопрос решится ли на это наше руководство?
      Или так и продолжит ничегонеделание в этой ситуации?
      1. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        0
        Сегодня, 07:16
        Судя по ответам на форуме в Питере главноуговаривающего журналистам, у него все по плану. Хитрому. Про который никому не скажет. Жаль, что только экстремальные ситуации показывают личность во всей красе.
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +10
      Сегодня, 06:13
      Зачем на большой, никуда не убегающий и ни от кого не прячущийся завод наводить с беспилотника?
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 07:47
      Дешевле отправить наших операторов дронов за границу, собрать там дроны и заряды, и нанести удар по НПЗ Евросоюза. Особенно ярко такие пламенные удары будут смотреться на территории Франции и Германии перед Олимпиадой и чемпионатом по футболу. Так сказать зажечь олимпийский огонь. Всё это действо сопроводить видео с костюмами ИГИЛ и криками Аллах Акбар. good
    4. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:19
      а что координаты НПЗ не известны?
    5. Штааль Звание
      Штааль
      0
      Сегодня, 08:25
      Сколько будет стоить сбитое, таким же образом в ответку, в нейтральных водах российское воздушное или морское судно?
      Точно дешевле?
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -4
    Сегодня, 06:20
    Цитата: invisible_man
    Зачем на большой, никуда не убегающий и ни от кого не прячущийся завод наводить с беспилотника?

    А затем что ударный беспилотник надо вести по маршруту к точке атаки огибая рубежи обороны ПВО на малой высоте.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +6
      Сегодня, 06:26
      На маршрутах к этим заводам отродясь не было никакого ПВО, достаточно грамотно забить программу в дрон-камикадзе. По НПЗ сейчас чуть ли не каждый день прилетает.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:21
      координаты ввели и отправили, не надо никого обходить
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:49
    об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу
    К сожалению данные факты уже становятся обыденностью. Американские якобы "запреты" - блеф чистой воды и это уже давно поняли даже обыватели не говоря о военных и политиках. Поэтому извечный вопрос - "Что делать?" пока висит в воздухе.
    1. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      0
      Сегодня, 07:18
      Как говорил один из руководителей, бить первым. Правда не уточнил кого и что потом.
  4. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    -1
    Сегодня, 06:56
    Горящий киев.. Дотла. Месть..
  5. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 07:15
    Неужели от этих дронов защиту нельзя придумать и поставить, хотя бы для стратегически важных объектов.
    Интересно,ихние НПЗ или топливные базы и тому подобное долго будут функционировать?
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 08:10
      У них нет НПЗ.... wink ...smile , на Украине... Зато есть НПЗ в Болгарии и Румынии, угадайте кому принадлежит... Или спросите гугл.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:23
      начали возводить только сейчас и не везде, все зависит от руководителя, где то в глубине уже сетями закрыли а где то где постоянная опасность ударов ничего не делают
  6. Архитектор Звание
    Архитектор
    +1
    Сегодня, 07:19
    А сигналы для БПЛА почему не глушат ?
    Помню в начале СВО здесь писали что мы такие крутые что заглушим абсолютно любые сигналы , будь то Старлинг или ЖипиЭс .
    Выходит не крутые
    Кстати писали что под Москвой в лесу нашли станцию которая видимо давала сигнал , типо приводов . Может по ним БПЛА летает ? Разбросали по территории маяки ?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:25
      .а их не бесполезно глушить, они летят не по радиосвязи, старлинк дорого, достаточно вставить российскую сим карту и будет тебе интернет на конечной точке полета
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:29
    Зачем обсуждать " шнягу " что США запретило ВСУ атаковать российские НПЗ ?Обсуждать ПВО этих НПЗ - это нормально. На мировом рынке переизбыток нефти и нефтепродуктов,экономические показатели мировой экономики не к чёрту ,кроме некоторых стран.США и ЕС к ним не относится.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:34
    Успешные атаки БПЛА на НПЗ - результат организационных просчетов.

    НПЗ неподвижны, их расположение хорошо известно, ПВО их не прикрывает - то есть если БПЛА обходит районы расположения нашего ПВО (которые хорошо известны), то он достигнет цели почти наверняка. Сами БПЛА для ПВО цель трудная, так как их трудно обнаружить, летят они часто низко.

    Может быть имеет смысл прикрыть мобильными расчетами ПВО наши НПЗ - но тут я не уверен. Дело в том, что ущерб, скорее всего, совсем незначителен, он скорее медийный, чем реальный, а затраты на ПВО - и снятие расчетов с ЛБС - несет реальные риски. Возможно, противник именно этого и добивается.

    Конечно, какие-то новые, без ущерба для ПВО, группы "охотников за БПЛА", легко вооруженные, могли бы помочь - но, может, их создание совершенно невозможно организационно.

    ИМХО, самое простое решение - меньше обращать внимания и относиться к атакам БПЛА, как к неизбежностям .
    1. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      0
      Сегодня, 08:08
      И на каждое повышение цены на бензин после снижения выработки. Наши нефтяные генералы не на государство убытки повесят hi
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:27
      с расчетами ПВО проблемы, только начинают готовить, а вот сетями уже обтягивают НПЗ, только не везде и медленно