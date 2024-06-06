Ростовский губернатор сообщил о двух ночных атаках дронов противника на Новошахтинский НПЗ
Губернатор Ростовской области опубликовал сообщение об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу. Речь идёт о Новошахтинском НПЗ, где в результате атаки начался пожар на площади около 50-ти, а затем распространился на 100 квадратных метров.
Василий Голубев сообщил о том, что для тушения пожара задействованы 15 единиц техники и не менее 120 человек.
Причём, как только начались работы по локализации огня, киевский режим предпринял повторную атаку, ввиду чего работы пожарных на объекте были приостановлены, а сам личный состав МЧС отведён на безопасное расстояние.
Ростовский губернатор:
В 2:53 мск глава региона в ТГ-канале написал о том, что силы и средства для тушения пожара на Новошахтинском НПЗ были количественно увеличены. В 3:05 губернатор сообщил о локализации пожара, а к 4:00 добавил, что возгорание полностью потушено.
Напомним, что ранее в западной прессе утверждалось, будто бы США «выступают против того, чтобы ВСУ наносили удары по объектам российской нефтегазовой промышленности». Ввиду того, что атаки со стороны войск киевского режима на НПЗ на российской территории продолжаются, можно говорить о том, что либо те заявления в западной прессе – блеф с попыткой американской администрации «умыть руки», либо киевский режим перестал обращать внимания на одёргивания со стороны главного своего спонсора, если такое одёргивание действительно было.
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