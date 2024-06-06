Президент РФ ответил на вопрос о том, может ли Россия применить ядерное оружие

У нас есть ядерная доктрина. Там всё написано. Если чьи-либо действия будут угрожать суверенитету и территориальной целостности России, то мы считаем для себя возможным использовать все те средства, которые имеются в нашем распоряжении.

Вы что, сбрендили там, что ли? Кто это вообще придумал? Вы что, тупые, как этот стол…

Западные власти делают это, чтобы самим удержаться, сохранить своё величие. Вот для чего эти пугалки для немецких бюргеров, для людей во Франции. Мы защищаем себя на Украине. Никаких планов нападать на НАТО у нас не было и нет.