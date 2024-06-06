Президент РФ ответил на вопрос о том, может ли Россия применить ядерное оружие

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Президент РФ ответил на вопрос о том, может ли Россия применить ядерное оружие

В ходе вчерашней большой пресс-конференции президента России Владимиру Путину был задан и вопрос о возможности применения Российской Федерацией ядерного оружия. Отвечая на этот вопрос, президент Путин указал на то, что многие за рубежом считают, что Россия ЯО не применит никогда.

Глава государства:



У нас есть ядерная доктрина. Там всё написано. Если чьи-либо действия будут угрожать суверенитету и территориальной целостности России, то мы считаем для себя возможным использовать все те средства, которые имеются в нашем распоряжении.

По словам президента Путина, относиться к этому поверхностно и легкомысленно нельзя.

Владимир Путин отметил, что сегодня на Западе активно раскручивается новая страшилка о России – якобы Москва вынашивает планы нападения на НАТО:

Вы что, сбрендили там, что ли? Кто это вообще придумал? Вы что, тупые, как этот стол…

По словам президента страны, все эти заявлениям могли бы бредом, если бы не одно но. С помощью попыток выставить Россию врагом Запад пытается одурачивать своих собственных граждан.

Владимир Путин:

Западные власти делают это, чтобы самим удержаться, сохранить своё величие. Вот для чего эти пугалки для немецких бюргеров, для людей во Франции. Мы защищаем себя на Украине. Никаких планов нападать на НАТО у нас не было и нет.

Тем временем на самом Западе уже сравнивают интервью представителям иностранных информационных агентств (США, Турции, Британии, Республики Корея, Италии и других стран) с интервью, которое Владимир Путин ранее дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Сравнивается в том плане, что и эта пресс-конференция вызвала значительный зрительский ажиотаж от Украины до Северной Америки.
52 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +17
    Сегодня, 06:34
    По словам президента Путина, относиться к этому поверхностно и легкомысленно нельзя

    Как видно из заявлений лимитрофов прибалтов можно...тем вообще до лампочки что там Путин говорит...за их спиной целое НАТО и они уверены что Путин никогда не отдаст приказ на применение ЯО...потому что НАТО сильнее...вот такой нарратив у Запада.
    Порог страха на Западе перед ЯО нашей страны снизился до предела той наглости которую позволяет им Путин... и они этим пользуются в полной мере.
    Прививка страха войны в Европе со ВМВ и холодной войны закончилась...нужна новая.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +30
      Сегодня, 06:37
      Такого нарратива бы не было у запада если бы Путин выполнял свои обещания . Жестко и неотвратимо... Тогда бы они точно знали что если предупредил то обязательно выполнит а не так как сейчас... Путин сам довел эту ситуацию до такого опасного уровня
      1. Дес Звание
        Дес
        -6
        Сегодня, 07:15
        Кто воевал, воюет - из комментирующих?
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 08:01
          а это-то причём? Ну мой дядька... полкан в отставке.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:38
        Всё не так просто. Путин пообещал асимметричный ответ на нанесение ударов западными ракетами и военнослужащими по территории России. Откуда отвечать будем? Из Йемена? Так хусситам ещё нужно доставить наши ракеты. Флота Кузнецова у нас нет. Можно бить из Калининграда, но тогда будут удары с нашей территории по вражеской, и мы можем получить ответку и Третью Мировую войну. Очень бы пригодились ракеты Клаб-К контейнерного типа, но я не уверен, что их допилили, а не оставили на уровне мультиков. Если их допилили, то контейнеры можно устанавливать на любую шаланду полную кефали, и долбить хоть вражеским базам, хоть по столицам, а после отправлять "игиловскую" шаланду на дно к Нептуну.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 07:55
          мне нравится слово "асимметричный"... толковый словарь даёт пояснение, что это "отсутствие или нарушение симметрии"...
          Владимир Владимирович и говорит каждый раз... получите многократно, сомневаюсь, что он имел в виду "отсутствие симметрии"...
          а откуда... так, думаю, что ВВП найдёт позицию.)
        2. 75Сергей Звание
          75Сергей
          0
          Сегодня, 08:16
          ТМВ мы и так получим, вопрос времени и желания "бизнесменов" расстаться со своим бизнесом, домами и семьями на Западе, ведь душой они давно там, а Россия для них, только место зарабатывания денег.
          Ничего личного, просто бизнес.
      3. Egeny Звание
        Egeny
        +2
        Сегодня, 07:59
        Дядюшка Джо тоже долго запрягал...)))
        Чем кончилось, напомнить?
    2. BecmepH Звание
      BecmepH
      +5
      Сегодня, 06:41
      Цитата: Леха с Андроида.
      Порог страха на Западе перед ЯО нашей страны снизился до предела той наглости которую позволяет им Путин... и они этим пользуются в полной мере.

      Да, уж! Решительности и твёрдости ВВП добавить бы...
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:45
      А что,НАТОразве слабее нас?Понятро,что сильнее.В людских,экономических,финансовых ресурсах.В военной ,конвенциональной сфере.И понятно,что в случае заварухи с НАТО ,мы или проиграем,или весь мир в труху.А кому охота?Пусть даже в обещанный рай?Ведь это и их,высших касается.Не бессмертные они,по ним первым вдарят
      1. Kuroneko Звание
        Kuroneko
        +1
        Сегодня, 07:27
        Неверно.
        Да, в зелёных фантиках страны НАТО нас опережают. Но не в реальном секторе экономики и производстве.
        По ресурсам вся Европа - голодранцы, своего у них почти ничего и не осталось, всё своё было выкачано ещё в Средние Века и Новое Время. Оттого и колонии, ибо своих стратегических ресурсов и не осталось. Тот же Гитлер качал нефть по сути из Румынии (Плоешти), и с Норвегии возил руду для сталелитейной промышленности. Хотя у него вся Европа под ногами уже была.

        Так же и с людским потенциалом. Да, у НАТО людей намного больше, но они сами делали из своих народов космополитов, извращенцев, кого угодно, но не воинов. И многочисленные опросы это лишь подтверждают. Большинство или убежит, или не станет сопротивляться. А они реально не рабы, так что украинские методы мобилизации в Европках точно не проканают.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          -1
          Сегодня, 07:42
          Цитата: Kuroneko
          но они сами делали из своих народов космополитов, извращенцев, кого угодно, но не воинов.

          про Укров примерно также шапками кидали.. разбегутся, за 3 дня.. и т.д. вообщем без шапок никак походу..
          1. Kuroneko Звание
            Kuroneko
            +1
            Сегодня, 08:09
            А что, укры - это НАТО?
            Видимо, я что-то пропустил.

            Укры - это русские янычары. Потому и сражаются упорно, ибо русские всё же.
        2. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          -1
          Сегодня, 07:43
          А куда европейцам бежать?
        3. Тихонов_Александр Звание
          Тихонов_Александр
          +3
          Сегодня, 07:57
          "А они реально не рабы, так что украинские методы мобилизации в Европках точно не проканают."
          Уважаемый Kuroneko!
          Ещё как проканают! Перед Отечественной войной были такие надежды, что немецкий пролетариат не станет воевать со страной победивших рабочих. Стал, однако - ему же пообещали земли, наживу, отнятые у русских! Ну, как не прихватить чужое! Да ещё их пролетариат показал себя исключительным зверьём! И сегодня будет точно так же. К тому же, западные армии куда лучше нас обучены воевать дистанционно. СВО это уже показала, правда, войсками укропов!
          1. Kuroneko Звание
            Kuroneko
            +1
            Сегодня, 08:14
            Перед ВОВ, если уж говорить о немцах, был и грабительский Версальский мир, которого ни один немец не принял равнодушно. Это был национальный позор. Отсюда и жажда реванша.
            И не было всего этого космополитизма и ЛГБТ. Так что про "высшую расу", что задвигал Гитлер, бюргерам зашло. Тогда.

            Но сейчас ситуация совсем иная.
          2. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            -1
            Сегодня, 08:16
            Ну, военных роботов-солдат пока "нэма". Так что воевать в ближайшие годы на последней дистанции придётся все же живыми людьми. Сами НАТОвцы по словам ихних генералов на промывку мозгов своих людей дают около 5 лет.
      2. 75Сергей Звание
        75Сергей
        -1
        Сегодня, 08:20
        Тем более, Западные ценности им ближе, в прямом смысле этого слова
    4. bambr731 Звание
      bambr731
      +4
      Сегодня, 06:49
      Прививка страха со ВМВ и холодной войны закончилась...нужна новая.

      Однозначно нужна. Причём "прививать" Запад нужно основательно, поскольку их уверенность в своей вседозволенности и их "правила" перешли все разумные границы. Нужно чётко понимать, что Запад это не "партнёр", а враг и хватит заморачитаться тем, что там подумают и что скажут
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -1
        Сегодня, 06:57
        "Прививка" гейропы ни чего не даст. Дотянуться до главного " запада" у РФ возможностей ноль. Он за лужей.Только всеобщий армагедец. Но желающих нет.
        Не обращать внимание на то ,что скажут и подумают духовные наставники,наследники узурпатора не могут. Рвать пуповину с буржуинской мамой? Да вы что?
        1. Eragon Звание
          Eragon
          +1
          Сегодня, 08:08
          Прививка" гейропы ни чего не даст. Дотянуться до главного " запада" у РФ возможностей ноль. Он за лужей.

          Ещё как даст. На руинах СССР Запад пировал 20 лет, на руинах Европы штаты могут кормиться ещё лет 30 - Европа "жирнее". А там видно будет.
          Если ракеты за океан не полетят, то и оттуда ничего не прилетит - они жрать хотят, а не сдыхать. Не забывайте классику - капиталу чтобы жить нужно кого-то грабить. А Россию или Европу ему без разницы.
    5. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 06:50
      может они просто знают больше нас)))
    6. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 07:31
      "...Каждому поколению нужна своя война...": Мао Цзедун. И: "...война начнётся через двадцать лет, когда вырастет новоё поколение не видившее ужасы этой.. ": Ллойд Джордж.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -4
    Сегодня, 06:37
    Ну,так суверенитету и территориальной целостности нам угрожает..И?Понятно.Ветер носит..
  4. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +3
    Сегодня, 06:43
    Очередное переливание из пустого в порожнее. Как обычно- "мы можем сделать", а не "мы сделали и сегодня вы получили и еще получите". Эта пустопорожняя болтовня. НАТОвские твари спите спокойно, у нас же Путин. Он конечно грозно грозит, но на этом все...
    1. leks Звание
      leks
      +4
      Сегодня, 07:08
      В этом вся суть ВВП, он любитель красивых ничего не значащих слов, ничего конкретного, как вы правильно написали из пустого в порожнее. С 2014 года грозил пальчиком, с 2022 грозит кулаком и чертит красные линии. Он бы для начала хотя бы дал отмашку на уничтожение разведовательной авиации над ЧМ, в районе Крыма и краснодарского побережья, а далее по нарастающей. В место того, чтобы уничтожать верхушку хунты наше военно-политическое руководство ничего умнее не придумали, как объявить их в розыск, представляю как они испугались и смеялись с этого момента.
      П.С.
      Вот к чему приводит политика невмешательства которую проповедовать начали с 90ых годов!!!
      1. Хибинский Пластун Звание
        Хибинский Пластун
        +1
        Сегодня, 07:23
        В этом наша беда- из за того, что Путин только болтает, гибнут люди. Пару дней назад под Суджей, натовским оружием уничтожили целую колону, и это на НАШЕЙ территории... Даже "правдорубы" с "телеги", как в рот воды набрали. Не говоря о том, что кто то из безмозглых командиров ответить должен, как минимум погонами и должностью, но у нас, как обычно проблемы решают, их замалчиванием. И меняться ситуация при Путине не будет.
        1. leks Звание
          leks
          -1
          Сегодня, 07:40
          Ну а что! Ему принесли бумажку, что у укров потери по 50 тысяч в месяц и это в разы больше, чем наших, он для красоты слов рассказывает об этом. Мне вот интересна позиция некоторых лиц, которые рассказывают, что наши занимаются перемалыванием укропской армии, а те занимаются перемалыванием нашей армии, а по сути уничтожают и те и наши, обычных славянских парней, которые воевать, то не хотели.
          Идейных у них уже мало осталось.
          Я это к чему пишу, а к тому, что не пора ли уже уничтожать всю киевскую хунту, чтобы поняли, что перешли от слов к делу.
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 06:48
    может применить но есть возможность и не применения тут надо рассматривать вопрос в целом и концептуально ведь если допустить проволочки и самотек то на нужные горизонты можно выйти с заведомо отрицательным ростом ведь наши партнеры всегда оставляют за нами право не нагонять истерию а вдумчиво всесторонне подойти к проблеме с разных ракурсов чтобы добиться я подчеркиваю добиться приемлимых резльтатов а что касается возможности применения либо не применения то данный вопрос мы переадресуем в компетентные инстанции, ну как посоны могу я или ишо не особо?
  6. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +3
    Сегодня, 06:59
    Ким Чен Ир тот молча работает,, не дает пресс конференции а в строну Японии регулярно ракеты направляет.. А тут одни слова..
  7. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    -1
    Сегодня, 07:00
    Провести испытания чёрного взрыва у Шпицбергена.. Кто Путину мешает.. А надо.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 07:11
      Кто Путину мешает...

      Путин, однако и мешает.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 08:20
      И что это даст? В драке боятся когда бьют по лицу, а не когда рядом по груше лупят
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 07:18
    Такое ощущение, что "король то голый". Стоит признать, главную угрозу нашей стране несёт далеко не запад со всем их НАТО.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 08:08
      Меня больше удивило не что он говорит, а как он говорит.
      Бойко так, с задором.
      Впечатление, что говорящему лет 50, не больше. Молодеет год от года. fellow
      Байден, наверное, обзавидовался.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 08:27
        Хочется верить, что он что-то знает и все действия правильны. Но напрягает то, что сейчас на Украине славяне уничтожают славян на радость англосаксам. Там же далеко не все "бандеры".
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 07:19
    От его предостережений/угроз у меня вот такая ассоциация.
    1. leks Звание
      leks
      +1
      Сегодня, 07:51
      Блин зачётный фильм, захотелось пересмотреть, надо скачатьт good
  10. km-21 Звание
    km-21
    +2
    Сегодня, 07:22
    Если чьи-либо действия будут угрожать суверенитету и территориальной целостности России, то мы считаем для себя возможным использовать все те средства, которые имеются в нашем распоряжении.

    Запад оплюет на все заявления нашего руководства и издевательски топчет любые красные линии. А то, что нынче сказал Путин, уже даже красной линией назвать нельзя. Дескать, если нас еще больнее ударят, то мы будем считать возможным нанести ядерный удар.

    Не ударим, а всего лишь будем считать возможным ударить.
    Побледнел русский язык...
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 08:02
      Просто это одна шайка-лейка и цели у них общие... И в этом театре каждый играет свою роль, на публику... Стоит только пристальнее присмотреться и всё как на ладони.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:22
    Скандинавские лимфотропы не то что Балтийское море закрыть боятся ,они даже Финский залив закрыть не могут.Разве только Ботанический залив- а зачем он нам нужен?
  12. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 07:22
    Не собирается применять ЯО - это хорошо.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:25
    С одной стороны, ничего нового не сказал, с другой стороны, стабильность в позиции по защите нашего государства есть определение того, что власть стабильна, уверена в своих действиях.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 07:53
      В стабильной позиции можно до второго пришествия стоять. В каких действиях власть уверена? Болтовня это не действия.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 07:59
        Все познаётся в сравнении, а так, время идёт, события происходят, разные... что то видно, на слуху, есть и такие, о которых мы не знаем....
        В общем... "суслика видишь?... а он есть!" Бывает и так.
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 07:58
      С одной стороны, ничего нового не сказал

      Почему то ни у нас, ни на Западе внимательно не слушают. Новороссия, это наши новые регионы. Т.е. принятием их в состав Федерации была создана предпосылка для применения ЯО первыми... мы в любой момент можем применить ТЯО исходя из нашей политики.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:06
        За бугром слушают, внимательно и на у мотают, те кому положено!
        Публичные фэйсы, болтуны, этих послушать и... а вот тут варианты, хочешь верь, хочешь нет! Человеку на то и голова с мозгами дана, что б думать.... все и сразу не могут раз учится это делать и не факт, что так крикливая, очень заметная часть, более значимая, чем та, которая делает все без громких воплей.
        В общем, все познаётся в сравнении, а итоги, это то, что может поставить точку над всеми спорами.
  14. штурм Звание
    штурм
    +2
    Сегодня, 08:03
    Достойный ответ обнаглевшим трибалтам...
  15. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 08:04
    Цитата: rocket757
    уверена в своих действиях.

    Уверена на все 100 и на 146 в своей безнаказанности...
  16. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 08:12
    Что-то даже не верится, что позволят, ведь у влиятельных ребят них ТАМ бизнес, дома, яхты, семьи наконец, детишки учатся в Оксфордах и Гарвардах, а не в МГУ и Бауманке, они уже давно душой на Западе и вот так взять и сжечь все ?!
    Да ладно!
    Не верю.
  17. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 08:20
    . страшилка о России – якобы Москва вынашивает планы нападения на НАТО:

    Вы что, сбрендили там, что ли? Кто это вообще придумал? Вы что, тупые, как этот стол…

    Вот поэтому они так легко пересекают красные линии. Эти тупые точно знают, что они в безопасности.
  18. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    0
    Сегодня, 08:22
    конечно не применит ... по совершенно объективным и субъективным обстоятельствам .... по субъективным - элита и наш главковерх всеми силами пытаются вернуться обратно в ряды стран Запада и восстановить экономические отношения что были до начала СВО ... поэтому все намеки на использование нашего ЯО - не более чем слова для электората, так сказать для внутреннего употребления ... объективные - любое оружие имеет сроки эксплуатации ... у плутониевых боезарядов этот с рок от 15 до 18 лет .... у урановых боезарядов не более 30 лет .... после окончания сроков эксплуатации яо никакой штатный подрыв ядерного боевого блока невозможен по причине изотопной деградации его ядерного вещества - оружейного урана или плутония ... так как оружейный уран прекратили выпускать еще при Горбачеве в 1989-90 гг и оружейный плутоний последний раз делали в 1994 году, то если владеете устным счетом - можно выяснить что все сроки эксплуатации плутониевых боевых блоков закончились к 2012 году, а все сроки эксплуатации урановых блоков - к 2020 .... теперь понятно почему в 2008 году запад немного повозмущался насчет Грузии и затих .... и почему СВО началась в 2022, а не в 2014 иои 2015 ...