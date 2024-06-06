Президент РФ ответил на вопрос о том, может ли Россия применить ядерное оружие
В ходе вчерашней большой пресс-конференции президента России Владимиру Путину был задан и вопрос о возможности применения Российской Федерацией ядерного оружия. Отвечая на этот вопрос, президент Путин указал на то, что многие за рубежом считают, что Россия ЯО не применит никогда.
Глава государства:
По словам президента Путина, относиться к этому поверхностно и легкомысленно нельзя.
Владимир Путин отметил, что сегодня на Западе активно раскручивается новая страшилка о России – якобы Москва вынашивает планы нападения на НАТО:
По словам президента страны, все эти заявлениям могли бы бредом, если бы не одно но. С помощью попыток выставить Россию врагом Запад пытается одурачивать своих собственных граждан.
Владимир Путин:
Тем временем на самом Западе уже сравнивают интервью представителям иностранных информационных агентств (США, Турции, Британии, Республики Корея, Италии и других стран) с интервью, которое Владимир Путин ранее дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Сравнивается в том плане, что и эта пресс-конференция вызвала значительный зрительский ажиотаж от Украины до Северной Америки.
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