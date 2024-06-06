В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли серию ударов по объектам противника в Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях

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В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли серию ударов по объектам противника в Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях

В ночь на 6 июня российские войска нанесли очередную серию ударов по объектам киевского режима. Сообщается о прилётах в различных регионах, которые контролируются противником. В частности, были атакованы объекты противника в Винницкой области.

Также взрывы прогремели в оккупированном ВСУ Запорожье и пригородах. По последним сведениям, там комбинированными ударами нанесён значительный ущерб резервным формированиям, которые готовились из числа недавно мобилизованных украинских граждан иностранными военными инструкторами.

Известно о прилётах по целям в Хмельницкой области. Стал ли целью вновь аэродром в Староконстантинове, пока не сообщается. В общей же сложности по этому аэродрому с начала СВО было нанесено не менее 20 ударов, которые в значительной степени снизили эксплуатационные возможности этого военного объекта. Напомним, что в своё время Киев вынашивал планы по размещению истребителей F-16 именно на этом аэродроме.

В ночные часы вновь были нанесены удары по объектам в Одесской области. В результате попаданий ликвидированы украинские офицеры, которые использовали рекреационные объекты в качестве объектов для проведения консультаций и совещаний с представителями иностранного офицерского состава.

Российская бомбардировочная авиация отработала по позициям ВСУ на севере и востоке Харьковской области, включая районы Волчанска и территории, прилегающие к Купянску.
9 комментариев
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  1. Елис_С Звание
    Елис_С
    +5
    Сегодня, 07:00
    В результате попаданий ликвидированы украинские офицеры, которые использовали рекреационные объекты в качестве объектов для проведения консультаций и совещаний с представителями иностранного офицерского состава.

    "Совещание на турбазе с летальным исходом"- красивый удар!
  2. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 07:03
    «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
  3. Дес Звание
    Дес
    -9
    Сегодня, 07:05
    Из статьи: "Российская бомбардировочная авиация отработала по позициям ВСУ на севере и востоке Харьковской области, включая районы Волчанска и территории, прилегающие к Купянску."
    Наша бомбардировочная авиация не может летать над территорией Украины, ибо это пр.100% собьют. Кто кому обозначил бесполётную зону? )) (Сарказм)
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 07:18
      Отработать по позициям ВСУ управляемыми бомбами в указанных районах - не то же самое, что летать над ними. Не вижу противоречия.
      1. Дес Звание
        Дес
        -3
        Сегодня, 07:47
        Разумеется нет противоречия. В указанных вами районах. В остальных - есть).
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:06
      бомбы скидывают до 70 км, и удар может наносится и ракетами
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 07:16
    Окраина. Новости с передовой — Самые шокирующие гипотезы
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:17
    В ночь на 6 июня российские войска нанесли очередную серию ударов по объектам киевского режима.
    Оптимизма придает то, что удары по объектам на украинской территории наносятся ежедневно и без "перерывов на обед". Ежедневно уничтожаются военные объекты и инфраструктура в глубоком украинском тылу.
  6. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +5
    Сегодня, 07:45
    ВКС России делают своё дело!!!
    Регулярно, без лишнего шума уничтожают врага!!!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!
    С нами Бог!!!!