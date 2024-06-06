В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли серию ударов по объектам противника в Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях
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В ночь на 6 июня российские войска нанесли очередную серию ударов по объектам киевского режима. Сообщается о прилётах в различных регионах, которые контролируются противником. В частности, были атакованы объекты противника в Винницкой области.
Также взрывы прогремели в оккупированном ВСУ Запорожье и пригородах. По последним сведениям, там комбинированными ударами нанесён значительный ущерб резервным формированиям, которые готовились из числа недавно мобилизованных украинских граждан иностранными военными инструкторами.
Известно о прилётах по целям в Хмельницкой области. Стал ли целью вновь аэродром в Староконстантинове, пока не сообщается. В общей же сложности по этому аэродрому с начала СВО было нанесено не менее 20 ударов, которые в значительной степени снизили эксплуатационные возможности этого военного объекта. Напомним, что в своё время Киев вынашивал планы по размещению истребителей F-16 именно на этом аэродроме.
В ночные часы вновь были нанесены удары по объектам в Одесской области. В результате попаданий ликвидированы украинские офицеры, которые использовали рекреационные объекты в качестве объектов для проведения консультаций и совещаний с представителями иностранного офицерского состава.
Российская бомбардировочная авиация отработала по позициям ВСУ на севере и востоке Харьковской области, включая районы Волчанска и территории, прилегающие к Купянску.
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