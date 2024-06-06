Найиб Букеле со своей супругой Габриэлой во время церемонии вступления в должность президента

Россия – это не Испания и не другая страна, ей подобная. Это если ввести санкции против Испании, то её экономика рухнет. С Россией такое не пройдёт.

Россия построена как сверхдержава. Никакие санкции сверхдержаве не страшны, когда у неё есть всё необходимое: энергоресурсы (нефть, газ), когда есть промышленность, когда есть заводы с рабочими.

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Сальвадора высказался по поводу тех санкций, которые рядом стран введены и продолжают вводиться против России. Найиб Букеле отметил, что лица, вводящие такие санкции, забывают о том потенциале и возможностях, которые имеются у России.Президент Сальвадора:Букеле указал на то, что можно сколько угодно санкций ввести против России, но от этого она не рухнет и не сломается.Президент:Найиб Букеле родился в 1981 году. До избрания на пост президента находился в должности мэра столицы страны - Сан-Сальвадора. Его отец - имам палестинского происхождения. При этом сам нынешний президент центральноамериканской страны выступает за уничтожение палестинского движения ХАМАС. Найиб (Наджиб) Букеле (Абу Келе) вступил в должность на второй срок после того, как заручился поддержкой примерно 85% сальвадорцев.