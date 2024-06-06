Президент Сальвадора: Если бы санкции были введены против Испании, её экономика рухнула бы, но Россия - это не Испания

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Президент Сальвадора: Если бы санкции были введены против Испании, её экономика рухнула бы, но Россия - это не Испания

Найиб Букеле со своей супругой Габриэлой во время церемонии вступления в должность президента


В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Сальвадора высказался по поводу тех санкций, которые рядом стран введены и продолжают вводиться против России. Найиб Букеле отметил, что лица, вводящие такие санкции, забывают о том потенциале и возможностях, которые имеются у России.

Президент Сальвадора:

Россия – это не Испания и не другая страна, ей подобная. Это если ввести санкции против Испании, то её экономика рухнет. С Россией такое не пройдёт.

Букеле указал на то, что можно сколько угодно санкций ввести против России, но от этого она не рухнет и не сломается.

Президент:

Россия построена как сверхдержава. Никакие санкции сверхдержаве не страшны, когда у неё есть всё необходимое: энергоресурсы (нефть, газ), когда есть промышленность, когда есть заводы с рабочими.

Найиб Букеле родился в 1981 году. До избрания на пост президента находился в должности мэра столицы страны - Сан-Сальвадора. Его отец - имам палестинского происхождения. При этом сам нынешний президент центральноамериканской страны выступает за уничтожение палестинского движения ХАМАС. Найиб (Наджиб) Букеле (Абу Келе) вступил в должность на второй срок после того, как заручился поддержкой примерно 85% сальвадорцев.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:31
    Букле на сколько знаю ,переломал криминал через колено в Сальвадоре.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 08:10
      Если бы санкции были введены против Испании, её экономика рухнула бы, но Россия - это не Испания

      Это точно...
      Хочу сказать Америке, спокойно без - истерики,
      Вот если бы в России американцы жили,
      Для них бы стали ужасом вот эти ваши санкции -
      Не могут без McDonald’s прожить американцы!
      Как европейцы б жили без милой Lamborghini,
      А без нарядов Gucci, и без духов Chanel
      Ведь даже невозможно, представить осторожно,
      Всех западных мажоров без брендовых вещей…
      Теперь и вы представьте, какой быть жизнь должна
      Без наших удобрений, без нашего зерна,
      Без нефти и без газа, без нашего угля…
      И без всего того на чём и держится Земля?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:33
    Объективная реальность такова, что мир не вертится вокруг одной полосатии...
    Второе.... полосатики не умеют считать, прогнозировать все и обо всем...
    Не с теми связались, это очевидно.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 07:36
    Умный,рассудительный человек. Количество голосов граждан- прямое тому доказательство. Удачи ему.
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +1
      Сегодня, 08:05
      Он просто озвучил очевидное: постиндустриальная экономика - миф.

      Неважно, сколько у тебя виртуальных нуликов на банковских счетах, важно сколько нефти, газа и металлов в недрах твоей страны. Когда всё это не скупают по цене стеклярусных бус.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:36
    Россия – это не Испания и не другая страна, ей подобная. Это если ввести санкции против Испании, то её экономика рухнет. С Россией такое не пройдёт.
    Приятно слышать от президента Сальвадора ободряющие слова в адрес России. Вот только на Западе этого ни как понять не могут и во вред себе, с натугой рожают новые пакеты санкций.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 07:51
      Я думаю, на Западе, вводя санкции, ждали, что мы поведём себя как Советский Союз в своё время - то есть и сами тоже уйдём в изоляцию от "проклятого Запада". Жаль только, что, возможно, они сами не до конца понимают, что ждут именно этого. Реальность и правда такова, что изолировать Россию можно лишь тогда, когда она сама этого хочет.
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -1
    Сегодня, 07:37
    Проблема Америки в том, что интересы у неё есть, а вот с мозгами у рулевых беда.
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:41
    . Его отец - имам палестинского происхождения. При этом сам нынешний президент центральноамериканской страны выступает за уничтожение палестинского движения ХАМАС


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