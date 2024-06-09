По тропе народа хайда
Дом индейцев хайда. Интересно было бы в нем пожить, не правда ли?
Которое устраивало свои праздники
в этом полночном лесу.
Дикая юная девица в медных украшениях
Танцевала тогда у тотемного столба,
А её соплеменники всю ночь прыгали и плясали
И все быстрее и быстрее кружились они
вокруг тотемного столба!
А барабаны, в которые били седые шаманы,
Стучали все громче и громче…
Тотем том-том, тотем том-том.
Затем каждый индеец громко пел свою песню,
Смачивая горло огненной водой джин-джин,
Но утром все усталые и сонные
Они возвращались в свои типи.
Фрэнк Стаплин «Роз-Мари», 1936 г.
Текст в авторской интерпретации
Люди и культура. «Напишите ещё про индейцев… про индейцев хайда!» – попросили меня сразу несколько читателей ВО и, конечно же, их просьба уже сегодня будет выполнена. Тем более что все эти «индейские дела», как оказалось, опять-таки, самым непосредственным образом связаны с моим детством, а вспоминать о детстве всегда очень приятно.
И было так, что когда мне, наверное, было лет пять, не больше, к нам в Пензу приехал на гастроли какой-то театр оперетты, и моя мама взяла билеты на множество представлений, среди которых были и «Принцесса цирка», и «Баядера», но главное – в их репертуаре оказалась оперетта Фримля и Стотгарта «Роз-Мари».
Оперетта эта поразила меня до глубины души. Прекрасная музыка, песни и… потрясающие декорации! Так, праздник «Тотем-том-том» по ходу действия справляли на поляне в ночном лесу перед деревянным домом (домом индейцев хайда, как я это уже потом узнал), ярко и дико разрисованным и вдобавок украшенным огромным тотемным столбом!
Помню, что я потом дома всех замучил, напевая арию Джима Кеньона, а уж тотемных столбов из пластилина налепил превеликое множество, а еще попросил бабашку сшить себе по книге «Умелые руки» индейский головной убор из перьев ворона.
А потом я увидел американский художественный фильм «Роз-Мари» (1936), и там тоже были прекрасные резные тотемные столбы…
И, кстати, понял, что постановщики оперетты отнеслись к созданию декораций очень серьезно. Ведь дело там как раз и происходит в Канаде, а какие там действуют индейцы, в оперетте не сказано.
Ну а потом много лет спустя я узнал, что индейцы были разные, и того, что было у хайда, не было, скажем, у апачей и команчей, и наоборот. Однако именно у хайда было много такого, чего не встречалось в культуре других индейских народов. Об этом сегодня и пойдет наш рассказ.
Тотемные столбы. Это своеобразная культура и искусство. На них мы можем смотреть, но содержащийся в них смысл остается скрытым от белого человека…
Один столб интереснее другого…
Вот скажите, что может являться основой любого общества?
Конечно же, его экономический базис, на основе которого создается культурная надстройка. У каждого народа базис свой, но в большинстве своем эти базисы очень похожи, вот только экономическая основа общества хайда не похожа ни на что.
Дело в том, что изначально основой общества индейцев хайда являлся… потлач, который представлял собой сложный экономический и социально-политический процесс, включавший приобретение нематериальных благ, таких как имена, и… оборот собственности в виде подарков.
Когда индеец хайда желал отметить какое-нибудь важное для него событие, например, смерть любимого человека, бракосочетание или удачную торговую сделку, он обязательно устраивал потлач. Причем подготовка особо важных потлачей могла занять годы, а сам этот потлач мог продолжаться несколько дней. Люди пели, плясали, ели, пили и при этом оделялись подарками, которые гостям делал организатор празднества. Причем подарки должны были быть ценными, а уж передаривать однажды полученный старый кувшин или потертую рыболовную сеть считалось очень дурным тоном.
Вот так богатство одних хайда перетекало в руки других соплеменников, так что богаче определенного уровня хайда просто не могли стать, но и в окончательную бедность впасть им тоже было невозможно.
Потлач с мистическим танцем в масках. Художник Гордон Миллер
И вот что интересно, оказывается, это именно хайда, и вместе с ними тлинкиты и цимшианы, как раз и придумали вырезать из дерева высоченные тотемные столбы и ставить их возле своих жилищ, благо мачтовым сосновым лесом местность их проживания Бог не обидел!
Миссионеры, правда, думали, что это их духи. Но семьи хайда этими столбами рассказывали главным образом свою историю, поэтому-то и ставили они свои тотемы возле домов или изображали предков в виде фигур на столбах, образующих остов здания.
Поселок хайда, 1799 год. Художник Гордон Миллер
А еще хайда придумали маски-трансформеры, которые надевали танцоры, устраивавшие мистические представления.
Маски обычно изображали животных, превращавшихся в других животных, или мифические существа. Устроены они были по принципу матрешки, то есть могли раскрываться, и под одной маской вдруг оказывалась другая. Естественно, что без танца в масках не обходился ни один потлач.
Поселок хайда, 1876 г. Художник Гордон Миллер
Но в 1885 году канадское правительство потлачи запретило, многие маски были конфискованы и попали в музеи. Сами индейцы посчитали это аспектом европейского колониализма и неприятия религиозных и духовных обычаев хайда.
Поселок хайда Алерт Бэй, 1905 г. Художник Гордон Миллер
Интересно, что культурные особенности племени хайда были во многом связаны с его делением на два клана – воронов и орлов. Причем браки между двумя людьми одного клана запрещались. И дети, родившиеся после брака, становились частью клана матери, хотя жили в доме отца.
Особенность членства в том или ином клане заключалась в разделении между ними мест для рыбалки, охоты или собирательства и мест для жительства. Каждый клан имел права на свои собственные мифы и легенды, танцы, песни и музыку, а заимствовать чужое было нельзя.
Соответственно хайда считали, что их предки произошли от воронов и орлов и украшали свои жилища и одежду их изображениями. То есть это был один народ, но строго разделенный на две ветви, каждая из которых имела свою историю и уникальные обычаи.
Двойная птица хайда – символ племени
Но время идет вперед, все изменяется, и сегодня члены кланов Воронов и Орлов уже могут вступать в брак друг с другом.
А это флаг хайда, на котором мы видим сросшихся между собой ворона и орла
Занятия мужчин и женщин хайда также различались, причем эти различия декларировались и считались традиционными. Мужчины занимались охотой и рыбалкой, строили дома, вырезали каноэ и тотемные столбы. Женщины занимались домашним хозяйством, изготовлением одежды, а также собирали ягоды и моллюсков.
Мужское занятие: рыбалка. Художник Гордон Миллер
Женское занятие: сбор моллюсков. Художник Гордон Миллер
По достижению половой зрелости дяди со стороны матери рассказывали мальчику историю его семьи и посвящали в обязанности мужчины. При этом его могли кормить особой пищей. Так, считалось, что поедание утиных языков помогут ему надолго задерживать дыхание под водой, а вот если есть языки голубой сойки, то можно стать отличным скалолазом.
Хайда в национальном костюме. Художник Билл Холм
С другой стороны тети со стороны отца девушки, едва только у неё начинались месячные, посвящали её во все женские дела племени. Спать ей приходилось на каменной подушке, а есть и пить понемногу, так как считалось, что это сделает её более выносливой.
Как это описано в Бернарда Шульца в его книге «Ошибка Одинокого Бизона», и мальчики, и девочки должны были отправляться в лес, чтобы найти там своего духа покровителя, который должен был вести их по жизни.
В целом же жизнь хайда изменилась очень сильно, хотя они и стараются придерживаться традиционного образа жизни. Сегодня среди них есть свои, причем известные художники, и даже кинематографисты, снимающие полнометражные фильмы на языке хайда.
P. S.
В рамках проекта по обеспечению школы наглядными пособиями, решил сделать также и типичный дом хайда или тлинкитов. Главное тут, конечно, искусно вырезанный тотемный столб. Нашел такой в детском игровом наборе с фигурками индейцев.
Но оказалось, что и он, и сами фигурки выполнены из какого-то мягкого пластика, похожего на резину. Пришлось наклеивать столб на картон, делать бортики из пластилина, мазать все это маслом и заливать расплавленным парафином. На фотографии как раз показан процесс застывания формы из парафина.
Ну а потом парафиновую форму можно будет снять, залить в неё эпоксидную смолу и устанавливать на макете…
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