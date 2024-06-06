На вооружении ВСУ замечены гранатомёты китайского производства

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На вооружении ВСУ замечены гранатомёты китайского производства

Если ознакомиться с некоторыми фотографиями украинских военнослужащих, публикуемыми отдельными бригадами ВСУ, то можно зафиксировать факты использования украинской армией гранатометов китайского производства. В частности, речь идет о гранатомете Type 62.

Согласно одному из снимков, такие гранатометы находятся на вооружении 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. С ними позируют военнослужащие этой украинской бригады.



Естественно, возникает вопрос о том, каким образом гранатометы китайского производства оказались на Украине. Конечно, речи о поставках оружия из Китая и быть не может. Китайское стрелковое оружие попадает на Украину из США. В свою очередь, американские военные получают гранатометы и другое китайское оружие, перехватывая иранские суда с грузами вооружений для йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Ранее неоднократно сообщалось о том, что военные корабли США периодически перехватывают суда с грузами вооружений и боеприпасов для хуситов, следующие в Йемен из Ирана. Затем оружие, которое находилось на этих судах, конфисковывается и попадает в распоряжение американских военных. Далее его и отправляют на Украину. О ближневосточном происхождении партии китайских гранатометов, обнаруженных на вооружении ВСУ, сообщают и средства массовой информации КНР.

В целом можно отметить, что украинская армия отличается колоссальным разнообразием в плане образцов стрелкового оружия и военной техники. Ведь киевский режим буквально собирает «с миру по нитке», из-за чего украинские формирования вооружены очень разнообразно. Это, в свою очередь, создает дополнительные проблемы с материально-техническим обеспечением войск.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 08:18
    «Согласно одному из снимков, такие гранатометы находятся на вооружении 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. С ними позируют военнослужащие этой украинской бригады» —

    — В том-то и дело, что позируют, и позируют специально, чтобы между Россией и Китаем посеять недоверие ...
  2. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 08:21
    Ну, давайте покопаемся откуда у свиноты патрончики 5,45, автоматы АК, откуда М-4, откуда вообще все, чем они воюют?
    Совершенно верно, страны, производящие оружие и боеприпасы, торгуют ими на внешних площадках, а те кто их приобретает, получают право распоряжеться ими в соответствии с заключаемыми контрактами на поставку. Но вот беда, последние лет 50 очень многие приобретатели подтираются этими контрактами, так или иначе переводя приобретенное оружие в якобы неликвиды и вообще в серую и черную зоны оружейного бизнеса.
    Вот и оказывается оружие в горячих точках помимо воли сторон, подписывающих контракты на поставку.
    Оружейные бароны существуют, и пока идут вооруженные конфликты, будут спокойненько жировать на чужой крови. Для них, в их представлении, деньги не пахнут.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:29
    Взять такое суденышко, нагрузить парой тысяч тонн тротила, замаскировав под что - нибудь и пусть захватывают. Как привезут к месту разгрузки рвануть..