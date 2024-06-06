«Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращение

У меня нет оснований полагать, что это было нападение сумасшедшего-одиночки

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал совершенное на него покушение, после которого он постепенно приходит в себя. Записав первое с момента покушения видеообращение, глава словацкого правительства поблагодарил медиков за оказанную помощь и пообещал вернуться к работе на рубеже июня и июля.Как отметил Фицо, он не испытывает ненависти к стрелявшему в него незнакомцу, поскольку тот был лишь «посланником зла». Премьер-министр Словакии отметил, что выступающие против его политики медиа, финансируемые из-за границы, стараются преуменьшать значимость покушения на него. В частности, покушение пытаются выдать как акт некоего психически больного человека. Но на самом деле это не так.- заявил в видеообращении Роберт Фицо.Тем самым, Фицо дал понять, что за покушением стояли силы, заинтересованные в его устранении и в изменении политического курса Словакии, который сейчас не устраивает ведущие страны Запада. Ведь Словакия теперь выступает с критикой эскалации украинского конфликта и отказывается оказывать киевскому режиму военную помощь.Кроме того, глава словацкого правительства намекнул на то, что к финансированию антиправительственных СМИ причастны структуры американского предпринимателя Джорджа Сороса. Он обратился к ним с призывом не преуменьшать последствия покушения.Также Фицо отметил, что он придерживается конфиденциальности относительно состояния своего здоровья, но дал понять, что вред был нанесен значительный. Это и понятно, учитывая, что врачи долго боролись за жизнь словацкого премьер-министра, который первое время находился в бессознательном состоянии.