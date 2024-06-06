«Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращение

17
«Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал совершенное на него покушение, после которого он постепенно приходит в себя. Записав первое с момента покушения видеообращение, глава словацкого правительства поблагодарил медиков за оказанную помощь и пообещал вернуться к работе на рубеже июня и июля.

Как отметил Фицо, он не испытывает ненависти к стрелявшему в него незнакомцу, поскольку тот был лишь «посланником зла». Премьер-министр Словакии отметил, что выступающие против его политики медиа, финансируемые из-за границы, стараются преуменьшать значимость покушения на него. В частности, покушение пытаются выдать как акт некоего психически больного человека. Но на самом деле это не так.

У меня нет оснований полагать, что это было нападение сумасшедшего-одиночки

- заявил в видеообращении Роберт Фицо.

Тем самым, Фицо дал понять, что за покушением стояли силы, заинтересованные в его устранении и в изменении политического курса Словакии, который сейчас не устраивает ведущие страны Запада. Ведь Словакия теперь выступает с критикой эскалации украинского конфликта и отказывается оказывать киевскому режиму военную помощь.

Кроме того, глава словацкого правительства намекнул на то, что к финансированию антиправительственных СМИ причастны структуры американского предпринимателя Джорджа Сороса. Он обратился к ним с призывом не преуменьшать последствия покушения.

Также Фицо отметил, что он придерживается конфиденциальности относительно состояния своего здоровья, но дал понять, что вред был нанесен значительный. Это и понятно, учитывая, что врачи долго боролись за жизнь словацкого премьер-министра, который первое время находился в бессознательном состоянии.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 08:31
    — Дай Бог ему здоровья,сил и удачи! ...
    (Ну и с охраной разобраться)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 08:41
      — Дай Бог ему здоровья,сил и удачи! ...
      Надеемся что его это покушение не сломало и не запугало... Здоровья вам, господин президент!!! love
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 08:49
        Ну хоть Фицо наконец-то понял кто его враг и враг Словакии. С самого момента покушения было понятно, что это не псих-одиночка, а работа спецслужб. Теперь вопрос в том, что наболтал террорист на допросе после задержания, и чьи уши торчат за покушением. На вскидку, за покушением стоят Украина и Великобритания. am
        Надеюсь, что после выздоровления Фицо окажет поддержку Орбану в его прагматичной позиции по поводу СВО.
        Едва ли результаты расследования покушения будут обнародованы. Это слишком опасно для Словакии.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 11:36
          Цитата: Бородач
          Ну хоть Фицо наконец-то понял кто его враг и враг Словакии.

          Таких как он, в каждой стране и не один десяток политиков, другое дело что им не дают прийти к власти, и не дают делать заявления для прессы. Но надеюсь ситуация начнет меняться, посмотрим как пройдут выборы в Европарламент.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 10:14
        Цитата: Lev_Russia
        — Дай Бог ему здоровья,сил и удачи! ...
        Надеемся что его это покушение не сломало и не запугало... Здоровья вам, господин президент!!! love

        Если быть точнее, то Роберт Фицо премьер, а не президент. Президентом там числится Зузана Чапутова.
        Как бы там ни было, ему можно пожелать только скорейшего выздоровления. yes
    2. Венд Звание
      Венд
      +2
      Сегодня, 09:35
      Конечно не было нападением сумасшедшего, это была подготовленная спецслужбами ЦРУ и МИ6 операция
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:32
    «Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращение
    . И что это было???
    Открыт по новой сезон политического терроризма?
    Хотя... а кто и когда его закрывал???
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 08:36
    Да там целая группа работала по устранению Роберта Фицо.
    Одни уговорили, обрабатывали-Юрая стрелка.
    Другие знали где и когда нужно будет стрелять.
    Другие оружие передали.
    Были и дублеры стрелки, не факт что если скрутили Юрая,что дублеры не прикончили Фицо.
    Тут сейчас сыр бор и туман следствия.
    Скрыто всё.
    Фицо желаем здоровья, правильную сторону России принял.
    Надеюсь Вован и Лексус приоткроют тайны покушения????
    Ну или хакеры из Fancy Bears расскажут тайны покушения.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 08:43
      Фицо желаем здоровья, правильную сторону России принял.

      Всё таки не России, а своей Словакии... Главное что не Брюсселя...
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +8
      Сегодня, 08:46
      Фицо вовсе не на стороне России -он просто на стороне своего народа и здравого смысла /как и Орбан/
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 09:02
        Фицо вовсе не на стороне России -он просто на стороне своего народа и здравого смысла /как и Орбан/
        Это нормально, когда политический лидер в первую очередь "печётся" не о собственных благах, а благе своей страны и своего народа. О таких говорят: независимый лидер.
        hi
    3. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 09:59
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Фицо желаем здоровья,

      За одного битого , двух не битых дают ! Так на Руси говорили . hi
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 09:00
    Давай Фицо вставай. Этому миру предстоит многое пережить
  5. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +4
    Сегодня, 09:20
    Они убивают всех неугодных. А окраинцы просто слетели с катушке.
  6. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 11:08
    Да! Роберт, Вы оказались в не том месте, в не то время и не с теми.... Сейчас время скудных умом или отчаянных идиотов, а Вы захотели порядочности, интеллигентности и элементарного здравого смысла от своей страны и её международного окружения... Здоровья Вам, мужества и терпения..." Ломать" Вас и Ваших соратников, "через колено," ещё будут, с утроенной энергией... Всё произошедшее, с Вами,- банальная "проба пера" со стороны США и британской MI-6..... Выстоите, значит Словакия будет суверенной, развитой, "рукопожатной". "Сломаетесь" - будете "подмандатной территорией", со всеми вытекающими.....
  7. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 11:26
    Очень желаю ему выздоровления.

    А ещё, если не выход из Евросоюза, то очень желаю ему играть роль троянского коня в стане врага и друга разумных стран мира.
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:36
    У меня нет оснований полагать, что это было нападение сумасшедшего-одиночки

    - заявил в видеообращении Роберт Фицо.
    Однозначно. Надеюсь раскрутят)).
    Скорейшего выздоровления!