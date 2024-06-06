Гражданин Колумбии, воевавший за ВСУ, попал в плен

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Гражданин Колумбии, воевавший за ВСУ, попал в плен

Иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, всё чаще находят на фронте свой конец, либо в лучшем для себя случае попадают в плен к российским военным.

Как сообщает Минобороны России, в районе населённого пункта Красногоровка в ДНР в плен сдался колумбийский наёмник ВСУ по имени Анхель Карденас Монтилла. Он воевал в рядах 59-й бригады вооружённых сил Украины.



Довоевавшийся колумбиец призвал своих сограждан не отправляться на Украину, чтобы воевать против России.

По его словам, украинское командование использовало наёмников как расходный материал.

Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня

- сказал Монтилла. И в этом явно есть лукавство. Когда он ехал на Украину, то уж точно понимал, что не для "охраны зданий" киевскому режиму нужна живая сила.

Гражданин Колумбии, не владеющий ни русским, ни украинским языком, также рассказал, что он оказался в рядах ВСУ, ответив на объявление в соцсети TikTok.

По данным Следственного комитета РФ, среди иностранных наёмников, воюющих на Украине против России, находятся представители почти 50 стран. В отношении 650 таких лиц в России возбуждены уголовные дела.

В последнее время Киев на американские и европейские финансовые средства активно ведёт работу по вербовке среди граждан латиноамериканских стран.
42 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:43
    «Украинцы обманули нас» —

    "Ах, обмануть меня не трудно!..
    Я сам обманываться рад!" ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 08:48
      Довоевавшийся колумбиец призвал своих сограждан не отправляться на Украину, чтобы воевать против России.По его словам, украинское командование использовало наёмников как расходный материал.

      Не понял... А что, колумбийская наркомафия уже ничего не платит за подобную работу или там конкурс высокий на место, а Окраина всех и так к себе гребёт, не задавая лишних вопросов...???
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 08:55
        Ну, есть такая порода людей, которые ловят кайф именно от участия в крупномасштабных боевых действиях. Правда и пули они ловят тоже регулярно.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 09:47
          Так,, на осину, и видео в тик-ток, на каждую рекламу ответить антирекламой
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 09:20
        Вы не поняли: поймали наркокурьера просроченного презика. laughing
        Думаю колумбийцу будет очень комфортно с кайлом в руках за Полярным кругом. laughing good
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:06
      -Они сказали, что мы будем охранять здание,
      Цех по производству кокаина.
    3. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +3
      Сегодня, 09:17
      Врет гаденыш!
      Иностранных наемников (не граждан Украины) воюющих с Российской армией на Украине нужно расстреливать на месте.
      Такое моё мнение.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:48
        Вешать, дружище, вешать, на камеру. Пуля слишком почетно
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +10
    Сегодня, 08:47
    Ну и в расход его, можно публично судить!
    А если обойтись так,как мы обходимся с военнопленными противника, то после обмена, они радостно опять бегут на передовую и в случае чего, опять сдаются, ведь им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 08:49
      Не можно,а нужно.Причем прилюдно..
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 09:22
        Лучше его отправить в Дикси - лёд колоть и снег чистить. Пожизненно. laughing И репортажи в Колумбию отправлять о его северном ударном труде. good
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +3
          Сегодня, 10:10
          Лучше его отправить в Дикси - лёд колоть и снег чистить.
          Где это Дикси? Хотел посмотреть на карте России и не нашел... это в какой стране находится? Поисковик выдает Диксиленд или Диксон... или уже объединились в единый конгломерат Диксон и Тикси? Как же я отстал от жизни... request lol
    2. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 08:51
      Цитата: 75Сергей
      Ну и в расход его, можно публично судить!
      А если обойтись так,как мы обходимся с военнопленными противника, то после обмена, они радостно опять бегут на передовую и в случае чего, опять сдаются, ведь им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.

      Так то, оно так. Я тоже так думаю - никакого обмена, чтобы другим урок был. А с другой стороны, если его одного поменять на 100 наших пацанов. А чего мелочиться? На войне не до торга.
      1. ГГВ Звание
        ГГВ
        +6
        Сегодня, 09:04
        Только xoxлы не обменяют его даже на двух наших.Этих наемников проплачивает запад и xoxлам их выручать из плена на овощ ненужно.И для запада они быдло(скот)
      2. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +3
        Сегодня, 09:07
        Думаю пропорция будет обратная, да и наши приходят из ИХ плена инвалидами.
      3. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 09:39
        Цитата: BecmepH
        Так то, оно так. Я тоже так думаю - никакого обмена, чтобы другим урок был. А с другой стороны, если его одного поменять на 100 наших пацанов. А чего мелочиться?

        Было бы неплохо, но увы, не поменяют, поскольку ценность этого кадра для той стороны равна нулю.
        Вчера видел ролик, где показано как бандерлоги в каком то здании поставили на карачки четверых наёмников африканцев и расстреляли, за то, что они покинули позиции.
        Не понимаю, зачем вообще таких в плен брать? Сейчас начнётся тягомотина с дипломатическими реверансами, судами, омбудсменами по правам человека и прочей лабудой, что бы после 10-15 лет зоновской отсидки на российских харчах, оплатить ему билет до Колумбии из российского же бюджета, а он там напишет книгу "Приключения Анхеля Карденаса Монтилла в России".
        1. BecmepH Звание
          BecmepH
          0
          Сегодня, 11:45
          Цитата: Ныробский
          Было бы неплохо, но увы, не поменяют, поскольку ценность этого кадра для той стороны равна нулю.

          Всё верно пИшите. Но, пацанов то наших жалко, их матерей, жён, деток.
    3. Штааль Звание
      Штааль
      -5
      Сегодня, 09:03
      Ни в коем случае не убивать.
      Гораздо эффективнее использовать испаноязычного товарища в пропагандистских целях, снять ролик антивоенный и тд
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +5
        Сегодня, 09:13
        Цитата: Штааль
        Ни в коем случае не убивать.
        Гораздо эффективнее использовать испаноязычного товарища в пропагандистских целях, снять ролик антивоенный и тд

        Они там уже все запропагандированы. Суд, приговор, высшая мера и раструбить на весь мир...Вот это пропаганда
    4. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 09:12
      Ну и в расход его, можно публично судить!

      Ага и повесить его за мошонку а видео выложить в TikTok чтобы другие желающие испытать судьбу увидели финал.
  3. dzvero Звание
    dzvero
    0
    Сегодня, 08:49
    Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня

    Чего вдруг предъяву украм выкатывать - бункер в укрепрайоне тоже здание smile
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 08:50
    Изображать из себя невинную овечку, которую обманули... ну в общем, опять музыканты, повара и прочие художники.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 08:57
      Не, с колумбийцами были видео их истерик в расположении, они там как только не кидались на всушников.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 09:26
        Однако, пошли воевать, а на их истерики, нациками, плевать...
        В общем то, бывает по разному, но в общем и целом, "дружно" на могилизацию отправят всех....
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:52
    Будем на мыло менять ( фильм "Александр Невский).
  6. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +6
    Сегодня, 08:56
    А мог бы спокойно охранять кокаиновые плантации у дона Педро и щупать девок...
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 08:58
    Спросили бы как будет хлеб на украинском и если не ответил то на ноль множить. Старый способ же. Что не учил ни русский ни украинский, это их проблемы т.к английский не очень международный.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:05
    Колумбийцев там много...
  9. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 09:07
    отрубите ему голову мачете все по понятиям они чоткие поцанчики эти колумбийцы хотя до сальвадорцев им далеко
  10. VladimirNET Звание
    VladimirNET
    +4
    Сегодня, 09:10
    Главное чтобы не отпутили, как с другим было - которого повторно "узнали" в рядах ВСУ.
  11. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +7
    Сегодня, 09:11
    А в плен то его зачем брали? Ну ладно в пылу боя не разобрались. Поднял руки - пленный, но потом. По всем международным законам он не комбатант. Следовательно никакие законы, в том числе ведения войны на него не распространяются. Он не может быть военнопленным. Он преступник с оружием в руках. Нужно было отвести его за уголок и "отпустить" в Колумбию. Гораздо более эффективный способ довести другим информацию, что на войну за денюжкой ездить не надо. А так видели мы этих наемников с довольными рожами повторно приезжающих на Украину после нашего плена.
  12. спас Звание
    спас
    0
    Сегодня, 09:14
    Вживить GPS маячок и обменять на наших, а появится снова на передке в расположении своих наёмников, то ракету туда.
    1. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 09:41
      кому там латинос нужен, это не белый бвана из стран нато, никто его обменивать с той стороны не захочет
  13. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 09:18
    Этих любителей повоевать надо вешать прямо перед посольствами их стран в Москве. Уж там точно все мировые СМИ покажут, не отвертишься и не замолчишь. С паспортом на шее. У каждого посольства поставить висельницы, выездной заседания суда, приговор, последнее слово подтверждающее его гражданство и исполнение приговора. Желающие сразу поубавятся.
  14. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 09:26
    Гражданин Колумбии, воевавший за ВСУ, попал в плен

    А чего не пристрелили на месте? belay
    Пока наёмники не поймут, что участие в БД на Русской Окраине для них путешествие в чёрную дыру (космическую, а не то что некоторым могло втемяшиться) из которой нет возврата, дорога в один конец, то не забудут туда дорогу за "лёгкими деньгами".
    До каждого должно дойти, что приезд на окраину дорога на кладбище, которое ещё нужно как-то получить. Могут и так бросить, без упокоения, типа "сдох максим ну и х рен с ним!" lol
  15. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 09:35
    Вот же малохольные - "...использовало наёмников как расходный материал....", думали, им в попку дуть будут и пылинки стряхивать wink
  16. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 09:40
    а зачем он нужен в плену? его вряд ли на кого обменяешь, потому как это не котирующийся материал для той стороны не натовец, по моему проще не пожалеть для него пулю
  17. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 09:59
    Повесить его ,снимая на камеру и разместить в сети Тик ток.
  18. jetfors_84 Звание
    jetfors_84
    0
    Сегодня, 10:06
    Да сейчас он соловьем заливаться будет, лишь бы не расстреляли.
  19. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 10:55
    Вероятно, в Укрорейх попал по недоразумению... Вербовался в охранную структуру наркокартеля (увидев фото Зеленского после употребления им чего то "забористого"), приняв "Украина", за один из районов сельвы Колумбии.... Бывает, чего с них возьмёшь, полуграмотных....
  20. klev72 Звание
    klev72
    0
    Сегодня, 10:58
    Если взяли в группе, то понять можно, а так, в расход и никаких хлопот наёмников, сколько можно по граблям прыгать!?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 11:31
      может хотели бабоса с родни поиметь как вариант я бы такое скорее рассматривал