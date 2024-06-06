Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня

Иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, всё чаще находят на фронте свой конец, либо в лучшем для себя случае попадают в плен к российским военным.Как сообщает Минобороны России, в районе населённого пункта Красногоровка в ДНР в плен сдался колумбийский наёмник ВСУ по имени Анхель Карденас Монтилла. Он воевал в рядах 59-й бригады вооружённых сил Украины.Довоевавшийся колумбиец призвал своих сограждан не отправляться на Украину, чтобы воевать против России.По его словам, украинское командование использовало наёмников как расходный материал.- сказал Монтилла. И в этом явно есть лукавство. Когда он ехал на Украину, то уж точно понимал, что не для "охраны зданий" киевскому режиму нужна живая сила.Гражданин Колумбии, не владеющий ни русским, ни украинским языком, также рассказал, что он оказался в рядах ВСУ, ответив на объявление в соцсети TikTok.По данным Следственного комитета РФ, среди иностранных наёмников, воюющих на Украине против России, находятся представители почти 50 стран. В отношении 650 таких лиц в России возбуждены уголовные дела.В последнее время Киев на американские и европейские финансовые средства активно ведёт работу по вербовке среди граждан латиноамериканских стран.