Мы не собираемся прекращать огонь. Наша цель – уничтожение ХАМАС. И мы не принимаем позицию террористов, которые заявляют, что будут вести переговоры об освобождении заложников только в случае прекращения огня.

Мы не примем ни одной сделки с ХАМАС, если это будет мешать достижению наших целей.

Министр обороны Израиля совершил полёт на истребителе F-15 над сектором Газа и вдоль южной границы Ливана. Самолёт принадлежит 113-й эскадрилье израильских ВВС, которая «особо отличилась» при нанесении ударов как по Газе и другим городам палестинского анклава, так и по ливанской территории. В связи с этим возникают вопросы относительно того, не участвовал ли сам Йоав Галлант в нанесении ударов во время вылета на боевом самолёте?Это вполне могло произойти, если учитывать, какие слова израильский министр высказал перед совершением полёта. По словам Йоава Галланта, Израиль будет вести переговоры об освобождении заложников с ХАМАС «только сохраняя ведение огня».Галлант:Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ продолжит делать всё, чтобы «измотать врага».Галлант:Все эти заявления министр израильского военного кабмина сделал на фоне визита директора ЦРУ и главы египетской разведки для переговоров с представителями ХАМАС в столицу Катара, Дохе. Там среди прочего обсуждался вопрос освобождения израильских пленных и заложников.