Министр обороны Израиля совершил полёт на истребителе F-15 над сектором Газа и вдоль южной границы Ливана

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Министр обороны Израиля совершил полёт на истребителе F-15 над сектором Газа и вдоль южной границы Ливана

Министр обороны Израиля совершил полёт на истребителе F-15 над сектором Газа и вдоль южной границы Ливана. Самолёт принадлежит 113-й эскадрилье израильских ВВС, которая «особо отличилась» при нанесении ударов как по Газе и другим городам палестинского анклава, так и по ливанской территории. В связи с этим возникают вопросы относительно того, не участвовал ли сам Йоав Галлант в нанесении ударов во время вылета на боевом самолёте?

Это вполне могло произойти, если учитывать, какие слова израильский министр высказал перед совершением полёта. По словам Йоава Галланта, Израиль будет вести переговоры об освобождении заложников с ХАМАС «только сохраняя ведение огня».



Галлант:

Мы не собираемся прекращать огонь. Наша цель – уничтожение ХАМАС. И мы не принимаем позицию террористов, которые заявляют, что будут вести переговоры об освобождении заложников только в случае прекращения огня.

Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ продолжит делать всё, чтобы «измотать врага».

Галлант:

Мы не примем ни одной сделки с ХАМАС, если это будет мешать достижению наших целей.

Все эти заявления министр израильского военного кабмина сделал на фоне визита директора ЦРУ и главы египетской разведки для переговоров с представителями ХАМАС в столицу Катара, Дохе. Там среди прочего обсуждался вопрос освобождения израильских пленных и заложников.
5 комментариев
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  1. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +3
    Сегодня, 08:40
    сионисты после захвата власти сами стали государственными террористами.
    как впрочем и две тысячи лет назад am
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:45
    Судя по территории Израиля ,министр совершил " взлёт - посадку".
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:55
      Очень интересна биография этого военного преступника ,даже в "Вике".Он до министра обороны был Министром Образования.Кстати он сухопутный моряк ,а не лётчик.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 08:53
    Израиль начал бомбардировки Ливана фосфорными бомбами. По-всему очевидно идёт подготовка к наступлению. По одиночке они их загасят всех
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:34
    Министр обороны Израиля совершил полёт на истребителе F-15 над сектором Газа и вдоль южной границы Ливана.
    решил еврейским герингом стать? так уже и без этого, вся верхушка исравулЯ - фашисты.