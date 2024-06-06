Министр обороны Израиля совершил полёт на истребителе F-15 над сектором Газа и вдоль южной границы Ливана
5
Министр обороны Израиля совершил полёт на истребителе F-15 над сектором Газа и вдоль южной границы Ливана. Самолёт принадлежит 113-й эскадрилье израильских ВВС, которая «особо отличилась» при нанесении ударов как по Газе и другим городам палестинского анклава, так и по ливанской территории. В связи с этим возникают вопросы относительно того, не участвовал ли сам Йоав Галлант в нанесении ударов во время вылета на боевом самолёте?
Это вполне могло произойти, если учитывать, какие слова израильский министр высказал перед совершением полёта. По словам Йоава Галланта, Израиль будет вести переговоры об освобождении заложников с ХАМАС «только сохраняя ведение огня».
Галлант:
Мы не собираемся прекращать огонь. Наша цель – уничтожение ХАМАС. И мы не принимаем позицию террористов, которые заявляют, что будут вести переговоры об освобождении заложников только в случае прекращения огня.
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ продолжит делать всё, чтобы «измотать врага».
Галлант:
Мы не примем ни одной сделки с ХАМАС, если это будет мешать достижению наших целей.
Все эти заявления министр израильского военного кабмина сделал на фоне визита директора ЦРУ и главы египетской разведки для переговоров с представителями ХАМАС в столицу Катара, Дохе. Там среди прочего обсуждался вопрос освобождения израильских пленных и заложников.
Минобороны Израиля
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация