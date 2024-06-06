Трамп: Ситуация вокруг Украины ведёт к Третьей мировой войне

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Трамп: Ситуация вокруг Украины ведёт к Третьей мировой войне

Ситуация вокруг Украины идёт по пути эскалации и может привести мир к новой мировой войне, считает экс-президент США Дональд Трамп.

В эфире телеканала Fox News политик выразил большую обеспокоенность украинскими ударами по российской территории и разговорами о возможном применении ядерного оружия.



Мы ближе к третье мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней –Украина теперь говорит об ударах по России, а президент Путин говорит про ядерное оружие

— заявил Трамп.

Он также отметил, что в подобной сложнейшей для мира ситуации нынешний хозяин Белого дома Джо Байден даже «не знает, что сказать».

45-й американский президент вновь подтвердил свою позицию относительно украинского конфликта.

Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую её быстро. Этого никогда бы не было (если бы он, Трамп, был президентом)

— заверил политик.

Дональд Трамп занимал пост президента США в 2017-2021 годах. Затем его сменил демократ Джо Байден, которому он проиграл выборы, однако поражение выглядели сфабрикованным. В ноябре этого года в США должны состояться очередные президентские выборы, на которых, очевидно, вновь будут состязаться Трамп и Байден.

Два дня назад Трамп выиграл последние внутрипартийные выборы Республиканской партии, несмотря на судебные преследования.
30 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:17
    Донни продолжают топтать - писали что полиция лишила его лицензии на ношение оружия за то что против него выдвинуты обвинения по уголовному делу. Во всем щемят Донни.....
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:27
      Батюшки, неужто и до этого толстокожего хоть что-то дошло...??? Аль это обычный предвыборный мандраж...??? Ну пусть хоть так... Пусть хоть чего то опасаются... am
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 10:32
        Не. Он такого не говорил. Он обещал закончить войну на Окраине за пару дней. Но это точно фарс. Нас то не спросили
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 10:37
          Не. Он такого не говорил.

          "Как сообщает The Washington Post, Трамп буквально пригрозил "бомбить Москву и Пекин", если бы был действующим президентом. В тексте отмечается, что на мероприятиях по сбору средств Трамп часто обращается к вопросам внешней политики."... "Трамп сказал, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве "Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань".
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +1
            Сегодня, 10:40
            Ну может я пропустил мимо ушей request
            Но он сам то походу не подумал чего сказал. Может и к нему маразм пришёл request
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +1
              Сегодня, 10:42
              Может и к нему маразм пришёл

              Вполне возможно... Судя по возрасту и речам вся политическая верхушка в Америке страдает этим, правда в разной степени...
          2. stelltok Звание
            stelltok
            +2
            Сегодня, 10:58
            А что он должен был сказать (сейчас перед выборами)? Что любит Россию, всей душой laughing
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 10:18
    Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую её быстро. Этого никогда бы не было
    belay "Я" - последняя буква алфавита. fool Путина не спросил, лба не перекрестил, а туда же "я -мста!"
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 10:38
      Он типичный американец.Отсюда следует,что ор думает,что является пупом вселенной,истиной в последней инстанции.Это все,что надо знать о Трампе.Да и о других.Их там сейчас поболе 300 мильёнов наберется..
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 10:19
    "Ситуация вокруг Украины идёт по пути эскалации и может привести мир к новой мировой войне, считает экс-президент США Дональд Трамп."

    Свежо, оригинально и неожиданно. laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:23
    Трамп ,говорит правду что у самоходного Джо каждый ход - худший.Прикольный маркер о начале третьей мировой ,страт запасы нефти в США.Напомню в мирное время США потребляет 21 млн баррелей нефтепродуктов в сутки.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 10:26
    Да хорош уже народ пугать новостями-сказками от этих современных клоунов. С таким же успехом можно печать высказывания бабушек у подъезда. Конкретно этот ещё пару дней назад говорил своим избирателям, что давно бомбил бы Россию и Китай, а не как Байден.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:35
      Не помню такого. Но в любом случае и Россию и Китай - грыжа у них вылезет, а пупок развяжется
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 10:37
        https://topwar.ru/243341-tramp-zajavil-chto-buduchi-prezidentom-bombil-by-moskvu-i-pekin-v-sluchae-vtorzhenija-rf-na-ukrainu-i-knr-na-tajvan.html
    2. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Копчёный
      Конкретно этот ещё пару дней назад говорил своим избирателям, что давно бомбил бы Россию и Китай

      Говорил или не говорил - никто не знает. Видеозапись никто не предоставил. И даже точной цитаты никто не привел, все только перепевают журналюг, которые запустили эту новость.
  6. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 10:28
    [b]
    будут состязаться Трамп и Байден[
    /b] В президенты идут одни старики,маразм не сгинет!
  7. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 10:30
    мировой переполох.кто виноват и что делать?
  8. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    +2
    Сегодня, 10:31
    В период прошлого президентства он то же много что говорил, заявлял, но в итоге все было пшик
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:37
    А не ты ли , гнусь лохматая , первый начал хохлоте оружие поставлять?
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:41
    Трамп: Ситуация вокруг Украины ведёт к Третьей мировой войне

    Разбирайтесь со своими тараканами и не суйтесь в чужие разборки на правах третейских судей.
    У вас руки по локоть в крови, от ваших дел в Ираке, Ливии, Венесуэле несёт мертвечиной. Ваши военнослужащие - смрадные скоты, сующие свои рыла туда, где им их не бьют...
    Оставьте: это спор славян между собою
  11. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 10:45
    На прошлой неделе он втирал избирателям,что если бы был Президентом во время "нападения России на Украину" или нападения Китая на Тайвань,то бомбил бы и Москву и Пекин...У России всего то пара Союзников,они давно известны.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:53
      Ну вроде три - Китай, Иран и КНДР. Есть ещё типа Сирии и прочих, но от них толку не будет. А эти точно против гегемонии сша и нам тут с ними по пути
      1. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 11:43
        "У России два Союзника- её Армия и Флот".Александр III.
  12. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 10:46
    Тем временем Батька в Монголии натягивает тетиву..
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Прощай оружие.
      Тем временем Батька в Монголии натягивает тетиву..

      Помнится, было время и я в Монголии натягивал...
      Эх, трах-тибидох...
      Сайн-шанда, Сайн-шанда - голубые дали...
  13. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:50
    Мы ближе к третье мировой войне.
    Да неужели только сейчас начинает доходить или как обычно предвыборные лозунги? Кто-то еще недавно хвастался, что будучи президентом ввел наибольшее количество санкций в отношении России стремясь подорвать ее экономику.
    Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую её быстро.
    Чем ближе выборы тем "мощнее" лозунги.
  14. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +1
    Сегодня, 10:52
    Вообще-то Трамп бизнесмен и умеет просчитывать свои шаги
    А Байден.. Хорошо, здоровается с нивидимками
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:54
    И что тут стоит/можно обсуждать?
    Шоу одного актёра должно продолжатся.
  16. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 11:38
    У Трампа выбор невелик - или в белый дом, или в тюрьму. Отличная мотивация, надо полагать.
    1. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 11:56
      На кой он нужен, Трамп!
      Такого наворотит, весь Мир офигеет!
      Нельзя ему в президенты такой сильной страны!