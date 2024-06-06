Трамп: Ситуация вокруг Украины ведёт к Третьей мировой войне

Мы ближе к третье мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней –Украина теперь говорит об ударах по России, а президент Путин говорит про ядерное оружие

Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую её быстро. Этого никогда бы не было (если бы он, Трамп, был президентом)