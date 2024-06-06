Трамп: Ситуация вокруг Украины ведёт к Третьей мировой войне
Ситуация вокруг Украины идёт по пути эскалации и может привести мир к новой мировой войне, считает экс-президент США Дональд Трамп.
В эфире телеканала Fox News политик выразил большую обеспокоенность украинскими ударами по российской территории и разговорами о возможном применении ядерного оружия.
— заявил Трамп.
Он также отметил, что в подобной сложнейшей для мира ситуации нынешний хозяин Белого дома Джо Байден даже «не знает, что сказать».
45-й американский президент вновь подтвердил свою позицию относительно украинского конфликта.
— заверил политик.
Дональд Трамп занимал пост президента США в 2017-2021 годах. Затем его сменил демократ Джо Байден, которому он проиграл выборы, однако поражение выглядели сфабрикованным. В ноябре этого года в США должны состояться очередные президентские выборы, на которых, очевидно, вновь будут состязаться Трамп и Байден.
Два дня назад Трамп выиграл последние внутрипартийные выборы Республиканской партии, несмотря на судебные преследования.
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