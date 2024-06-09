Ингигерд. Премудрая жена мудрого князя Ярослава



Ингигерд и Ярослав Мудрый на картине Э. Якушина

Супруга Ярослава Мудрого



А. М. Васнецов. Старинный Великий Новгород

«У Конунга Ярицлейва всегда были нордманны и свенские люди… много нордманнов, и он давал им жалованье... Звание ярла давалось для того, чтобы ярл защищал государство конунга от язычников».

«Конунг так сильно любил Ингигерд, что почти ничего не мог сделать, помимо её воли».

«В этой палате хорошо, и редко где найдется такая же или большая красота, и столько богатства в одном доме, и столько хороших вождей и храбрых мужей, но всё-таки лучше та палата, где сидит Олав конунг, сын Харальда, хотя она стоит на одних столбах».



Конунг рассердился на неё и сказал: «Обидны такие слова, и ты показываешь опять любовь свою к Олаву конунгу», – и ударил её по щеке.



Она сказала: «И всё-таки между вами больше разницы, чем я могу, как подобает, сказать словами».



Ушла она разгневанная и говорит друзьям своим, что хочет уехать из его земли и больше не принимать от него такого позора».

Неспокойное время

«Имел он (Владимир) трех сыновей: одному из них он взял в жены дочь нашего гонителя князя Болеслава, с которой поляками был послан епископ колобжегский Рейнберн... Упомянутый король (Владимир Святославич), узнав, что его сын по тайному наущению Болеслава собирается вступить с ним в борьбу, схватил его вместе с женой и епископом и заключил в отдельную темницу».



Эймунд в советском фильме «Ярослав Мудрый»

«Я слышал о смерти Вальдимара-конунга с Востока, из Гардарики («Страна городов» – Русь), и эти владения держат теперь трое сыновей его, славнейшие мужи. Он наделил их не совсем поровну... и зовется Бурицлав тот, кто получил большую долю отцовского наследия. Другого зовут Ярицлейв (Ярослав), а третьего – Вартилав (Брячислав). Бурицлав держит Кенугард («Корабельный город» – Киев), а это – лучшее княжество во всем Гардарики. Ярицлейв держит Хольмгард («Город на острове» – Новгород), а третий – Палтескью (Полоцк). Теперь у них разлад из-за владений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу больше и лучше: он видит урон своей власти в том, что его владения меньше отцовских, и считает, что потому он ниже своих предков».

«Я ей не доверяю, потому что она умнее конунга».

«Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тмуторокани в Киев, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на трон в Чернигове... Ярослав послал за море за варягами, и пришел Якун с варягами, и был этот Якун се леп (красив), и плащ у него был золотом выткан... Мстислав же, узнав об этом, вышел к ним навстречу к Листвену».

«Побежал Ярослав с Якуном, князем варяжским, и тот Якун на бегу бросил свой плащ золотой. Ярослав же пришёл в Новгород, а Якун ушёл за море».

Встреча Ингигерд и Олава Харальдсона



Олав превращает троллей в камень

«Я стоял на холме и смотрел на женщину,

Как несла её на себе прекрасная лошадь.

Прекрасноокая женщина лишила меня моей радости...

Некогда росло великолепное дерево,

Во всякое время года вечнозелёное

И с цветами, как знали дружины ярлов;

Теперь листва дерева быстро поблекла в Гардах;

Так как женщина завязала узлом золотую повязку».



Олав Святой, статуя в норвежской церкви Аустеволл



Икона «Отплытие святого Олава из Новгорода в Норвегию на мученичество». Его провожают Ярослав и Ингигерд (святые Георгий и Анна), рядом с которыми стоит Магнус