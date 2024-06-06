Командование ВСУ: ВС России нанесли удар по объектам на Днепропетровщине ракетами «Искандер-М»
ВС России нанесли удар по объектам на Днепропетровщине двумя ракетами «Искандер-М». Помимо этого, украинские цели атаковали 18 ударных беспилотников.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные не утверждают, что им удалось сбить наши ракеты, но и о нанесенных повреждениях не говорят. Касаемо российских дронов «Герань», которые противник называет «шахедами», силы ПВО ВСУ якобы уничтожили над несколькими регионами страны их все, кроме одного.
Как обычно, заявления украинского командования об «успехах» противовоздушной обороны никак не стыкуются с сообщениями местных властей.
Так, сегодня глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале о повреждениях на неназванном инфраструктурном объекте. Помимо этого, российскими военными был причинен ущерб газопроводу и линии электропередач.
Чиновник утверждает, что атака производилась на цели в Никопольском районе. В частности, прилеты зафиксированы в Никополе, а также в окрестностях Марганца и Червоногригорьевке. Причем райцентр был атакован и ночью, и сегодняшним утром.
Лысак ничего не говорит о ракетном ударе россиян, но сообщает о прилетах беспилотников и артиллерийских боеприпасов.
Объекты ВСУ и энергетическая инфраструктура Днепропетровской области подвергаются российским атакам регулярно. Так, двумя днями ранее местная администрация также сообщала о повреждениях инфраструктурных объектов.
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