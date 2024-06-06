Командование ВСУ: ВС России нанесли удар по объектам на Днепропетровщине ракетами «Искандер-М»

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Командование ВСУ: ВС России нанесли удар по объектам на Днепропетровщине ракетами «Искандер-М»

ВС России нанесли удар по объектам на Днепропетровщине двумя ракетами «Искандер-М». Помимо этого, украинские цели атаковали 18 ударных беспилотников.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные не утверждают, что им удалось сбить наши ракеты, но и о нанесенных повреждениях не говорят. Касаемо российских дронов «Герань», которые противник называет «шахедами», силы ПВО ВСУ якобы уничтожили над несколькими регионами страны их все, кроме одного.

Как обычно, заявления украинского командования об «успехах» противовоздушной обороны никак не стыкуются с сообщениями местных властей.

Так, сегодня глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале о повреждениях на неназванном инфраструктурном объекте. Помимо этого, российскими военными был причинен ущерб газопроводу и линии электропередач.

Чиновник утверждает, что атака производилась на цели в Никопольском районе. В частности, прилеты зафиксированы в Никополе, а также в окрестностях Марганца и Червоногригорьевке. Причем райцентр был атакован и ночью, и сегодняшним утром.

Лысак ничего не говорит о ракетном ударе россиян, но сообщает о прилетах беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

Объекты ВСУ и энергетическая инфраструктура Днепропетровской области подвергаются российским атакам регулярно. Так, двумя днями ранее местная администрация также сообщала о повреждениях инфраструктурных объектов.
2 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +5
    Сегодня, 09:46
    Новые "ракетные бомбы" Д-30СН поразили командный пункт ВСУ в Днепровском.
    Размещая командный пункт в населённом пункте Днепровское в районе Херсона, украинская армия не предполагала, что у звеньев оперативно-тактической авиации ВКС РФ есть инструментарий для поражения находящегося на таком удалении военного объекта.
    Как прокомментировал ТГ-канал «Оборонка», точность поражения подобного авиационного боеприпаса непревзойденная.В комментариях под сообщением было указано, что в неприметных таунхаусах располагались командные кадры украинской армии. И сначала в одно из сооружений прилетела одна «бомбо-ракета», а затем с минимальной задержкой ещё три таких корректируемых снаряда.Мощная ударная волна подняла пыль над всей улицей, а воронки от нового поколения «бомб-планеров» расположились друг от друга на расстоянии в несколько метров.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 10:01
    ВС России нанесли удар по объектам на Днепропетровщине двумя ракетами «Искандер-М».
    Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
    belay У страха глаза велики. Лопухнулись, проспали, а теперь сваливают на несбиваемых Искандеров. request Что это было нужно спрашивать у нашего командования. fool