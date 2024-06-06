ВС РФ взяли под контроль территории от Архангельского до Новоалександровки, продвинувшись к селу Калиново

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ВС РФ взяли под контроль территории от Архангельского до Новоалександровки, продвинувшись к селу Калиново

Российские войска продолжают добиваться успеха на разных направлениях в районе ранее освобождённого пгт Очеретино. Известно о том, что после вхождение в село Новоалександровка, что к северо-западу от Очеретино, наши войска продвинулись и к северу от этого села. В результате успешных действий ВС РФ перевели под свой контроль территории между Новоалександровкой и освобождённым несколько недель назад селом Архангельское.

Противник признаёт потерю территории площадью около 4 кв. км и приближение российской армии к селу Калиново с юга. Также противником признаётся утрата контроля над территорией площадью около 1 кв. км к северо-западу от Архангельского. Таким образом, суммарные территориальные потери противника только за сутки на этом участке фронта оцениваются в 5 кв. км.



Примерное расширение площади территории контроля к северу от Очеретино за последние несколько дней (без учёта освобождения Архангельского, Новокалиново и Керамика):



Зачастую в сети всплывают «экспертные мнения» о том, что продвижение ВС РФ идёт, видите ли, слишком медленно. Для таких трактователей наши военные, выполняющие боевую работу на ЛБС, предлагают вариант самим продемонстрировать на личном примере возможности по «двиганию фронтов» - непосредственно на передовой.
8 комментариев
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  1. Штааль Звание
    Штааль
    +5
    Сегодня, 09:33
    Зачастую в сети всплывают «экспертные мнения» о том, что продвижение ВС РФ идёт, видите ли, слишком медленно.

    Всё идёт так, как идёт, враг тоже сопротивляется как может.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 09:39
      В районе Сокола тоже есть продвижение. Так что фронт в районе Очеретино ВСУ стабилизировать не удалось. После обновления флангов будет продолжено наступление вдоль железной дороги на Прогресс.
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 10:10
      Всё идёт так, как идёт, враг тоже сопротивляется как может.

      С утра посмотрел карту артдуэлей между нашими войсками и ВСУ и получается, что перевес по количеству обстрелов на стороне врага.
      Похоже на то, что страны НАТО и желающие заработать на данном конфликте завалили ВСУ под самую макушку снарядами и прочим вооружением и никакого "голода" в них враг не испытывает. Мочи сопротивляться у него предостаточно.hi
      1. Штааль Звание
        Штааль
        +1
        Сегодня, 10:12
        Ну так это не секрет, что со снарядами и стволами у всу всё в порядке(как и с дронами), несмотря на вбросы из тг-каналом и стонов западных сми.
  2. Комментарий был удален.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 09:54
    А что появилось про 7-ю бригаду под Белогоровкой это ципсошный вброс или паникёры какие?
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 09:55
    . продвижение ВС РФ идёт, видите ли, слишком медленно. Для таких трактователей наши военные, выполняющие боевую работу на ЛБС, предлагают вариант самим продемонстрировать на личном примере возможности по «двиганию фронтов» - непосредственно на передовой.

    Вот это правильно было бы, только маловероятно good
  5. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 10:56
    Эта карта - шедевр наравне с "черным квадратом" Малевича.
  6. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 11:14
    Я ни в коем случае не готов поменять 100 км2 на жизнь одного солдата, ради спешки и юбилейных дат.

    Суть НЕ во взятии территории, а в уничтожении нациского режима, а не украинского мирного народа.

    Именно поэтому легче сидеть и ждать когда нацистов подвезут к оборудованной передовой., для уничтожения.