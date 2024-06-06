Самолеты Piper L-4 в небе Нормандии: во Франции празднуют годовщину открытия второго фронта без участия России
Во Франции проходит празднование 80-летия высадки союзных сил в Нормандии, ставшей крупнейшей десантной операцией за всю историю войн.
6 июня 1944 года, в так называемый день «Д» (D-Day), задействование 7000 кораблей и 9500 самолетов позволило высадить во Франции 132 тыс. солдат и 3200 единиц техники. К концу первого дня союзники захватили плацдарм, который хоть и оказался в два раза меньшим по размеру от запланированного, но дал возможность начать стратегическое наступление.
С этого момента развернулось полномасштабное участие союзников в борьбе с вермахтом. До этого основную тяжесть боев с немецкими войсками несла Красная армия, в то время как США и Британия ограничивались задействованием сил на второстепенных фронтах и в целом наблюдали, чья же сила - советская или гитлеровская - будет брать верх. После высадки англо-американских войск гитлеровцам пришлось перебрасывать на западный фронт дополнительные силы, хотя это вовсе не означало, что нагрузка на Красную Армию значительно снизилась.
- отмечается в издании Infodefensa.
На фоне отсутствия представителей РФ налицо игнорирование западным миром процветающего на Украине культа неонацизма, никак не коррелирующего с празднованием D-Day. Киевский режим, активно почитая гитлеровских пособников, давно превратил День Победы в «поминки» бандеровцев и дивизии СС «Галичина» (запрещённая в РФ террористическая организация).
В торжествах примет участие раритетная техника, воевавшая во Второй мировой войне. Так, в небе Нормандии пролетят самолеты Piper L-4, которые были отправлены Испанией. Эти небольшие машины американского производства использовались главным образом для наведения и корректировки артиллерийского огня.
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