Самолеты Piper L-4 в небе Нормандии: во Франции празднуют годовщину открытия второго фронта без участия России

19
Самолеты Piper L-4 в небе Нормандии: во Франции празднуют годовщину открытия второго фронта без участия России

Во Франции проходит празднование 80-летия высадки союзных сил в Нормандии, ставшей крупнейшей десантной операцией за всю историю войн.

6 июня 1944 года, в так называемый день «Д» (D-Day), задействование 7000 кораблей и 9500 самолетов позволило высадить во Франции 132 тыс. солдат и 3200 единиц техники. К концу первого дня союзники захватили плацдарм, который хоть и оказался в два раза меньшим по размеру от запланированного, но дал возможность начать стратегическое наступление.



С этого момента развернулось полномасштабное участие союзников в борьбе с вермахтом. До этого основную тяжесть боев с немецкими войсками несла Красная армия, в то время как США и Британия ограничивались задействованием сил на второстепенных фронтах и в целом наблюдали, чья же сила - советская или гитлеровская - будет брать верх. После высадки англо-американских войск гитлеровцам пришлось перебрасывать на западный фронт дополнительные силы, хотя это вовсе не означало, что нагрузка на Красную Армию значительно снизилась.

В этом году торжества проходят на фоне войны на Украине. Впервые Россия, наследница Советского Союза, не была приглашена на празднование. Но присутствует украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским

- отмечается в издании Infodefensa.

На фоне отсутствия представителей РФ налицо игнорирование западным миром процветающего на Украине культа неонацизма, никак не коррелирующего с празднованием D-Day. Киевский режим, активно почитая гитлеровских пособников, давно превратил День Победы в «поминки» бандеровцев и дивизии СС «Галичина» (запрещённая в РФ террористическая организация).

В торжествах примет участие раритетная техника, воевавшая во Второй мировой войне. Так, в небе Нормандии пролетят самолеты Piper L-4, которые были отправлены Испанией. Эти небольшие машины американского производства использовались главным образом для наведения и корректировки артиллерийского огня.

19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +7
    Сегодня, 10:12
    Мы свою высадку будем праздновать после освобождения Одессы
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 11:21
      Оптимус_Прайм
      (Оптимус Прайм)
      +6
      Сегодня, 10:12
      Новый
      Мы свою высадку будем праздновать после освобождения Одессы
      good Однозначно это будет.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +6
    Сегодня, 10:12
    До этого основную тяжесть боев с немецкими войсками несла Красная армия,
    belay А после этого, что изменилось? fool
  3. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 10:13
    ну на празднование надо было пригласить нацистов
    хотя бы и таких недоделанных am
    кого-то надо ритуально добивать laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:22
      Так, они были
      Но присутствует украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 10:13
    наследница Советского Союза, не была приглашена на празднование. Но присутствует украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским

    Да уж... Зеленский конечно самый "достойный" наследник Советского Союза с его десоветизацией, декоммунизацией и сносом памятников советским воинам... Французы нам стыдно за вас!!!
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +2
      Сегодня, 11:22
      А в это время в 1944 году...
      Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону немцев на ЛЬВОВСКОМ направлении и за три дня наступательных боёв продвинулись в глубину до 50 километров, расширив прорыв до 200 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели районными центрами Волынской области городами ПОРИЦК, ГОРОХОВ и ЛОВКАЧИ районными центрами Львовской области городами РАДЗЕХОВ, БРОДЫ, ЗОЛОЧЕВ, БУСК, КАМЕНКА, городом и крупным железнодорожным узлом КРАСНОЕ…

      Уже почти полностью была освобождена территория СССР, начали долбить финнов...
      Доблестные "победители"-французы в это время еще продолжали работать на Рейх. "Французский добровольческий легион с осени 1941 года принимал участие в войне Германии против СССР на московском направлении и был единственной не немецкой частью, принявшей участие в этой операции. 5 ноября 1941 года маршал Петен направил послание французским добровольцам: «Перед тем, как вы пойдёте в бой, мне радостно сознавать, что вы не забываете — вам принадлежит часть нашей военной чести».Согласно некоторым французским источникам, французы были последними защитниками бункера Гитлера и помешали «Советам» взять его к празднику 1 мая.
      Число военнопленных французов в плену СССР в 1945 году достигло 23 136 человек, что втрое превышает численность дивизии «Шарлемань».
  5. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +4
    Сегодня, 10:14
    Не только киевский режим, а весь Запад уже давно превратил День Победы в поминки по нацизму, назвав его "днём памяти и скорби". По разгромленным нацистам скорбят!
  6. PROXOR Звание
    PROXOR
    +2
    Сегодня, 10:15
    Праздную что? Что наконец то отстирали свои портки после Дюнкерка и смогли переправится через Ла Манш силами в несколько раз больше чем у немцев быль на тот момент во Франции?

    Первая же мало мальски подготовленная операция Вермахта в Арденах, чуть не обрушил западный фронт.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:23
      Надо, надо было подкинуть им бензину lol
  7. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 10:16
    Во Франции проходит празднование 80-летия высадки союзных сил в Нормандии, ставшей крупнейшей десантной операцией за всю историю войн.
    С такой помпой отмечать начало военной операции.Это примерно как в России стали бы бы отмечать начало Битвы под Москвой, операцию Багратион и тому подобное. Мы же празднуем только окончание сражения, битвы, войны, потому что побеждаем.
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 10:27
    До этого основную тяжесть боев с немецкими войсками несла Красная армия
    а после на себя эту тяжесть что ли "союзники взяли"?!!!!!
  9. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    0
    Сегодня, 10:28
    Дело идёт к "празднованию" Высадки и без хфранции. Будут только немцы " праздновать" laughing . Все с ног на голову-западные "ценности".
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:34
    А нам нужна такая политкорректность? ( на соседней ветке ,хорошая статья.Которая всё объясняет.)
  11. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 10:38
    Думаю, что России не стоит так расстраиваться относительно "не приглашения" на данный "юбилей"... "Гуляют" новые нацисты всех мастей в стране - колобораранте... Мы, тоже, не пригласим, всех их, на празднование высадки I Российского Экспедиционного Имперского корпуса в Нормандии.... Сначала освободим Одессу, Николаев, Херсон, Киев и Львов... Нормандия с Британскими островами подождут.... Пока мы "гуляем" на ПМЭФ-24... Получается, тоже, ничего.....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:08
      Цитата: nordscout
      Гуляют" новые нацисты всех мастей в стране - колобораранте..

      Шабаш ведьм, это их праздник. У нас свои человеческие праздники памяти нашим дедам и отцам.
  12. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 10:50
    Malheureusement sur UNE seule chaîne de télévision Française CNEWS on rappelle que derrière les mitrailleuses Allemandes qui ont "accueillies" le débarquement il y avait de nombreux ...Ukrainiens.
    Une stèle en mémoire d'un réseau de maquisards a même été souillées par des représentants de la gauche Française et là encore seule CNEWS a rappelé que parmi ceux qui ont assiégé ces maquisards il y avait de nombreux Ukrainiens et Georgiens...
    UNE seule chaîne sur des dizaines ( même si elle vient de passer 1er chaîne Française d'information) trouve indécent d'inviter le président Ukrainien et pas les Russes pour commémorer le débarquement.

    De Gaulle n'a jamais participé aux commémoration du débarquement Américano/Anglais sous prétexte que « la France n'avait pas à servir de paillasson à l'Amérique « ,,,visiblement le rôle de paillasson ne déplais pas à Macron,

    К сожалению, только на одном французском телеканале CNEWS напоминают, что за немецкими пулеметами, которые "приветствовали" высадку, стояло много ...украинцев.
    Стела в память о сети партизан была даже осквернена представителями французских левых, и опять же только CNEWS напомнил, что среди тех, кто осаждал этих партизан, было много украинцев и грузин...
    Только один канал из десятков ( даже если он только что перешел на 1-й французский новостной канал) считает неприличным приглашать президента Украины, а не россиян на празднование высадки десанта.

    Де Голль никогда не участвовал в праздновании высадки американцев/англичан под предлогом того, что " Франция не должна была служить ковриком для Америки«, очевидно, роль коврика Макрону не нравилась,
  13. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:06
    Но присутствует украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским

    - отмечается в издании Infodefensa.

    Ну ещё бы и Гитлера пригласили, для полного комплекта.
  14. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:06
    Собрались, поздравят себя с "победой над Германией, которая произошла благодаря именно этой высадке" (по их убеждению), Макрон с воодушевлением будет рассказывать приглашенным, как он не пригласил на это мероприятие представителей нашей страны, попьют шампанского, помечтают о "победе" над новым врагом - Россией и разъедутся по своим норам продолжать черные дела. Сегодня это не празднование, а шабаш на "Лысой горе".