Вице-премьер Молдавии заявил, что страна вступит в Евросоюз только вместе с Приднестровьем

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Вице-премьер Молдавии заявил, что страна вступит в Евросоюз только вместе с Приднестровьем

Молдавия будет вступать в состав Европейского союза как единое государство. Об этом заявила вице-премьер Молдавии Кристина Герасимова, отвечающая в правительстве страны за европейскую интеграцию.

Как известно, формально в состав Молдавии входит и Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), давно провозгласившая свою независимость. Естественно, ни о каком вступлении в состав ЕС ПМР не ведет и речи. Но Герасимова утверждает, что в Евросоюз страна будет вступать вместе с Приднестровьем.



По словам вице-премьера молдавского правительства, ПМР и так якобы интегрирована в экономическое пространство Европы. Поэтому, стало быть, никаких особых проблем при вхождении в состав Евросоюза вместе с Приднестровьем быть не должно.

Подобная позиция Кишинева представляется достаточно опасной, поскольку потенциально может привести к возобновлению приднестровского конфликта. Не исключено и то, что может разгореться новый конфликт – в Гагаузии, власти которой демонстрируют пророссийскую ориентацию и несогласие с прозападным курсом руководства Молдавии.

Напомним, что ряд стран Евросоюза настаивает на включении в состав объединения Молдавии и Украины. Действующие молдавские власти также выступают за присоединение к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, демонстрируя свою прозападную ориентацию и продолжая курс на дальнейшее ухудшение отношений с Российской Федерацией.
16 комментариев
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  1. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +2
    Сегодня, 10:00
    Естественно, ни о каком вступлении в состав ЕС ПМР не ведет и речи. Но Герасимова утверждает, что в Евросоюз страна будет вступать вместе с Приднестровьем.

    Отсюда вывод: ПМР хотят захватить и насильно за рога и в ЕС-стойло.

    То-то румыны с совместными учениями зашевелились.

    Плюс, вступление уже как факт подаётся. Значит, всё давно распланировано.
    1. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 10:08
      Вице-премьер Молдавии заявил, что страна вступит в Евросоюз только вместе с Приднестровьем
      Значит никогда. laughing laughing
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 10:21
        Вице- премьер точно- молдаванка.)
    2. Eug Звание
      Eug
      +1
      Сегодня, 10:12
      Не только, масса фото с ведущимся на востоке Румынии дорожным строительством. Темпы и количество техники (пока (?) дорожно-строительной) впечатляют.
  2. Амвросий Звание
    Амвросий
    +2
    Сегодня, 10:01
    Губозакаточную машинку Кристине!
  3. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 10:03
    Как известно, формально в состав Молдавии входит и Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), давно провозгласившая свою независимость. Естественно, ни о каком вступлении в состав ЕС ПМР не ведет и речи. Но Герасимова утверждает, что в Евросоюз страна будет вступать вместе с
    Приднестровьем.

    "Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться... Звать милицию, кричать: «Я буду жаловаться в обком!» Но вы не обращайте внимания, это старинный красивый обычай."
    (из к/ф "Кавказская пленница")
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 10:04
    Молдавия будет вступать в состав Европейского союза как единое государство. Об этом заявила вице-премьер Молдавии Кристина Герасимова
    belay Нууу, бабудуру кто спрашивает, а уж слушает то? request
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:06
    Молдавия хочет вступить в ЕС по украинскому сценарию?Заползти слизняком в ЕС?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:07
    «Молдавия будет вступать в состав Европейского союза как единое государство» —

    — Мимо не проскочите ...
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:07
    Не мало и тех, кто предпочитает жить в своих фантазия... есть и те, кто предпочитает считаться с реалиями окружающего мира.
  8. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +3
    Сегодня, 10:08
    молдавский язык отменили значит и государства молдавского не существует
    до румынского они ещё не доросл... не опустились wassat
    короче ещё одно государство борется за звание 404 am
  9. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 10:09
    Молдавия в ЕС только в составе Румынии. Приднестровье им бы не вспоминать.
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:16
    Колесо вам в зад, а не ПМР. Забудьте о нём
  11. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:22
    На такое "смелое" заявление вице-премьера Молдавии Кристины Герасимовой, можно, только, ответить деловым предложением приобрести, оптом, в России, для всех членов молдавского кабинета министров "губозакатывательные" машинки, которые, ещё, кое- где, сохранились на складах.... Эти "агрегаты", в своё время, были поставлены в Россию, для населения страны, "гуманитарными" организациями ЕС...
  12. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 10:55
    Молдавия может вступить хоть в говно и даже обеими ногами, но без Приднестровья и возможно без Гагаузии.
  13. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:11
    Молдавия будет вступать в состав Европейского союза как единое государство.
    Молдавия может потерять Гагаузию, а мечтает о Приднестровье. При таких условиях молдавским политикам остается только слиться в экстазе с Румынией, чтобы автоматически попасть в ЕС в качестве румын.