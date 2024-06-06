Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на Россию
Украинское министерство энергетики обвинило британское издание Financial Times в якобы работе в интересах России из-за опубликованной в газете статьи, в которой рассказывается о состоянии энергетики Украины. Это притом, что в самих энерговедомствах Украины постоянно говорят о проблемах с генерацией.
Украинское Минэнерго на одном из своих официальных ресурсов опубликовало сообщение, в котором утверждается, что вышедшая в Financial Times статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины", якобы обладает явными признаками информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и "продвигает нарративы врага". Кроме того, в украинском ведомстве считают, что озвученный в статье тезис, призывающий Украину готовиться к жизни в холоде и темноте, способствует распространению страха и паники среди населения.
То есть, большая часть украинской энергетики всё-таки не уничтожена, если следовать логике киевского режима? Или британской газете нужно было преподать информацию в ключе "перемоги"?..
Интересно, что тезисы о значительных проблемах в энергетике озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предупредивший оставшееся на подконтрольных Киеву территориях население о том, что перебои с электроснабжением даже в самом позитивном варианте, вероятнее всего, продлятся еще не один год.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и вовсе заявил, что уже в июле Украина может перейти к десятичасовым отключениям электроэнергии в сутки. В эфире украинского государственного телеканала Попенко отметил, что в результате недавних ударов Украина потеряла 9,8 гигаватт вырабатывающих мощностей. Таким образом, британская газета лишь повторила нарративы украинских чиновников.
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