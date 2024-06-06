Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на Россию

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Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на Россию

Украинское министерство энергетики обвинило британское издание Financial Times в якобы работе в интересах России из-за опубликованной в газете статьи, в которой рассказывается о состоянии энергетики Украины. Это притом, что в самих энерговедомствах Украины постоянно говорят о проблемах с генерацией.

Украинское Минэнерго на одном из своих официальных ресурсов опубликовало сообщение, в котором утверждается, что вышедшая в Financial Times статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины", якобы обладает явными признаками информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и "продвигает нарративы врага". Кроме того, в украинском ведомстве считают, что озвученный в статье тезис, призывающий Украину готовиться к жизни в холоде и темноте, способствует распространению страха и паники среди населения.



То есть, большая часть украинской энергетики всё-таки не уничтожена, если следовать логике киевского режима? Или британской газете нужно было преподать информацию в ключе "перемоги"?..

Интересно, что тезисы о значительных проблемах в энергетике озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предупредивший оставшееся на подконтрольных Киеву территориях население о том, что перебои с электроснабжением даже в самом позитивном варианте, вероятнее всего, продлятся еще не один год.

Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и вовсе заявил, что уже в июле Украина может перейти к десятичасовым отключениям электроэнергии в сутки. В эфире украинского государственного телеканала Попенко отметил, что в результате недавних ударов Украина потеряла 9,8 гигаватт вырабатывающих мощностей. Таким образом, британская газета лишь повторила нарративы украинских чиновников.
20 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +5
    Сегодня, 10:20
    В общей сложности, пишет FT со ссылкой на свои данные, до боевых действий Украина располагала 55 ГВт генерирующих мощностей; на сегодняшний день от них осталось меньше 20 ГВт. Издание предупреждает, что грядущая зима грозит стать для оставшихся на Украине мирных граждан серьёзным испытанием.

    То есть по факту от прежних генерирующих мощностей ,имевшихся до СВО, на Украине осталось не более 1/3.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 10:25
      «Грядущая зима грозит стать для оставшихся на Украине мирных граждан серьёзным испытанием» —

      — "Тю,та скільки тієї зими!" ...
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:26
      Честно говоря я не верю ни украинским источникам ни британским газетам в этом, как и других вопросах. Предполагаю, что обе стороны врут и каждая исключительно в своих интересах, так что пусть выясняют отношения и далее, нас это меньше всего должно волновать. yes
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 10:30
        Тот же Киев по большей части еле вывозит ситуацию за счёт генераторов.

        Она идёт по улице, где отовсюду слышен какой-то грохот. Девушка вынуждена перекрикивать множество малых, больших и даже огромных генераторов, которые снабжают предприятия энергией.

        «В Киеве всё на генераторах. Вчера разговаривала с девочкой, она сказала что это не на один год. Теперь генераторы будут у нас постоянно, это наша реальность. Весь бизнес на них держится, звук - с ума сойти».

        Её слова заглушает грохот. Генераторы – это чёрно-желтые дрожащие чёртики. Они скрючились возле домов на улицах и рычат. Перед кафе, магазинами, общественными местами, - везде они. Алёна проходит мимо площадки, где продают мороженое и стоят стульчики и столики, но там никто не сидит - шум стоит невыносимый.


        https://dzen.ru/a/ZmA7Etg5aS-sjxtS
        1. Пуз Большой Звание
          Пуз Большой
          +1
          Сегодня, 11:40
          И тут возникает два вопроса:
          1 откуда столько топлива?
          2 откуда столько денег на такое количество топлива?
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:32
      по факту от прежних генерирующих мощностей ,имевшихся до СВО, на Украине осталось не более 1/3
      Пусть при лучинах сидят, как их великие предки wink
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 10:22
    Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на Россию

    Зеленский постоянно твердит, что весь мир против России, но читая украинские СМИ, начинает казаться ,что весь мир как раз против Украины... Всегда всем недовольны - то мало дали, то не то прислали, то не так написали... Ну просто mBapи какие то неблагодарные!!!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 10:25
      Посмотрим что они будут говорить когда им вообще перестанут что-либо давать,а такое время рано или поздно наступит.
      1. Олень Звание
        Олень
        0
        Сегодня, 11:18
        Цитата: OrangeBigg
        Посмотрим что они будут говорить когда им вообще перестанут что-либо давать,а такое время рано или поздно наступит.

        Как обычно "А нас за шо ?"
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 10:30
      Всегда всем недовольны - то мало дали, то не то прислали... Ну просто mBapи какие то неблагодарные!!!

      Так ведь Украина, при всех без исключениях своих президентах и начиная с 1991 года, точно также вела себя и в отношениях с Россией, поэтому в её нынешнем поведении со странами НАТО, ЕС и остального мира ничего не поменялось кроме контрагента. fool
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 10:24
    озвученный в статье тезис, призывающий Украину готовиться к жизни в холоде и темноте, способствует распространению страха и паники среди населения.
    recourse А, вон оно как..... Украина готовься жить в тепле и свете, весело жги свечки и фейерверки. Используй опыт Германии и Англии двух-трехгодовой давности. recourse
  4. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 10:26
    А чей "нарротив" должны "продвигать" британское издание "Financial Times"? Они пишут, что видят в Укрорейхе.... А дальше будет ещё "круче".... Готовьтесь к полному обесточиванию всего и вся в этой бывшей Украине....
  5. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 10:40
    Нет,еще много осталось генерирующих мощностей,много. Нужно добить все. Вывернуть лампочки Ильича)
  6. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 10:49
    Людоедски конечно прозвучит, но если бы давно выбили под 90%, то и у запада было бы больше забот о населении Украины, отрывая деньги от закупки оружия. До состояния блокадного Ленинграда всё равно бы не дошли - общая граница с европой не дала бы.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:58
    Украинское министерство энергетики обвинило британское издание Financial Times в якобы работе в интересах России
    Как они уже привыкли в киеве смачно плевать в руку дающего и это касается не только Британии. А "друзья украины" молча, понурив голову принимают это, как должное.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 11:29
      Дашь палец... откусят руку, по самую шею....
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:03
    Что б не писали/говорили, динамо само по себе вращается и вырабатывать керосин, который по проводам потечёт, НЕ БУДЕТ!
    Серьёзно, энергетика дело очень серьёзное, финансовых вложений, внимания и умелых рук требуется МНОГО!
    Вопрос... а какие могут быть вопросы, когда война идёт и в окопы, в поля, загоняют уже всех, без разбору.
    Никаких положительных прогнозов, перспектив, зелебобики стараются продлить свою агонию и прикорманить бабла побольше, про запасец.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:06
    Ну...
    Во-первых: если в течении суток свет есть только 4 часа... Вряд ли это - "работа на Россию"...
    Во-вторых: думали ли те , которые валили опоры в Крым, что через какие-то 10 лет вся Нэнька без света сидеть будет?! Вот... вернулось "добро" сторицей!
    Генераторами проблему не решишь...
    Кстати, а почему не повторить фокус, который провернули в начале СВО, оставив "киевский режим" без ГСМ?
    Пока лето...
    Если через мозг не доходит, "может в печень постучать"?
  10. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 11:31
    Цитата: OrangeBigg
    В общей сложности, пишет FT со ссылкой на свои данные, до боевых действий Украина располагала 55 ГВт генерирующих мощностей; на сегодняшний день от них осталось меньше 20 ГВт. Издание предупреждает, что грядущая зима грозит стать для оставшихся на Украине мирных граждан серьёзным испытанием.

    То есть по факту от прежних генерирующих мощностей ,имевшихся до СВО, на Украине осталось не более 1/3.

    на укросайте корреспондент нет недели три назад была статья о том, что электрогенерирующих мощностей осталось не более 10%. Так что "треть" - это ещё круто ;)
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:31
    Кусать руку дающего. В этом все хихлы