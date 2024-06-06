«Наносят тяжелые удары по бронетехнике»: США закупили дроны-камикадзе Hero-120SF

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«Наносят тяжелые удары по бронетехнике»: США закупили дроны-камикадзе Hero-120SF

Американское правительство заключило контракт стоимостью $73,5 млн с компаниями uVision и Mistral, предусматривающий поставку дронов-камикадзе Hero-120SF командованию сил специальных операций США. Как ожидается, сделка будет закрыта к маю 2029 года.

Hero-120SF представляет собой комплекс противотанковых барражирующих боеприпасов средней дальности, предназначенных для нанесения тяжелых ударов по бронированной технике

- отмечается в сообщении uVision.



Как заявляется, конструкция дрона адаптирована для проведения специальных операций благодаря увеличенной грузоподъемности, усовершенствованным системам наведения и гибкости развертывания.

Производство будет осуществляться на мощностях израильской компании uVision в Вирджинии и открытом в марте заводе SAIC.



Продолжительность полета Hero-120SF, оборудованного электрическим приводом, может составлять до 60 минут. Дрон может преодолевать максимальное расстояние в 60 км и работать на высоте от 360 до 900 метров, выискивая цель. Беспилотник оснащается как противотанковой, так и противопехотной боеголовкой усиленного действия. В базовой комплектации Hero-120 беспилотник имеет вес 14,5 кг, масса БЧ - 4,5 кг.

Беспилотник оборудован тремя электронно-оптическими камерами с возможностью ИК-наблюдения. Для пневматического запуска Hero-120SF используется как одинарная ПУ, так и многозарядная (в состоянии «отстреливать» 4-12 дронов), которая может быть размещена на мобильной платформе.

6 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 17:52
    Для пневматического запуска Hero-120SF используется как одинарная ПУ, так и многозарядная (в состоянии «отстреливать» 4-12 дронов), которая может быть размещена на мобильной платформе.

    Танковые клинья уходят в историю...
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 18:02
      Впереди нас ждут не менее захватывающие сражения беспилотников с беспилотниками
      Человек становится лишним звеном
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 18:10
        Пожалуй, запуск из контейнера удобнее, чем с катапульты, как у Ланцета.
        С другой стороны, контейнер не в руках держат, а устанавливают на земле на подобии миномёта. Отдача явно большая.
        Так что ещё вопрос, что практичнее для запуска, катапульта или контейнер. К тому же с одной катапульты можно несколько беспилотников запустить, а контейнер каждый раз по новой устанавливать надо.
        Хотя хранить на складе и транспортировать в контейнерах точно практичнее.
    2. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 18:18
      Танковые клинья уходят в историю...

      Танки уже хоронили не один раз . С появлением вертолётов , потом всяких "Джавелинов". А как доходит до дела - без танка никуда не сунешься . Это ещё без " ядерных грибков." воюем .
  2. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 18:02
    Что то мне подсказывает, что скоро их увидим в действии на одном театре б.д. ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:04
    Ланцет уже работает и не в парниковых рекламных условиях.