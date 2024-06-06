Китайский среднемагистральный самолёт ARJ21 совершил успешный испытательный полёт на экологически чистом топливе

16
Китайский среднемагистральный самолёт ARJ21 совершил успешный испытательный полёт на экологически чистом топливе

В Китае продолжается тестирование использования экологически чистого авиационного топлива. Как сообщает китайская пресса, успешный испытательный полет на новом топливе совершил среднемагистральный самолет ARJ21.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Шанхай-Пудун. Перед вылетом его заправили новым экологичным топливом. Как утверждается, это топливо, разработанное компанией Sinopec, состоит на 40% из биоавиационного керосина и на 60% из стандартного авиационного топлива № 3.

Отметим, что экологически чистое авиационное топливо производится из материалов, относящихся к категории возобновляемых. В эту категорию включаются, к примеру, биотопливо, бытовые отходы и получаемое из углекислого газа синтетическое топливо.

Специалисты утверждают, что использование такого топлива в перспективе способно на 80% сократить выбросы углерода. То есть, оно куда менее опасно для окружающей среды, чем традиционное авиационное топливо.

Напомним, что ARJ21 представляет собой двухдвигательный пассажирский самолет, предназначенный для региональных авиационных перевозок. Такой самолет принимает на борт до 105 пассажиров и может перевезти их на расстояние до 3300 километров. Свой первый полет воздушная машина данного типа совершила в ноябре 2008 года. С 2016 года началась коммерческая эксплуатация этого среднемагистрального самолета.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ada Звание
    ada
    +1
    Сегодня, 10:19
    Блин. Я подумал на спиритус feel
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -2
      Сегодня, 10:49
      ...нет, биотопливо из биотуалета.))
  2. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 10:22
    Перед вылетом его заправили новым экологичным топливом. Как утверждается, это топливо, разработанное компанией Sinopec, состоит на 40% из биоавиационного керосина и на 60% из стандартного авиационного топлива № 3.

    Как бы красиво это не называлось но от керосина оно никуда не делось. Что не маловажно о цене этого чуда топлива полная тишина а так хочется узнать по-подробнее, ведь от этого зависит цена билета для пассажиров hi
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -4
      Сегодня, 10:34
      цена билета для пассажиров
      Учитывая реальные цены на билеты (см.европейские лоукостеры) лишняя десятка пассажиров не испугает.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 10:23
    Компоновка ARJ-21 близка к MD-80, который ранее производился в Китае по лицензии. Непосредственное конструирование производили китайские компании, что даёт формальное основание производителю заявлять, что это первый пассажирский самолёт этого класса разработанный в Китае. При производстве самолёта используются материалы, комплектующие и системы только зарубежных производителей (в том числе двигатели General Electric CF34-10A).

    Короче китайский Суперджет в самом начале пути - конструктор из западных комплектующих......
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    -6
    Сегодня, 10:27
    Молодцы китайчата, берут и делают, без всяких разговоров, поэтому они уже первая экономика мира!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 10:34
      что делают?!
      уж простите но утомили эти мифы про экологически чистые материалы и топливо
    2. Egeny Звание
      Egeny
      -2
      Сегодня, 10:52
      "первая экономика"... ну да, молодцы, сначала всё разбирали и копировали от часов и великов, а затем и всё остальное...
      их много, едят много... и уже не только рис.))
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 10:28
    состоит на 40% из биоавиационного керосина и на 60% из стандартного авиационного топлива № 3.
    belay На 100% коровы не напукали? fool Какая досада...
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +6
    Сегодня, 10:31
    Цитата: Вадим С
    Молодцы китайчата, берут и делают, без всяких разговоров, поэтому они уже первая экономика мира!

    Американцы легко это опровергнут, введя эмбарго на двигатели .
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:33
    а в чем его "экологичность"?!!!!
    или это как с электротранспортом?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:40
    С этим биотопливом носятся как с писаной торбой.Один хороший Вулкан в Исландии может обнулить все эти начинания.Я ещё не говорю про метановые пузыри на дне в Баренцевом и Норвежских морях.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 10:43
      вся эта "зеленая" чухня откровенное мошенничество
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:47
        Владимир ,зелёная повестка это полное разводилово- согласен.Маленький прикол - рынок подержанных автомобилей в станции,в Африке они не нужны.Короче как в том меме" Азиз,батарейка села".Дурдом и главврач Байден.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 10:51
          проблема в том что закон сохранения энергии и вещества, ни кто не отменял, попросту если где то прибыло, то где-то убыло
          сколько и чего сожгли что бы заправить электромобиль?
          сколько всего выкопали и изгадили для создания ветряка, молчу уже про то что на ветряках падает энергия ветра а значит тепло и влажность переносимые до этого не дойдут до точки назначения чем вызовут изменение климата
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 10:54
          Мне очень нравится избиратель США - символ успешности пикапы типа Ф-150 ,около 70 % владельцев считают что воздух свободы должен пахнуть бензином и соляркой!!! laughing