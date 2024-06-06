Медведев высказался о возможной передаче оружия воюющим с Западом силам

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Медведев высказался о возможной передаче оружия воюющим с Западом силам

Вчерашнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что наша страна может начать поставки вооружений тем силам, которые воюют с «коллективным Западом», свидетельствует о существенном изменении внешней политики страны. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам политика, западные страны убеждены в том, что они могут передавать любое вооружение Украине, то есть врагу нашего государства. При этом «коллективный Запад» убежден в том, что другие страны при этом не должны помогать России, даже если имеют с ней дружественные отношения. Фактически речь идет о том, чтобы обеспечить лишь право Украины применять любое вооружение против России. Однако бесконечно так продолжаться не может.



Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Их враг США, значит, нам они – друзья

- подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Кроме того, Медведев пожелал, чтобы применение вооружений, поставленных Россией, стало максимально разрушительным для противников нашей страны и врагов тех регионов, в которые эти вооружения будут поставляться.

И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими

- дополнил Медведев.

Отметим, что вчера мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин допустил возможность отправки вооружений тем регионам, которые воюют против стран, поставляющих оружие Украине. Более конкретно о данных регионах глава государства распространяться не стал.
89 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -5
    Сегодня, 10:43
    А у нас излишки есть вооружений чтобы кому-то передавать? Вроде и так наш ВПК в три смены фигачит чтобы наших ребят обеспечить....
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -7
      Сегодня, 10:46
      А у нас излишки есть вооружений чтобы кому-то передавать?

      Хороший вопрос... Языком молоть не дрова колоть - спина не заболит...
    2. Венд Звание
      Венд
      +26
      Сегодня, 10:47
      Всегда есть оружие, которое можно передать.
      1. Олень Звание
        Олень
        +6
        Сегодня, 11:15
        Цитата: Венд
        Всегда есть оружие, которое можно передать.

        И не мало желающих его получить и применить (хуситы например.)))
    3. Монтажник Звание
      Монтажник
      +24
      Сегодня, 10:49
      Нам нужно это сделать. И я думаю штук 20 каких нибудь противокорабельных ракет хуситам найдем, тем более мы их сейчас не применяем.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +5
        Сегодня, 11:20
        Нам нужно это сделать
        Непременно нужно! Даже если это надо и нам самим! Очень надеюсь вскоре увидеть горящий Биг Бен, Бруклинский мост и Эйфелевую башню
        1. Эльдорадо Звание
          Эльдорадо
          -2
          Сегодня, 11:41
          Эти гражданские памятники архитектуры то причем!
          Существует множество других, военно-оборонного значения.
      2. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Монтажник
        И я думаю штук 20 каких нибудь противокорабельных ракет хуситам найдем

        Которые ими - должны потопить пару авианосцев (а лучше сразу три),
        чтобы на очереди - был четвертый...
    4. pexotinec Звание
      pexotinec
      +12
      Сегодня, 10:49
      Для таких целей я думаю излишки найдутся. Пора начинать щипать этих западных куриц.
    5. Простой Звание
      Простой
      +2
      Сегодня, 10:51
      Чтобы на оппонента произвести действенное впечатление, и они поняли, что земля круглая?

      laughing
    6. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +4
      Сегодня, 10:51
      Москиты хуситам, как вариант Бастион.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +15
        Сегодня, 10:54
        Медведев. Однако бесконечно так продолжаться не может.

        Интересно, а кто же довёл эту борзость запада до бесконечности!? what
        1. роман66 Звание
          роман66
          +4
          Сегодня, 10:59
          Леди, hi , ну, собственно, он-то и начал жопой вилять,, типа дружба и айфон
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +5
            Сегодня, 11:04
            Цитата: роман66
            Леди, hi , ну, собственно, он-то и начал жопой вилять,, типа дружба и айфон

            Я, уже не говорю о том, кто в 2011 году Россия воздержался на голосовании в Совбезе ООН по резолюции о Ливии, вследствие чего Джамахирия и ее лидер Муаммар Каддафи были отданы на растерзание.

            Приветствую, Рома hi
            1. роман66 Звание
              роман66
              +4
              Сегодня, 11:05
              Зато теперь каков орёл! Интернет- исполин, смел до безрассудства
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 11:24
          Думаю,это надо было начинать гараздо раньше. Как только первое оружие на украину пришло.
        3. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          -1
          Сегодня, 11:38
          Во во ... Сами же и виноваты
    7. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Nexcom
      А у нас излишки есть вооружений чтобы кому-то передавать?

      Для хорошего дела, всегда найдется лишнее оружие.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 11:22
        Для хорошего дела, всегда найдется лишнее оружие
        Ради такого дела можно и от себя оторвать wink
    8. Rage66 Звание
      Rage66
      +10
      Сегодня, 10:58
      Это часть гибридной войны...
      Может так случиться, что однократное эффективное применение такого оружия против запада, принесет в разы больше пользы, чем такое же однократное применение этого оружия против чубатых yes
      И с совсем другими последствиями с разных ракурсов политики и военного дела hi
    9. Жнец Звание
      Жнец
      0
      Сегодня, 11:00
      А у нас излишки есть вооружений чтобы кому-то передавать? Вроде и так наш ВПК в три смены фигачит чтобы наших ребят обеспечить....

      Противокорабельные ракеты и пзрк, чтоб беспилотники сбивать, например. Они у нас пока не задействованы.
    10. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 11:07
      Противокорабельными по наземным целям фигачим. А хуситам бы пригодились.
    11. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Nexcom
      А у нас излишки есть вооружений чтобы кому-то передавать? Вроде и так наш ВПК в три смены фигачит чтобы наших ребят обеспечить....

      А, чего голову ломать. Просто направить в командировку с нашим вооружением наших ребят. Как НАТОвцы делают.
    12. kirichkov Звание
      kirichkov
      0
      Сегодня, 11:52
      От передаваемого оружия придется защищаться, а ща европомидоры думают что по ним никто ничем не звезданет от этого и разбрасываются своим оружием.
      Поэтому многоходовочка возможно приведет к ослаблению поставок в хохлостан.
      Чё там фины полетели патрулировать Черное море. Появится что-то у финских границ сразу вернутся и покладут с прибором на Румынию.
    13. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 11:53
      ВПК работает не только на фронт, но и на склад.
    14. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Nexcom
      А у нас излишки есть вооружений чтобы кому-то передавать? Вроде и так наш ВПК в три смены фигачит чтобы наших ребят обеспечить....

      Это похоже на открытие второго, третьего... фронта. Это не подарок, а, я бы сказал, передислокация вооружения. И воевать будут не наши ВС.
      На мой взгляд одни "плюсы".
      На душе хорошо стало от этих слов. Но, что то не верится....
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +13
    Сегодня, 10:44
    Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает тан со товарищи своими врагами. Их враг США, значит, нам они – друзья

    Вот это отжёг, Дмитрий Анатольевич! fellow
    Не в бровь, а в пах!!!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 10:56
      Цитата: ROSS 42
      Не в бровь, а в пах!!!

      Между ног, по причиндалам.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: ROSS 42
      Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает тан со товарищи своими врагами. Их враг США, значит, нам они – друзья

      Вот это отжёг, Дмитрий Анатольевич! fellow
      Не в бровь, а в пах!!!

      Помню, winked в наше советское время у пионеров речевка (кричалка) была:
      "... а девиз ребят каков? Больше дела, меньше слов!"
      Интересно, Медведев был пионером?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +6
        Сегодня, 11:03
        Цитата: Ясная
        Интересно, Медведев был пионером?

        Иногда мне кажется, что он не вышел из пионерского возраста до сих пор - серьёзности в его делах нет. Всё какая-то погоня за сенсациями...То часовыми поясами занимался, то зимним временем. то милицию в полицию переименовал.
        Хорошо, когда друг - президент страны...Везде и всегда пристроит к делу.
        Там же у них:
        Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
        Ну как не порадеть родному человечку!
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 11:26
          Опять же и отпуск,всегда- летом. И премии к зарплате- по максимуму.))
  3. кредо Звание
    кредо
    +7
    Сегодня, 10:48
    Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает тан со товарищи своими врагами. Их враг США, значит, нам они – друзья
    - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

    Дмитрий Анатольевич за прямоту суждений и резкость, отдельная Вам от нас всех благодарность. hi
    Дело за малым - давайте начнём поставки, чтобы Ваши слова и наши пожелания не расходились с делами.
    Ждём-с. fellow
    1. Простой Звание
      Простой
      +2
      Сегодня, 10:54
      Вы как поженания Деду Морозу на Новый Год загадываете.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +4
        Сегодня, 11:02
        Скорее Дед Мороз желания выполнит, чем ДАМ. Но как пишет Чертяка, как пишет. Не сдержусь - украду у Пушкина. Ай да Медведев, ай да сукин сын!
      2. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 11:03
        По этой теме - о поставке оружия заинтересованным лицами, во все уголки мира где рядом есть американские базы - уже как два с лишним года, если не раньше, говорят и здесь на ВО и в других СМИ и даже на ТВ.
        А наши власти всё терпели и боялись обидеть англосаксов и других таких же "партнёров", что последние трактовали как нашу слабость. Как результат нас обложили военными базами, подвинули террористический блок к нашим границам и вынудили нас начать СВО.
        Нам уже припекло или ещё будем терпеть и надувать щёки? request
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 11:00
      Цитата: кредо
      Дело за малым - давайте начнём поставки, чтобы Ваши слова и наши пожелания не расходились с делами.
      Ждём-с.

      Возможно, к сожалени, блогерские рамки не позволяют большего даже у такого высокопоставленного чиновника. request
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 11:10
        Возможно, к сожалени, блогерские рамки не позволяют большего даже у такого высокопоставленного чиновника. request

        Не выгораживайте Дмитрия Анатольевича.
        После того, как Владимир Владимирович, обращаясь к журналистам из недружественных стран назвал их тупыми, у Дмитрия Анатольевича блогерские рамки должны были расширится от Арктики до Антарктики. fellow
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 11:19
          Цитата: кредо
          Возможно, к сожалени, блогерские рамки не позволяют большего даже у такого высокопоставленного чиновника. request

          Не выгораживайте Дмитрия Анатольевича.
          у Дмитрия Анатольевича блогерские рамки должны были расширится от Арктики до Антарктики. fellow

          Да хоть от Земли до Марса, но словесная запаянная колба блогера ограничена ее стенками.
  4. rubator Звание
    rubator
    +4
    Сегодня, 10:52
    да Димон отжечь может. но дойдет ли до дела вот вопрос? хотя очень бы хотелось
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 10:53
    Ну куда может послать РФ оружие, чтобы этим оружием били по США и Европе ??? Просто я понять не могу, куда! По базам США еще можно представить!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:58
      Цитата: opuonmed
      Ну куда может послать РФ оружие, чтобы этим оружием били по США и Европе по базам США?

      Туда и тем послать, кто воюет с ами. И мы их знаем.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 11:22
      Цитата: opuonmed
      Ну куда может послать РФ оружие, чтобы этим оружием били по США и Европе ??? Просто я понять не могу, куда! По базам США еще можно представить!

      Молча и внимательно следим за маршрутом перелетов Лаврова winked
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:24
      Ну куда может послать РФ оружие, чтобы этим оружием били по США и Европе ???
      Разного рода радикалам в США и Европе. Особенно в Европе. Их там за последние 20 лет много скопилось из Африки и Ближнего Востока
    4. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:51
      Цитата: opuonmed
      По базам США еще можно представить!

      Именно по базам, причём одномоментно...
  6. zloybond Звание
    zloybond
    +4
    Сегодня, 10:53
    Всегда говорю, что можно как минимум трофейные ПЗРК передавать желающим проучить британию США, Гейропу. Пусть почувствуют на себе нашу любовь. Вечно быть в роли груши для битья - неуважить самих себя.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:53
    Дмитрию Анатольевичу позволено называть тан таном,а нам нельзя робот laughing исправляет...
    Вот точно- сократил!!!! crying
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 10:54
    ими могут быть все, кто считает Пин.достан со товарищи своими врагами.
    "Пин.достан" - без всякой дипломатии дал четкое определение Сша понятное русскому человеку.
    Интересно, у Дмитрия Анатольевича это слово проходит, а на сайте нет.
  9. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 10:54
    Я не понимаю, а что все так обрадовались то? Это крайняя мера, на которую никто идти не хочет. Ни там ни тут. Амеры попросту распоясались в обкатке своих вооружений, их таким образом пытаются притормозить. И, да, сказано же, что это будет только в случае дальнейших попыток усиления атак вглубь России.
  10. Taskhyl
    Taskhyl
    -1
    Сегодня, 10:55
    Медведев высказался))) Кто-то ещё слушает, что говорит этот пустобрех?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:00
      Всё озадаченно притихли lol
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 11:26
      Цитата: Taskhyl
      Медведев высказался))) Кто-то ещё слушает, что говорит этот пустобрех?

      Слушают также, как и западных руководителей-пустобрехов. Вон, у проебаплтов аж пена изо рта идёт.
  11. Heda Звание
    Heda
    -1
    Сегодня, 10:56
    Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц.

    Говорит как о свершившемся факте. Хотя очевидно что это заявления для внутреннего пользования. НАТО посмеялась с "ядерной угрозы".
    С этой "страшилки" думаю им будет даже лень смеяться.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 11:02
      Военным лень будет, а гражданским в самый раз кипятком пописать
  12. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 10:56
    Жёстко,по деловому.Я бы на месте "тана и подхрюкивающих"уже обделался.Проблема в другом,дела делаются "тихо" такие и без рекламных лозунгов и компаний.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:57
    А давайте дадим хуситам ,что нибудь чтобы долетало до Диего - Гарсии!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 11:02
      А давайте дадим хуситам ,что нибудь чтобы долетало до Диего - Гарсии!


      кстати, в инете появились "спутниковые" снимки - якобы известного хуситам авианосца - с дыркой в палубе...
      дырка - зачетная
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:05
        Дедок ,если правда к вечеру будем рвать баяны. drinks
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 11:03
      Неплохо было бы начать с небольшой подводной лодки , чтобы Красное море стало Хуситским , а западные "партнеры" активнее начали ипользовать Северный торговый морской путь, платя пошлины в казну России. wassat
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:04
      Карта старая ,Нигер вычёркиваем.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:40
        Не понял,у США есть наблюдательный помты на о.Ян - Майен и о Кергелен? Это такие " дыры " на планете Земля,круче только военнные посты в Гималаях на Индо- Пакистанской границе
  14. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 10:58
    Айфоня, ты бы для начала, многолетней работой организовал где то место на планете с отмороженными товарищами на манер Украины, которые подпишутся на такое. Да ещё маршрут доставки гарантированный. Блин, такое по щелчку пальцев не бывает. Это у Ирана есть хуситы и шиитское ополчение Сирии или Ирака, но они не с ЕС воюют, а США и Израилем. Раздухарился блин, как и его начальник чертёжник красных линий.
  15. neri73-r Звание
    neri73-r
    0
    Сегодня, 11:00
    Я надеюсь, что мы действуем как Запад, говорим, что можем передать, когда фактически уже передали.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 11:04
      Это не наш метод, у нас понты дороже денег.
  16. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 11:01
    Давно пора Йемену Искандеры поставить. Можно даже несколько ядерных боеголовок. И ПКР им нормальные дать. А хуситам птрк. Потянет ли наш впк? what
  17. _Ugene_ Звание
    _Ugene_
    +2
    Сегодня, 11:01
    ну и болтун, может всё таки сначала получить результаты, а потом уже и хвалиться?
  18. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 11:03
    Молодец Димон, бей их словом!
  19. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +1
    Сегодня, 11:04
    Очень мудрое решение. Наверняка хуситы хлопают в ладошки.

    И таких друзей полная Африка. Ливия и Палестина тоже будут рады "выразить" благодарность странам п_стана и сотоварищам..
  20. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:09
    Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает тан со товарищи своими врагами. Их враг США, значит, нам они – друзья

    - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
    Сказано, как всегда, хорошо. А вот как будут обстоять дела на самом деле, вопрос.
  21. Ринат_Лутфуллин Звание
    Ринат_Лутфуллин
    +1
    Сегодня, 11:10
    Нормальные ребята завозят оружие. Включают полемику. Через день стреляют.
  22. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:13
    Димон вновь расчехлил свою шашку и давай махать. Если по его персоне, то можно вспомнить слова ныне зашкваренного бориса гребня "ох, Фемида, где ж твой меч, где ты была раньше?". А в общем мы на самом деле приближаемся к 3 мировой. Пен до сы с мелкобритами думают заварить кашу в европе, а сами как обычно тихо отсидеться за лужами наживаясь на конфликте. Надо руководству нашему прислушаться к мнению Караганова. И если не вдарить ТЯО по какой нибудь островной базе французов, то хотя бы пустить кровь англосаксам используя прокси. Такие варианты есть и их много.
  23. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 11:13
    И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими


    И пусть горят! С чего начнём? Может быть с интернет кабеля в Атлантике? Слабо?
  24. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:13
    один вопрос, почему это не было сделано раньше?
  25. DenVB Звание
    DenVB
    +2
    Сегодня, 11:14
    Ты бы, Димон, вспомнил лучше резолюцию Совета Безопасности ООН № 1973 от 17 марта 2011 года, и вспомнил, как Россия под твоим президентством тогда "умыла руки", позволив Западу на законных основаниях уничтожить Ливию и убить Муамара Каддафи.

    Вспомнил бы и подумал - а захочет ли теперь кто-то воевать за того, кто предает друзей?
  26. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 11:14
    Одна, существенная, проблема - сказать и сделать две большие разницы. За время проведения СВО мы уже не один раз в этом убеждались.
  27. Белополяк Звание
    Белополяк
    +2
    Сегодня, 11:16
    Если бы где-нибудь в Аденском заливе, разом на дно пошло 20-30 кораблей..... и так пару раз. Вот был бы ответ так ответ, но что-то мне кажется, все это болтология.
  28. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:17
    Медведев высказался о возможной передаче оружия воюющим с Западом силам
    Это надо было делать сразу же, как только на Украину поступил первый патрон. Только такое заявление хотелось бы услышать от главы государства, а не от Медведева, гоняющего пар без толку уже два года
  29. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:18
    Дмитрий Анатольевич - куда ушёл наш циркононосец " Адмирал Горшков" , просто растворился в мировом океане.Даже западные СМИ об нём не упоминают.
    1. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      0
      Сегодня, 12:09
      Москва. 6 июня 2024. INTERFAX. Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учение по отражению воздушного нападения с применением артиллерийского вооружения, сообщила пресс-служба Северного флота.
      "Стрельба была проведена артиллерийским комплексом АК-192М и зенитным ракетно- артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированной воздушной цели", - говорится в сообщении.
  30. Single-n Звание
    Single-n
    +2
    Сегодня, 11:19
    Отберите у него телефон. Кому и чем он там грозит? Кто там против США воюет? Кому он собрался оружие поставлять. Я даже не спрашиваю КАК он это сделает. Флот нато может банально останавливать КАЖДОЕ следующее в/из РФ судно для досмотра. Или недимон озаботился в годы своего правления океанским флотом для РФ? Может это я не в курсе, и у нас пара сотен судов океанского класса способных сопроводить транспорты с оружием? И охранение этих конвоев не побоится отогнать суда НАТО? Мы тут нефть через 500 посредников кое как пытаемся продать. Но то бизнес относительно мирный. Да и нефть еще поди отличи. А кто будет связываться с транспортировкой ОРУЖИЯ? Или поклонник айфона решил что то для диверсантов засылать? Типа ПЗРК. Ну -ну. Сам то потом летать не побоится? А и от аэродромов пускай подальше селится. А то может и упасть авиалайнер какой на его дворе...,сорри -садовый домик. Давно поезда с рельс не сходили? То что сейчас делают по наводке СБУ пара дурачков маргиналов. Начнут делать серьезные люди с норм снарягой.
    Нужно было кадаффи не сдавать . А теперь смотри какой грозный. Медвепут..
    1. Жнец Звание
      Жнец
      +1
      Сегодня, 11:40
      Флот нато может банально останавливать КАЖДОЕ следующее в/из РФ судно для досмотра

      Простите, а на каком основании? В нейтральных водах не имеют права! А если сделают- пусть потом не жалуются, что у них беспилотники сбили над нейтральными водами Чёрного моря.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        -2
        Сегодня, 11:50
        Право? Легко. Все противники США находятся под санкциями и объявлены.Так что террорюгами и прочими злыднями. А мы им оружие везем. А если кто еще и не объявлен то угадайте , сколько времени на это понадобится? Думаю за месяц другой легко проведут по всяким ООН.
        А на крайний случай есть самое лучшее право-право сильного.
      2. AdAstra Звание
        AdAstra
        -2
        Сегодня, 11:54
        По праву силы и что РФ возразить будет нечем - мы же "сухопутная держава" нам флот, тем более океанский, не нужен.
    2. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 12:01
      Сам то потом летать не побоится?

      Во во.Только тут не только самолёты.Эти"патриоты" обложились элитной западной техникой по уши.И в один прекрасный момент какая нибудь, дорогущая криокамера ,или джакузи (естественно американского производства, как у уважающего себя"патриота")может дать сбой(ПО то Американское).Это я молчу уже про мед оборудование и "Айфоны".И они угрожают западу?, обложившись западными "благами" больше чем миллиардеры в США.Болше чем лицемерие,такие посты не вызывают hi
  31. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +1
    Сегодня, 11:30
    Такое впечатление что товарищ ДАМ регулярно почитывает ВО. laughing
  32. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 11:36
    РФ запросило Совбез ООН, по этому вопросу. Думаю озвучат в ультимативной форме.
  33. borisvt Звание
    borisvt
    +2
    Сегодня, 11:41
    ..чтобы применение вооружений, поставленных Россией, стало максимально разрушительным для противников нашей страны
    команде Дуайта Эйзенхауэра, приготовиться к борьбе за живучесть корабля! hi
  34. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 11:46
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Москиты хуситам, как вариант Бастион.

    "Бал", в контейнерном исполнении. bully
  35. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:57
    Цитата: opuonmed
    Ну куда может послать РФ оружие, чтобы этим оружием били по США и Европе ??? Просто я понять не могу, куда! По базам США еще можно представить!

    Представьте авианосец в виде базы.
  36. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:01
    Медведев высказался о возможной передаче оружия воюющим с Западом силам

    Давно пора было начать поставку. СССР поставлял оружие третьим странам и помогал тем самым разрушать колониальную империю буржуев. Но недоразрушил... Россия должна поставить в этом вопросе жирную точку...