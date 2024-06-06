Медведев высказался о возможной передаче оружия воюющим с Западом силам
Вчерашнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что наша страна может начать поставки вооружений тем силам, которые воюют с «коллективным Западом», свидетельствует о существенном изменении внешней политики страны. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
По словам политика, западные страны убеждены в том, что они могут передавать любое вооружение Украине, то есть врагу нашего государства. При этом «коллективный Запад» убежден в том, что другие страны при этом не должны помогать России, даже если имеют с ней дружественные отношения. Фактически речь идет о том, чтобы обеспечить лишь право Украины применять любое вооружение против России. Однако бесконечно так продолжаться не может.
- подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Кроме того, Медведев пожелал, чтобы применение вооружений, поставленных Россией, стало максимально разрушительным для противников нашей страны и врагов тех регионов, в которые эти вооружения будут поставляться.
- дополнил Медведев.
Отметим, что вчера мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин допустил возможность отправки вооружений тем регионам, которые воюют против стран, поставляющих оружие Украине. Более конкретно о данных регионах глава государства распространяться не стал.
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