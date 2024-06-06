Politico: Администрация Байдена возмущена статьей The Wall Street Journal о плохом здоровье президента

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Politico: Администрация Байдена возмущена статьей The Wall Street Journal о плохом здоровье президента

В Белом доме выразили возмущение по поводу статьи авторитетного американского издания The Wall Street Journal относительно плохого состояния здоровья президента Джо Байдена, пишет другое американское издание Politico. В WSJ написали, что на встрече с сенаторами в Белом доме президент еле слышно говорил, запинался, постоянно обращался к "шпаргалкам". Отдельные сенаторы на фоне длительного молчания Байдена подумали, что он вовсе уснул.

В администрации не довольны не только материалом о здоровье президента, но и особенно тем, что его публикует The Wall Street Journal, деятельность которого в Белом доме высоко ценили, отмечает Politico.



Окружение Байдена считает, что статья о его здоровье появилась не случайно, а связана с предстоящими президентскими выборами и обвиняет The Wall Street Journal в возвращении к «партийной форме» в своих новостях.

По данным Politico, ссылающегося на источники в администрации Байдена, там говорят, что владелец The Wall Street Journal Руперт Мердок уже сделал ставку на победу на ноябрьских выборах Дональда Трампа.

Эта статья заставляет задуматься, от кого они получают приказы

- сказал директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой на основе поведения Байдена были сделаны выводы об ухудшении его здоровья и психологического состояния.

Стоит добавить, что здоровье Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, уже давно обсуждается в американском обществе.
8 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:04
    Интересненько... Байден на смертном одре лежать будет, так и будуть петь, что он свеж и бодр? bully
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 12:05
    Окружение Байдена считает, что статья о его здоровье появилась не случайно, а связана с предстоящими президентскими выборами и обвиняет The Wall Street Journal в возвращении к «партийной форме» в своих новостях.

    А как же право на свободу слова? lol
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:06
    Их дела, их разборки, унутренние!
    В общем, шоу будет продолжатся, не смотря ни на что!
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:06
    «Стоит добавить, что здоровье Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, уже давно обсуждается в американском обществе» —

    — Кто, по-вашему, этот маломощный старик?
    — Не говорите, вы не можете этого знать.
    — Это - гигант мысли, дедушка американской демократии ...
  5. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 12:07
    Америка в упадке.Все больше признаков чего мы можем наблюдать во очию.Китайцы показали фото пораженного хуситами авианосца США.
    Сейчас военный корабль пришвартован в одном из портов Саудовской Аравии, где, видимо, оценивают причиненный ущерб ВМС США.

    Однако очевидно, что авианосец на долго вышел из строя, так как основной его функционал нарушен, а сколько потребует времени для ремонта никто не скажет. Более того, вероятнее всего Пентагон уже не осмелится отправлять в регион подобного рода корабли, ведь с такими успехами можно и лишиться своей военно-морской гордости.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:07
    А они ещё над Леонидом Ильича смеялись.Политбюро США через одного впадают в маразм.До избирателей США от демпартии ещё не дошла цитата ДАМа ,о " старом perdyne". wassat
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:08
    Эта статья заставляет задуматься, от кого они получают приказы

    - сказал директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.

    Это для Лаболт и компании, Байден здоров, когда весь мир видит древнего старика с деменцией.
  8. RealPilot Звание
    RealPilot
    0
    Сегодня, 12:08
    Политический рупор меняет ориентацию...
    А что? Они же сами настаивали на множестве гендеров!

    Имеет право, в конце концов. Там все такие: сегодня синие, а завтра красные. И ничего, приодически оказывают "интимные" (негласные) предвыборные политические услуги всем сторонам!
    Ибо кто дедушке Мердоку платит, тот его и танцует. hi