Politico: Администрация Байдена возмущена статьей The Wall Street Journal о плохом здоровье президента

Эта статья заставляет задуматься, от кого они получают приказы

В Белом доме выразили возмущение по поводу статьи авторитетного американского издания The Wall Street Journal относительно плохого состояния здоровья президента Джо Байдена, пишет другое американское издание Politico. В WSJ написали, что на встрече с сенаторами в Белом доме президент еле слышно говорил, запинался, постоянно обращался к "шпаргалкам". Отдельные сенаторы на фоне длительного молчания Байдена подумали, что он вовсе уснул.В администрации не довольны не только материалом о здоровье президента, но и особенно тем, что его публикует The Wall Street Journal, деятельность которого в Белом доме высоко ценили, отмечает Politico.Окружение Байдена считает, что статья о его здоровье появилась не случайно, а связана с предстоящими президентскими выборами и обвиняет The Wall Street Journal в возвращении к «партийной форме» в своих новостях По данным Politico, ссылающегося на источники в администрации Байдена, там говорят, что владелец The Wall Street Journal Руперт Мердок уже сделал ставку на победу на ноябрьских выборах Дональда Трампа.- сказал директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой на основе поведения Байдена были сделаны выводы об ухудшении его здоровья и психологического состояния.Стоит добавить, что здоровье Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, уже давно обсуждается в американском обществе.